كشفت دراسة حديثة أن أمراض اللثة ومشاكل الفم المزمنة قد ترتبط بزيادة خطر تلف المادة البيضاء في الدماغ، وهي المسؤولة عن نقل الإشارات العصبية، مما قد يؤثر على... 11.11.2025
وشملت الدراسة 1143 مشاركاً بالغاً، حيث أظهرت النتائج أن المصابين بأمراض اللثة أو أمراض دواعم الأسنان – وعددهم نحو 800 شخص – يمتلكون متوسط حجم أعلى من WMHs بنسبة 2.83% من إجمالي حجم الدماغ، مقارنة بـ2.52% لدى المشاركين الأصحاء.
دراسة: أمراض اللثة قد تزيد مخاطر تلف المادة البيضاء في الدماغ
كشفت دراسة حديثة أن أمراض اللثة ومشاكل الفم المزمنة قد ترتبط بزيادة خطر تلف المادة البيضاء في الدماغ، وهي المسؤولة عن نقل الإشارات العصبية، مما قد يؤثر على القدرات العقلية ويزيد احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية.
أجرى الدراسة فريق من جامعة ساوث كارولينا بقيادة أخصائي الأعصاب الوعائية سوفيك سين، وركز الباحثون على ظاهرة فرط كثافة المادة البيضاء (WMHs)، التي تُعد مؤشراً رئيسياً على مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة (CSVD)، المرتبط بالتدهور المعرفي، بحسب ماذكر موقع
"ساينس أليرت".
وشملت الدراسة 1143 مشاركاً بالغاً، حيث أظهرت النتائج أن المصابين بأمراض اللثة أو أمراض دواعم الأسنان – وعددهم نحو 800 شخص – يمتلكون متوسط حجم أعلى من WMHs بنسبة 2.83% من إجمالي حجم الدماغ، مقارنة بـ2.52% لدى المشاركين الأصحاء.
وبيّنت البيانات أن المصابين بأمراض اللثة لديهم احتمال أكبر بنسبة 56% للانتماء إلى الفئة التي تظهر لديها أعلى مستويات الضرر في المادة البيضاء، وفقاً لما نُشر في مجلة
Neurology Open Access.
وأوضح سين أن النتائج لا تثبت علاقة سببية مباشرة، لكنها تفتح المجال لمزيد من الدراسات حول تأثير الالتهاب المزمن في الفم على صحة الدماغ
، مشيراً إلى أن أمراض اللثة قابلة للوقاية والعلاج، وأن تأكيد هذه العلاقة مستقبلاً قد يتيح سبيلاً جديداً للحد من أمراض الأوعية الدموية الدماغية عبر السيطرة على الالتهاب الفموي.
ويشير الباحثون إلى أن تلف المادة البيضاء يزداد مع التقدم في العمر، وقد يؤثر على التوازن والذاكرة والتفكير المنطقي، لافتين إلى أن الالتهاب المزمن قد يكون الرابط بين أمراض الفم وتدهور صحة الدماغ.
وتُظهر الإحصاءات أن نحو نصف البالغين في الولايات المتحدة يعانون شكلاً من أشكال أمراض اللثة، ما يجعل العناية بصحة الفم عنصراً أساسياً في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الدماغ على المدى الطويل.