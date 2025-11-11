دراسة: أمراض اللثة قد تزيد مخاطر تلف المادة البيضاء في الدماغ

عربي
نعيم قاسم: الدولة اللبنانية مسؤولة عن إخراج إسرائيل من أراضي لبنان بكل الوسائل المتاحة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251111/دراسة-أمراض-اللثة-قد-تزيد-مخاطر-تلف-المادة-البيضاء-في-الدماغ-1106979945.html
دراسة: أمراض اللثة قد تزيد مخاطر تلف المادة البيضاء في الدماغ
دراسة: أمراض اللثة قد تزيد مخاطر تلف المادة البيضاء في الدماغ
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن أمراض اللثة ومشاكل الفم المزمنة قد ترتبط بزيادة خطر تلف المادة البيضاء في الدماغ، وهي المسؤولة عن نقل الإشارات العصبية، مما قد يؤثر على... 11.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-11T15:02+0000
2025-11-11T15:02+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/01/1050316005_1:0:3041:1710_1920x0_80_0_0_c74c314be697e7b66e858670b357f991.jpg
أجرى الدراسة فريق من جامعة ساوث كارولينا بقيادة أخصائي الأعصاب الوعائية سوفيك سين، وركز الباحثون على ظاهرة فرط كثافة المادة البيضاء (WMHs)، التي تُعد مؤشراً رئيسياً على مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة (CSVD)، المرتبط بالتدهور المعرفي، بحسب ماذكر موقع "ساينس أليرت". وبيّنت البيانات أن المصابين بأمراض اللثة لديهم احتمال أكبر بنسبة 56% للانتماء إلى الفئة التي تظهر لديها أعلى مستويات الضرر في المادة البيضاء، وفقاً لما نُشر في مجلة Neurology Open Access.وأوضح سين أن النتائج لا تثبت علاقة سببية مباشرة، لكنها تفتح المجال لمزيد من الدراسات حول تأثير الالتهاب المزمن في الفم على صحة الدماغ، مشيراً إلى أن أمراض اللثة قابلة للوقاية والعلاج، وأن تأكيد هذه العلاقة مستقبلاً قد يتيح سبيلاً جديداً للحد من أمراض الأوعية الدموية الدماغية عبر السيطرة على الالتهاب الفموي. وتُظهر الإحصاءات أن نحو نصف البالغين في الولايات المتحدة يعانون شكلاً من أشكال أمراض اللثة، ما يجعل العناية بصحة الفم عنصراً أساسياً في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الدماغ على المدى الطويل.
https://sarabic.ae/20251110/دراسة-تكشف-التوصل-لحل-لغز-قد-يطيل-عمر-البشر-لمئات-السنين-1106951892.html
https://sarabic.ae/20251110/دراسة-ارتفاع-ضغط-الدم-أثناء-الحمل-يضاعف-مخاطر-الوفاة-بعد-الإنجاب-1106944893.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/01/1050316005_381:0:2661:1710_1920x0_80_0_0_057979393ba3c4cb98a9b58f03caaca4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

دراسة: أمراض اللثة قد تزيد مخاطر تلف المادة البيضاء في الدماغ

15:02 GMT 11.11.2025
© Photo / pixabay/geraltالدماغ البشري
الدماغ البشري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
© Photo / pixabay/geralt
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أن أمراض اللثة ومشاكل الفم المزمنة قد ترتبط بزيادة خطر تلف المادة البيضاء في الدماغ، وهي المسؤولة عن نقل الإشارات العصبية، مما قد يؤثر على القدرات العقلية ويزيد احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية.
أجرى الدراسة فريق من جامعة ساوث كارولينا بقيادة أخصائي الأعصاب الوعائية سوفيك سين، وركز الباحثون على ظاهرة فرط كثافة المادة البيضاء (WMHs)، التي تُعد مؤشراً رئيسياً على مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة (CSVD)، المرتبط بالتدهور المعرفي، بحسب ماذكر موقع "ساينس أليرت".
الحمض النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
مجتمع
دراسة تكشف التوصل لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين
أمس, 19:31 GMT
وشملت الدراسة 1143 مشاركاً بالغاً، حيث أظهرت النتائج أن المصابين بأمراض اللثة أو أمراض دواعم الأسنان – وعددهم نحو 800 شخص – يمتلكون متوسط حجم أعلى من WMHs بنسبة 2.83% من إجمالي حجم الدماغ، مقارنة بـ2.52% لدى المشاركين الأصحاء.
وبيّنت البيانات أن المصابين بأمراض اللثة لديهم احتمال أكبر بنسبة 56% للانتماء إلى الفئة التي تظهر لديها أعلى مستويات الضرر في المادة البيضاء، وفقاً لما نُشر في مجلة Neurology Open Access.
الحمل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
مجتمع
دراسة: ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل يضاعف مخاطر الوفاة بعد الإنجاب
أمس, 16:57 GMT
وأوضح سين أن النتائج لا تثبت علاقة سببية مباشرة، لكنها تفتح المجال لمزيد من الدراسات حول تأثير الالتهاب المزمن في الفم على صحة الدماغ، مشيراً إلى أن أمراض اللثة قابلة للوقاية والعلاج، وأن تأكيد هذه العلاقة مستقبلاً قد يتيح سبيلاً جديداً للحد من أمراض الأوعية الدموية الدماغية عبر السيطرة على الالتهاب الفموي.
ويشير الباحثون إلى أن تلف المادة البيضاء يزداد مع التقدم في العمر، وقد يؤثر على التوازن والذاكرة والتفكير المنطقي، لافتين إلى أن الالتهاب المزمن قد يكون الرابط بين أمراض الفم وتدهور صحة الدماغ.
وتُظهر الإحصاءات أن نحو نصف البالغين في الولايات المتحدة يعانون شكلاً من أشكال أمراض اللثة، ما يجعل العناية بصحة الفم عنصراً أساسياً في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الدماغ على المدى الطويل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала