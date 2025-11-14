https://sarabic.ae/20251114/علماء-يحددون-الخلايا-العصبية-المسؤولة-عن-القلق-1107122374.html

علماء يحددون الخلايا العصبية المسؤولة عن القلق

سبوتنيك عربي

تكشف دراسة حديثة، عن الأسس العصبية للقلق، وطريقة لعكس أعراضه عن طريق إعادة توازن خلايا عصبية محددة في اللوزة الدماغية. 14.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-14T22:15+0000

2025-11-14T22:15+0000

2025-11-14T22:15+0000

مجتمع

علوم

أخبار الأبحاث العلمية

القلق

جين

بروتينات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0e/1107122499_0:64:3069:1790_1920x0_80_0_0_db4bbc965bd177c8a7dd4157fb7d70ef.jpg

تؤثر اضطرابات القلق على ما يقرب من 360 مليون شخص حول العالم، ما يجعلها أكثر حالات الصحة النفسية شيوعا.وقد حدد بحث حديث أجراه علماء من المجلس الوطني الإسباني للبحوث وجامعة ميغيل هيرنانديز مجموعة محددة من الخلايا العصبية في اللوزة الدماغية تلعب دورا حاسما في تحفيز سلوكيات القلق، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت".وتركز الدراسة على جين يُسمى "جي.أر.أي.كي.4" (GRIK4)، وهو المسؤول عن تنظيم إنتاج بروتين يُسمى "غلوك.4" (GluK4)، فعند زيادة هذا الجين، تُظهر الفئران سلوكيات مفرطة تشبه القلق، بما في ذلك تجنب الأماكن المفتوحة واضطراب التفاعلات الاجتماعية.وباستخدام تعديل الجينات، خفض الباحثون هذا الجين، ما أدى إلى انخفاض مستويات "غلوك.4" في الخلايا العصبية، الأمر الذي أدى بدوره إلى "إعادة توازن" الدوائر العصبية للوزة الدماغية، وقد عكس هذا التدخل آثار القلق والاكتئاب والعجز الاجتماعي لدى الفئران، مستعيدا السلوكيات الطبيعية.تسلط هذه النتيجة الضوء على الدور الرئيسي للوزة الدماغية في القلق والخوف، وإمكانية تطوير علاجات تستهدف مجموعات عصبية محددة. علاوة على ذلك، لوحظت نتائج مماثلة لدى فئران غير معدلة وراثيًا تعاني من قلق شديد، ما يؤكد إمكانية تطبيق هذا النهج على نطاق واسع.ورغم أن العمليات الدقيقة لم تؤكد بعد على البشر، إلا أن نماذج الفئران هذه تقدم رؤى واعدة لتطوير علاجات مستقبلية يمكن أن تُخفف من قلق الإنسان عن طريق تعديل دوائر دماغية محددة موضعيا.دراسة توضح تأثير الإدراك على الشعور بضيق الوقت

علوم, أخبار الأبحاث العلمية, القلق, جين, بروتينات