في جناح جمهورية باشكورتوستان الروسية.. روبوت من أقراص العسل يرحب بضيوف منتدى بطرسبورغ.. فيديو
13:56 GMT 18.06.2025 (تم التحديث: 15:06 GMT 18.06.2025)
© Sputnikروبوت من أقراص العسل يرحب بضيوف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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تميّز جناح جمهورية باشكورتوستان الروسية، ضمن فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، من خلال عرض روبوت على هيئة أقراص شهد العسل يرحب بضيوف المنتدى، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
ورصدت عدسة "سبوتنيك"، كيف يقوم الروبوت بتحية الضيوف والمشاركين في المنتدى، حيث جذب الأنظار إليه، بوصفه مزيجا يجمع بين الابتكار التقني والهوية التراثية للجمهورية، التي تشتهر بتربية النحل وإنتاج أجود أنواع العسل في روسيا الاتحادية.
🟠في جناح جمهورية باشكورتوستان الروسية... روبوت من أقراص العسل يرحب بالزوار— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 18, 2025
رصدت عدسة "سبوتنيك" مشهداً مميزاً في جناح جمهورية باشكورتوستان الروسية، ضمن فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، حيث تم عرض روبوت على هيئة أقراص شهد العسل يقوم بتحية الضيوف، في مزيج يجمع بين… https://t.co/UEK0pQeFA8 pic.twitter.com/vXSsgEV09y
كما قدّمت مقاطعة تشيليابينسك الروسية، خلال فعاليات المنتدى، عرضا مميزا لروبوتات صناعية تجسد مباراة شطرنج حقيقية بين الذراعين الآليتين، حيث تعيدان بدقة خطوات لعبة أُجريت بين أسطورة الشطرنج الروسي من مقاطعة تشيليابينسك أناتولي كاربوف، وبطل بلغاريا فيسيلين توبالوف.
وانطلقت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري، و الموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".