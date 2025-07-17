https://sarabic.ae/20250717/باحثون-روس-يكشفون-عن-روبوت-ذكي-لتدريب-العدائين-المحترفين-والهواة-1102764726.html
باحثون روس يكشفون عن "روبوت ذكي" لتدريب العدائين المحترفين والهواة
باحثون روس يكشفون عن "روبوت ذكي" لتدريب العدائين المحترفين والهواة
سبوتنيك عربي
ابتكر مهندسون من جامعة دون التقنية الحكومية في روسيا، روبوتا تدريبيا شخصيا لرياضيي ألعاب القوى الهواة والمحترفين، وأفاد المكتب الصحفي للجامعة أن هذا الروبوت... 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T13:18+0000
2025-07-17T13:18+0000
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ووفقًا لمعهد "فيتسوم"، يمارس ما يقرب من ثلث سكان روسيا الرياضة. ومع ذلك، أفاد علماء من جامعة دون التقنية الحكومية، أن قلة توفر خدمات المدربين الشخصيين ونقص الحافز يجعلان النشاط البدني غير منتظم لدى الكثيرين،وأشارت الجامعة إلى وجود مشكلة في الكوادر في المؤسسات التعليمية.يستخدم الرياضيون الهواة والمحترفون على حد سواء أجهزة مختلفة لتتبع أنشطتهم: الساعات الذكية، وأساور اللياقة البدنية، وتطبيقات الهواتف الذكية الخاصة. إلا أن هذه الأجهزة غير فعالة نظرًا لضعف التحكم البصري.طوّر مهندسو الجامعة روبوتا للمتدربين يستخدم كاميرات فيديو لتتبع حركات الرياضيين، ويحذّرهم من مخاطر بعض التمارين، ويمكّنهم من وضع خطة تدريب فردية.وأضاف إيزيوموف: "وفقًا لتقديراتنا، قد يكون ما لا يقل عن 250 مليون شخص حول العالم مهتمين بتطويرنا. يضاهي روبوتنا التطورات الأجنبية من حيث قدرته على تخصيص الحصص التدريبية، وتقديم توصيات لخطة تدريب إضافية، بالإضافة إلى تعزيز سلامة الرياضيين".ووفقًا للتقديرات الأولية لعلماء الجامعة، فإن نحو 60% من رياضيي ألعاب القوى غير راضين عن نتائج تدريبهم، لأسباب منها فقدان السرعة أثناء الركض أو الإجهاد المفرط على الأربطة والأوتار.وكما أوضح إيزيوموف، بفضل الروبوت الجديد من جامعة دون التقنية، والذي يتم التحكم به عبر تطبيق جوال، يمكن التدريب بفعالية أكبر مع حساب التحمل بدقة في الوقت ذاته.الصين تطلق أول بطولة كرة قدم للروبوتات... فيديوروبوت صيني بـ 6 أرجل يمتلك قدرات غير مسبوقة
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علوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, علماء, علماء روس, روبوت, روبوت جديد, روبوتات
علوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, علماء, علماء روس, روبوت, روبوت جديد, روبوتات
باحثون روس يكشفون عن "روبوت ذكي" لتدريب العدائين المحترفين والهواة
ابتكر مهندسون من جامعة دون التقنية الحكومية في روسيا، روبوتا تدريبيا شخصيا لرياضيي ألعاب القوى الهواة والمحترفين، وأفاد المكتب الصحفي للجامعة أن هذا الروبوت الصغير الجديد يسهم في سد النقص في الكوادر في المؤسسات التعليمية.
ووفقًا لمعهد "فيتسوم"، يمارس ما يقرب من ثلث سكان روسيا الرياضة. ومع ذلك، أفاد علماء من جامعة دون التقنية الحكومية، أن قلة توفر خدمات المدربين الشخصيين ونقص الحافز يجعلان النشاط البدني غير منتظم لدى الكثيرين،وأشارت الجامعة إلى وجود مشكلة في الكوادر في المؤسسات التعليمية.
يستخدم الرياضيون الهواة والمحترفون على حد سواء أجهزة مختلفة لتتبع أنشطتهم: الساعات الذكية، وأساور اللياقة البدنية، وتطبيقات الهواتف الذكية الخاصة. إلا أن هذه الأجهزة غير فعالة نظرًا لضعف التحكم البصري.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الإشراف على المتدرب أو تسجيل الأنشطة الرياضية في ضبط أسلوب أداء التمارين، التي قد يكون بعضها مؤلما.
طوّر مهندسو الجامعة روبوتا للمتدربين يستخدم كاميرات فيديو لتتبع حركات الرياضيين، ويحذّرهم من مخاطر بعض التمارين، ويمكّنهم من وضع خطة تدريب فردية.
يقول أندريه إيزيوموف، رئيس قسم الروبوتات والميكاترونيات في جامعة دون التقنية: "يتيح وزن الروبوت، الذي يبلغ نحو خمسة كيلوغرامات، اصطحابه إلى الخارج، بينما تصل سرعته إلى 25 كم/ساعة، ما يجعله مناسبًا لتدريب كل من العدائين حتى الفئة الثانية، وعدائي الماراثون".
وأضاف إيزيوموف: "وفقًا لتقديراتنا، قد يكون ما لا يقل عن 250 مليون شخص حول العالم مهتمين بتطويرنا. يضاهي روبوتنا
التطورات الأجنبية من حيث قدرته على تخصيص الحصص التدريبية، وتقديم توصيات لخطة تدريب إضافية، بالإضافة إلى تعزيز سلامة الرياضيين".
ووفقًا للتقديرات الأولية لعلماء الجامعة، فإن نحو 60% من رياضيي ألعاب القوى غير راضين عن نتائج تدريبهم، لأسباب منها فقدان السرعة أثناء الركض أو الإجهاد المفرط على الأربطة والأوتار.
وكما أوضح إيزيوموف، بفضل الروبوت الجديد
من جامعة دون التقنية، والذي يتم التحكم به عبر تطبيق جوال، يمكن التدريب بفعالية أكبر مع حساب التحمل بدقة في الوقت ذاته.