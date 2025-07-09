روبوت صيني بـ 6 أرجل يمتلك قدرات غير مسبوقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: القرار الأمريكي بشأن "هيئة تحرير الشام" يعكس تحولات في المشهد السوري
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
09:03 GMT
27 د
نبض افريقيا
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
قمة البريكس 2025: أهم التحديات في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250709/روبوت-صيني-بـ-6-أرجل-يمتلك-قدرات-غير-مسبوقة-1102521964.html
روبوت صيني بـ 6 أرجل يمتلك قدرات غير مسبوقة
روبوت صيني بـ 6 أرجل يمتلك قدرات غير مسبوقة
سبوتنيك عربي
طور باحثون صينيون أول منصة روبوتية في العالم تجمع بين الذراع الآلية والشكل البشري وتم تزويدها بـ 6 أرجل، في خطوة تضعها في طليعة الابتكار العالمي بمجال... 09.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-09T12:02+0000
2025-07-09T12:02+0000
مجتمع
منوعات
الصين
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/17/1073947474_0:0:929:523_1920x0_80_0_0_01e81bca7b2d30222bb8f972b1caefc3.jpg
يتميز الروبوت الجديد ببنية سداسية الأرجل تتيح له تشكيل قاعدة ثلاثية الدعم في جميع الأوقات، ما يمنحه توازنا فائقا ومقاومة عالية للانزلاق، حتى في البيئات غير المستوية، حسبما ذكرت صحفية "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.ويستطيع الروبوت سحب أوزان تفوق كتلته بنحو 5 مرات دون فقدان الثبات، مما يجعله مناسبا للمهام الشاقة التي تتطلب قوة حركية كبيرة.كما يعمل بصوت منخفض للغاية لا يتجاوز ضوضاء مكتبة، بفضل أسلوب مشيه الناعم الذي يقلل التأثيرات على الأرض ويوفر حركة هادئة وغير مزعجة.ويعتمد الروبوت على تقنية ذكية للتعامل مع التضاريس الوعرة، بفضل استجابته المتعددة المفاصل وسرعته في التكيف مع التضاريس المعقدة مثل المنحدرات الحادة.وتمثل هذه القدرات نقلة نوعية مقارنة بالروبوتات المتنقلة التقليدية، من حيث الثبات والقدرة على الحمل والتكيف مع الظروف المحيطة، وتفتح آفاقا واسعة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم الواقعي.
https://sarabic.ae/20250302/الكلب-الذكي-روبوت-لطيف-يخطف-الأضواء-في-كرنفالات-ساو-باولو-فيديو-1098302933.html
https://sarabic.ae/20250629/الصين-تطلق-أول-بطولة-كرة-قدم-للروبوتات-فيديو-1102181014.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/17/1073947474_155:0:852:523_1920x0_80_0_0_0bb768ddbabaa18d0bce6dfadc28b104.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصين, أخبار العالم الآن
منوعات, الصين, أخبار العالم الآن

روبوت صيني بـ 6 أرجل يمتلك قدرات غير مسبوقة

12:02 GMT 09.07.2025
© Sputnik . Alaa El-Moteryروبوت صيني على شكل كلب
روبوت صيني على شكل كلب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
© Sputnik . Alaa El-Motery
تابعنا عبر
طور باحثون صينيون أول منصة روبوتية في العالم تجمع بين الذراع الآلية والشكل البشري وتم تزويدها بـ 6 أرجل، في خطوة تضعها في طليعة الابتكار العالمي بمجال الروبوتات الذكية.
يتميز الروبوت الجديد ببنية سداسية الأرجل تتيح له تشكيل قاعدة ثلاثية الدعم في جميع الأوقات، ما يمنحه توازنا فائقا ومقاومة عالية للانزلاق، حتى في البيئات غير المستوية، حسبما ذكرت صحفية "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.
صورة لكلب روبوت خلال كرنفالات ساو باولو في البرازيل. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
مجتمع
"الكلب الذكي" روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو... فيديو
2 مارس, 07:41 GMT
ويستطيع الروبوت سحب أوزان تفوق كتلته بنحو 5 مرات دون فقدان الثبات، مما يجعله مناسبا للمهام الشاقة التي تتطلب قوة حركية كبيرة.
كما يعمل بصوت منخفض للغاية لا يتجاوز ضوضاء مكتبة، بفضل أسلوب مشيه الناعم الذي يقلل التأثيرات على الأرض ويوفر حركة هادئة وغير مزعجة.
الصين تطلق أول بطولة كرة قدم للروبوتات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
الصين تطلق أول بطولة كرة قدم للروبوتات... فيديو
29 يونيو, 11:40 GMT
ويعتمد الروبوت على تقنية ذكية للتعامل مع التضاريس الوعرة، بفضل استجابته المتعددة المفاصل وسرعته في التكيف مع التضاريس المعقدة مثل المنحدرات الحادة.
وتمثل هذه القدرات نقلة نوعية مقارنة بالروبوتات المتنقلة التقليدية، من حيث الثبات والقدرة على الحمل والتكيف مع الظروف المحيطة، وتفتح آفاقا واسعة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم الواقعي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала