في جناح جمهورية باشكورتوستان الروسية.. روبوت من أقراص العسل يرحب بضيوف منتدى بطرسبورغ.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:37 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
بلا قيود
انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250618/في-جناح-جمهورية-باشكورتوستان-الروسية-روبوت-من-أقراص-العسل-يرحب-بضيوف-منتدى-بطرسبورغ-فيديو--1101792620.html
في جناح جمهورية باشكورتوستان الروسية.. روبوت من أقراص العسل يرحب بضيوف منتدى بطرسبورغ.. فيديو
في جناح جمهورية باشكورتوستان الروسية.. روبوت من أقراص العسل يرحب بضيوف منتدى بطرسبورغ.. فيديو
سبوتنيك عربي
تميّز جناح جمهورية باشكورتوستان الروسية، ضمن فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، من خلال عرض روبوت على هيئة أقراص شهد العسل يرحب بضيوف المنتدى،... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T13:56+0000
2025-06-18T15:06+0000
روسيا
روبوت
العسل
سان بطرسبورغ
فيديو
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101792464_47:0:1233:667_1920x0_80_0_0_14b056f4cc9556548d939ab017f41a1d.jpg
ورصدت عدسة "سبوتنيك"، كيف يقوم الروبوت بتحية الضيوف والمشاركين في المنتدى، حيث جذب الأنظار إليه، بوصفه مزيجا يجمع بين الابتكار التقني والهوية التراثية للجمهورية، التي تشتهر بتربية النحل وإنتاج أجود أنواع العسل في روسيا الاتحادية.وانطلقت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري، و الموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101792464_195:0:1084:667_1920x0_80_0_0_5f0708c1ee224bf6efa8e37d636ab1f6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, روبوت, العسل, سان بطرسبورغ, فيديو, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا, روبوت, العسل, سان بطرسبورغ, فيديو, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

في جناح جمهورية باشكورتوستان الروسية.. روبوت من أقراص العسل يرحب بضيوف منتدى بطرسبورغ.. فيديو

13:56 GMT 18.06.2025 (تم التحديث: 15:06 GMT 18.06.2025)
© Sputnikروبوت من أقراص العسل يرحب بضيوف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
روبوت من أقراص العسل يرحب بضيوف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
تميّز جناح جمهورية باشكورتوستان الروسية، ضمن فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، من خلال عرض روبوت على هيئة أقراص شهد العسل يرحب بضيوف المنتدى، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
ورصدت عدسة "سبوتنيك"، كيف يقوم الروبوت بتحية الضيوف والمشاركين في المنتدى، حيث جذب الأنظار إليه، بوصفه مزيجا يجمع بين الابتكار التقني والهوية التراثية للجمهورية، التي تشتهر بتربية النحل وإنتاج أجود أنواع العسل في روسيا الاتحادية.

كما قدّمت مقاطعة تشيليابينسك الروسية، خلال فعاليات المنتدى، عرضا مميزا لروبوتات صناعية تجسد مباراة شطرنج حقيقية بين الذراعين الآليتين، حيث تعيدان بدقة خطوات لعبة أُجريت بين أسطورة الشطرنج الروسي من مقاطعة تشيليابينسك أناتولي كاربوف، وبطل بلغاريا فيسيلين توبالوف.

وانطلقت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري، و الموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيلأمس, 21:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала