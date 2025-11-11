عربي
نعيم قاسم: الدولة اللبنانية مسؤولة عن إخراج إسرائيل من أراضي لبنان بكل الوسائل المتاحة
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
علماء روس يقترحون تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتشخيص وعلاج أمراض القلب
علماء روس يقترحون تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتشخيص وعلاج أمراض القلب
ناقش خبراء طبيون من روسيا وأوروبا وآسيا، خلال المنتدى الأوراسي الرابع لأطباء الطب الباطني في مدينة أوفا الروسية، أحدث المناهج لاستخدام الذكاء الاصطناعي في...
مجتمع
علوم
روسيا
وفقًا لما ذكره منظمو الحدث لوكالة "سبوتنيك" فإن المنتدى جمع نخبة من أبرز المتخصصين الطبيين من روسيا وكازاخستان وأوزبكستان وبيلاروسيا وأوروبا لمناقشة القضايا الراهنة في مجال طب أورام القلب، والتشخيص الرقمي، والوقاية الشخصية من قصور القلب، ما جعله منصة رائدة لتبادل الخبرات والتعاون متعدد التخصصات للحفاظ على صحة المرضى.وفي عرضه التقديمي في الجلسة العامة بعنوان "عندما تستمع الخوارزميات إلى القلب: الذكاء الاصطناعي في طب القلب"، قدم بيلينكوف أحدث الأساليب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية، مؤكداً أن "طب القلب يدخل عصرا من الطب الدقيق والذكي، وأن الذكاء الاصطناعي لم يعد بديلا عن الأطباء، بل أصبح مساعدا لهم وشريكا لهم في فهم القلب والتنبؤ بنقاط ضعفه على مستوى جديد". وتقديرًا لمساهمته البارزة في تطوير طب القلب الروسي وتعزيز التعاون متعدد التخصصات، منح الأكاديمي يوري بيلينكوف لقب أستاذ فخري في جامعة "باشكير" الطبية الحكومية، كما سيفتتح مركزا لأمراض القلب والأورام في الجامعة الطبية.
ناقش خبراء طبيون من روسيا وأوروبا وآسيا، خلال المنتدى الأوراسي الرابع لأطباء الطب الباطني في مدينة أوفا الروسية، أحدث المناهج لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية، وتوقع مسارها، وتخصيص علاجها.
وفقًا لما ذكره منظمو الحدث لوكالة "سبوتنيك" فإن المنتدى جمع نخبة من أبرز المتخصصين الطبيين من روسيا وكازاخستان وأوزبكستان وبيلاروسيا وأوروبا لمناقشة القضايا الراهنة في مجال طب أورام القلب، والتشخيص الرقمي، والوقاية الشخصية من قصور القلب، ما جعله منصة رائدة لتبادل الخبرات والتعاون متعدد التخصصات للحفاظ على صحة المرضى.

وأكد يوري بيلينكوف، الأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم، ورئيس جمعية أخصائيي قصور القلب، ورئيس الجمعية الأوراسية لأطباء أورام القلب، ومدير مركز أورام القلب في جامعة "سيتشينوف"، أن الذكاء الاصطناعي أصبح شريكًا أساسيًا للأطباء في عصر الطب الدقيق والذكي، ما يمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية للمرضى.

وفي عرضه التقديمي في الجلسة العامة بعنوان "عندما تستمع الخوارزميات إلى القلب: الذكاء الاصطناعي في طب القلب"، قدم بيلينكوف أحدث الأساليب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية، مؤكداً أن "طب القلب يدخل عصرا من الطب الدقيق والذكي، وأن الذكاء الاصطناعي لم يعد بديلا عن الأطباء، بل أصبح مساعدا لهم وشريكا لهم في فهم القلب والتنبؤ بنقاط ضعفه على مستوى جديد".
وتقديرًا لمساهمته البارزة في تطوير طب القلب الروسي وتعزيز التعاون متعدد التخصصات، منح الأكاديمي يوري بيلينكوف لقب أستاذ فخري في جامعة "باشكير" الطبية الحكومية، كما سيفتتح مركزا لأمراض القلب والأورام في الجامعة الطبية.
