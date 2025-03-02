https://sarabic.ae/20250302/الكلب-الذكي-روبوت-لطيف-يخطف-الأضواء-في-كرنفالات-ساو-باولو-فيديو-1098302933.html
"الكلب الذكي" روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو... فيديو
"الكلب الذكي" روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكلب آلي وهو يتفاعل مع الجمهور، خلال كرنفالات مدينة ساو باولو البرازيلية. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T07:41+0000
2025-03-02T07:41+0000
2025-03-02T07:41+0000
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https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/02/1098302777_0:218:439:465_1920x0_80_0_0_dac3cd75aa3b5e1e357df46885f81ff0.png
ويُظهر الفيديو كيف يتفاعل الكلب الروبوت مع الجمهور، حيث لفت الروبوت الأمني التابع للحرس المدني البرازيلي، الأنظار بحركاته اللطيفة خلال احتفالات الكرنفال في ساو باولو، وذلك في منطقة ريبوبليكا.ويحمل الروبوت اسم "الكلب الذكي" وهو مزود بكاميرات وتقنية التعرف على الوجوه، حيث يقوم ببث الصور مباشرة إلى مركز الحرس المدني، ما يساعد في رصد المشتبه بهم وتحديد هوية المفقودين.كلاب آلية صينية تطفئ الحرائق... فيديو كلب روبوت يتفقد شبكة السكك الحديدية الروسية ويراقب الأنظمة الإلكترونية... فيديو
https://sarabic.ae/20220816/صناعة-روسية-كلب-آلي-قادر-على-حمل-الأسلحة-وإطلاقها-يثير-اهتماما-واسعا-1066485353.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار البرازيل
نادي الفيديو, أخبار البرازيل
"الكلب الذكي" روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكلب آلي وهو يتفاعل مع الجمهور، خلال كرنفالات مدينة ساو باولو البرازيلية.
ويُظهر الفيديو كيف يتفاعل الكلب الروبوت مع الجمهور، حيث لفت الروبوت الأمني التابع للحرس المدني البرازيلي، الأنظار بحركاته اللطيفة خلال احتفالات الكرنفال في ساو باولو، وذلك في منطقة ريبوبليكا.
ويحمل الروبوت اسم "الكلب الذكي" وهو مزود بكاميرات وتقنية التعرف على الوجوه،
حيث يقوم ببث الصور مباشرة إلى مركز الحرس المدني، ما يساعد في رصد المشتبه بهم وتحديد هوية المفقودين.