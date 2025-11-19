https://sarabic.ae/20251119/بوتين-روسيا-بحاجة-إلى-التحرك-باستمرار-إلى-الأمام-في-تطوير-الذكاء-الاصطناعي-1107293249.html

بوتين: روسيا بحاجة إلى التحرك باستمرار إلى الأمام في تطوير الذكاء الاصطناعي

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا بحاجة إلى التحرك باستمرار إلى الأمام في تطوير الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن استخدام منتجات الذكاء... 19.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال بوتين في مؤتمر "رحلة عالم الذكاء الاصطناعي 2025" الذي نظمه "سبيربنك"، أكبر مصرف في روسيا: "أهمية تقييم قيمة ما نقوم به تكمن في أهمية المضي قدما باستمرار. بعد تحقيق نتيجة معينة، يجب ألا نتوقف، بل أن نرفع عملنا المشترك إلى مستوى جديد نوعيا لمواكبة سرعة التغيير ونطاقه".وأوضح بوتين أن تطوير الأنظمة المحلية باستخدام الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون تحت سيطرة المتخصصين الروس بالكامل.وأضاف بوتين أنه ينبغي لروسيا أن تمتلك مجموعة خاصة بها من التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، موضحا أن تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المحلية يجب أن يخضع لسيطرة كاملة من المتخصصين الروس.وأضاف: "من الواضح أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية أصبحت محورية واستراتيجية. ليس فقط أكبر الشركات، بل حتى دول رائدة بأكملها، تتنافس على نماذجها اللغوية الأساسية الخاصة".وتابع :"أكرر، ليس فقط توافر تقنياتنا الخاصة هو المهم، بل من الضروري أيضا ضمان استخدامها العملي على نطاق واسع، لتحقيق التنفيذ العملي في الصناعة والنقل والرعاية الصحية والإدارة العامة وغيرها من القطاعات".وأكد بوتين أن استهلاك مراكز البيانات للكهرباء سيتضاعف ثلاث مرات خلال العقد الحالي.وأوعز بوتين مجلس الوزراء والإدارة الرئاسية بالعمل على إنشاء مقر لإدارة جميع الأنشطة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في روسيا.ولفت بوتين إلى أنه في مارس/آذار 2026، يجب على الدوائر المختصة تقديم معلومات شاملة حول تطبيق الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد.وأوضح بوتين أن روسيا ستعزز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي مع الشركاء بما في ذلك داخل مجموعة "بريكس" و"منظمة شنغهاي للتعاون".وفي السياق ذاته، أكد بوتين أن روسيا تخطط للانتقال إلى الإنتاج الضخم لمحطات الطاقة النووية الصغيرة، وأنه من المقرر تشغيل 38 وحدة طاقة نووية في سيبيريا وجبال الأورال والشرق الأقصى.

