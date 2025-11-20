https://sarabic.ae/20251120/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-يفتتح-مؤتمر-رحلة-الذكاء-الاصطناعي-2025-في-موسكو-1107313405.html
نائب رئيس الوزراء الروسي يفتتح مؤتمر "رحلة الذكاء الاصطناعي 2025" في موسكو
نائب رئيس الوزراء الروسي يفتتح مؤتمر "رحلة الذكاء الاصطناعي 2025" في موسكو
يشارك نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في افتتاح مؤتمر "AI Journey 2025" في العاصمة الروسية موسكو 20.11.2025, سبوتنيك عربي
"رحلة الذكاء الاصطناعي" هو مؤتمر سنوي يجمع خبراء رائدين في مجال الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم.يوم أمس، أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعرف على أول روبوت ذكاء اصطناعي من "سبيربنك" خلال مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي، وحضر رئيس الدولة مؤتمر سبيربنك "رحلة الذكاء الاصطناعي 2025" في موسكو.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، أن روسيا بحاجة إلى التحرك باستمرار للأمام في تطوير الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن استخدام منتجات الذكاء الاصطناعي يوفر مزايا في كفاءة العمل.وخلال جولته في المعرض، عرض على بوتين أول روبوت ذكاء اصطناعي مجسم، يشبه في بنيته الإنسان يُدعى "غرين"، والذي صممه وجمعه مهندسو سبيربنك ليصبح مساعدا عالميا.وانطلقت يوم أمس، في موسكو فعاليات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي "AI Journey 2025" الذي يعد أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في هذا المجال.وتستمر فعاليات الحدث حتى يوم الجمعة المقبل، حيث يشارك في المؤتمر أبرز الخبراء العالميين في قطاع الذكاء الاصطناعي.ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة لخبراء من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا والصين والهند وصربيا والبرازيل والبحرين والولايات المتحدة وماليزيا وغيرها من الدول. كما تتضمن الفعاليات جلسة نقاشية رئيسية بعنوان "المستقبل مع الذكاء الاصطناعي" بمشاركة رئيس "سبيربنك" غيرمان غريف.
يشارك نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في افتتاح مؤتمر "AI Journey 2025" في العاصمة الروسية موسكو.
"رحلة الذكاء الاصطناعي" هو مؤتمر سنوي يجمع خبراء رائدين في مجال الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم.
يشارك نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في افتتاح مؤتمر "AI Journey 2025" في العاصمة الروسية موسكو
"رحلة الذكاء الاصطناعي" هو مؤتمر سنوي يجمع خبراء رائدين في مجال الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم.
يوم أمس، أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعرف على أول روبوت ذكاء اصطناعي
من "سبيربنك" خلال مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي، وحضر رئيس الدولة مؤتمر سبيربنك "رحلة الذكاء الاصطناعي 2025" في موسكو.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، أن روسيا بحاجة إلى التحرك باستمرار للأمام في تطوير الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن استخدام منتجات الذكاء الاصطناعي يوفر مزايا في كفاءة العمل.
وخلال جولته في المعرض، عرض على بوتين أول روبوت ذكاء اصطناعي مجسم، يشبه في بنيته الإنسان يُدعى "غرين"، والذي صممه وجمعه مهندسو سبيربنك ليصبح مساعدا عالميا.
وانطلقت يوم أمس، في موسكو فعاليات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي "AI Journey 2025" الذي يعد أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وتستمر فعاليات الحدث حتى يوم الجمعة المقبل، حيث يشارك في المؤتمر أبرز الخبراء العالميين في قطاع الذكاء الاصطناعي.
ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة لخبراء من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا والصين والهند وصربيا والبرازيل والبحرين والولايات المتحدة وماليزيا وغيرها من الدول. كما تتضمن الفعاليات جلسة نقاشية رئيسية بعنوان "المستقبل مع الذكاء الاصطناعي" بمشاركة رئيس "سبيربنك" غيرمان غريف.