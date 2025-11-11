عربي
روسيا تكشف عن أول روبوت مجسم مزود بالذكاء الاصطناعي
روسيا تكشف عن أول روبوت مجسم مزود بالذكاء الاصطناعي
شهدت العاصمة الروسية موسكو عرضا لأول روبوت بشري روسي يحمل اسم "أيدول" والمزود بتقنيات متقدمة للذكاء الاصطناعي.
وتضمن الحدث عرض نموذجين من الروبوت، نسخة مكتبية وأخرى مجسمة بالكامل.ويؤكد المطورون أن "أيدول" يُعد أول روبوت بشري في العالم مزود بذكاء اصطناعي متكامل، قادر على أداء ثلاث مهام رئيسية وهي الحركة المكانية، والتواصل، والتفاعل مع الأشياء.ويحتوي الروبوت على سبعة ميكروفونات تتيح له إنشاء مشهد صوتي ثلاثي الأبعاد للبيئة المحيطة، ما يمكنه من التقاط الحوارات في الأماكن المزدحمة، وتمييز متى يُوجه إليه الحديث، ومتى يكون التواصل بين طرفين آخرين.وقال رئيس "التحالف التكنولوجي الجديد" المطور للروبوت، أليكسي يوزاكوف: "إن سوق الروبوتات البشرية ما زال في مراحله الأولى لكنه يحمل إمكانات ضخمة".ويخضع "أيدول" حاليًا لاختبارات باللغة الروسية والإنجليزية، مع خطط لتوسيع نطاقه ليشمل لغات أخرى بناءً على الطلبات الواردة من جهات مختلفة.علماء روس يبتكرون أداة تحدد مؤلف المادة العلمية إذا كانت من الذكاء الاصطناعيباحثون روس يكشفون عن "روبوت ذكي" لتدريب العدائين المحترفين والهواة
شهدت العاصمة الروسية موسكو عرضا لأول روبوت بشري روسي يحمل اسم "أيدول" والمزود بتقنيات متقدمة للذكاء الاصطناعي.
وتضمن الحدث عرض نموذجين من الروبوت، نسخة مكتبية وأخرى مجسمة بالكامل.

ووفقا لمصدر في السوق تحدث لوكالة ريا نوفوستي، تتراوح تكلفة تطوير هذا الروبوت في روسيا بين 100 و300 مليون روبل.

عرض للروبوتات في قلب موسكو ضمن منتدى بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
عرض مميز للروبوتات وسط موسكو ضمن منتدى مستقبل المدن الذكية لدول "بريكس".. فيديو
20 سبتمبر, 14:32 GMT
ويؤكد المطورون أن "أيدول" يُعد أول روبوت بشري في العالم مزود بذكاء اصطناعي متكامل، قادر على أداء ثلاث مهام رئيسية وهي الحركة المكانية، والتواصل، والتفاعل مع الأشياء.
ومن أبرز ميزاته قدرته على التعبير عن ما لا يقل عن 12 عاطفة أساسية ومئات التعابير الدقيقة بفضل احتوائه على 19 محركًا مؤازرًا مخصصًا لتشكيل ملامح الوجه.
ويحتوي الروبوت على سبعة ميكروفونات تتيح له إنشاء مشهد صوتي ثلاثي الأبعاد للبيئة المحيطة، ما يمكنه من التقاط الحوارات في الأماكن المزدحمة، وتمييز متى يُوجه إليه الحديث، ومتى يكون التواصل بين طرفين آخرين.
Первый в России шоурум-магазин роботов - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
وسائط متعددة
أول متجر لعرض الروبوتات في روسيا
1 أغسطس, 11:50 GMT
وقال رئيس "التحالف التكنولوجي الجديد" المطور للروبوت، أليكسي يوزاكوف: "إن سوق الروبوتات البشرية ما زال في مراحله الأولى لكنه يحمل إمكانات ضخمة".
وأضاف يوزاكوف: "ما نقدمه ليس مجرد استعراض، بل خطوة نحو منصة عالمية قادرة على العمل بكفاءة في بيئات متنوعة. إذا أردنا لروبوت أن يكون مفيدًا حقًا في بيئة الإنسان، يفتح الأبواب، يستخدم الأدوات نفسها، ويجلس على الكراسي ذاتها، فعليه أن يكون مجسمًا ويمتلك قدرات تواصل متقدمة."
ويخضع "أيدول" حاليًا لاختبارات باللغة الروسية والإنجليزية، مع خطط لتوسيع نطاقه ليشمل لغات أخرى بناءً على الطلبات الواردة من جهات مختلفة.
علماء روس يبتكرون أداة تحدد مؤلف المادة العلمية إذا كانت من الذكاء الاصطناعي
باحثون روس يكشفون عن "روبوت ذكي" لتدريب العدائين المحترفين والهواة
