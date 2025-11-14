علماء يحددون الخلايا العصبية المسؤولة عن القلق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251114/علماء-يحددون-الخلايا-العصبية-المسؤولة-عن-القلق-1107122374.html
علماء يحددون الخلايا العصبية المسؤولة عن القلق
علماء يحددون الخلايا العصبية المسؤولة عن القلق
سبوتنيك عربي
تكشف دراسة حديثة، عن الأسس العصبية للقلق، وطريقة لعكس أعراضه عن طريق إعادة توازن خلايا عصبية محددة في اللوزة الدماغية. 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T22:15+0000
2025-11-14T22:15+0000
مجتمع
علوم
أخبار الأبحاث العلمية
القلق
جين
بروتينات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0e/1107122499_0:64:3069:1790_1920x0_80_0_0_db4bbc965bd177c8a7dd4157fb7d70ef.jpg
تؤثر اضطرابات القلق على ما يقرب من 360 مليون شخص حول العالم، ما يجعلها أكثر حالات الصحة النفسية شيوعا.وقد حدد بحث حديث أجراه علماء من المجلس الوطني الإسباني للبحوث وجامعة ميغيل هيرنانديز مجموعة محددة من الخلايا العصبية في اللوزة الدماغية تلعب دورا حاسما في تحفيز سلوكيات القلق، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت".وتركز الدراسة على جين يُسمى "جي.أر.أي.كي.4" (GRIK4)، وهو المسؤول عن تنظيم إنتاج بروتين يُسمى "غلوك.4" (GluK4)، فعند زيادة هذا الجين، تُظهر الفئران سلوكيات مفرطة تشبه القلق، بما في ذلك تجنب الأماكن المفتوحة واضطراب التفاعلات الاجتماعية.وباستخدام تعديل الجينات، خفض الباحثون هذا الجين، ما أدى إلى انخفاض مستويات "غلوك.4" في الخلايا العصبية، الأمر الذي أدى بدوره إلى "إعادة توازن" الدوائر العصبية للوزة الدماغية، وقد عكس هذا التدخل آثار القلق والاكتئاب والعجز الاجتماعي لدى الفئران، مستعيدا السلوكيات الطبيعية.تسلط هذه النتيجة الضوء على الدور الرئيسي للوزة الدماغية في القلق والخوف، وإمكانية تطوير علاجات تستهدف مجموعات عصبية محددة. علاوة على ذلك، لوحظت نتائج مماثلة لدى فئران غير معدلة وراثيًا تعاني من قلق شديد، ما يؤكد إمكانية تطبيق هذا النهج على نطاق واسع.ورغم أن العمليات الدقيقة لم تؤكد بعد على البشر، إلا أن نماذج الفئران هذه تقدم رؤى واعدة لتطوير علاجات مستقبلية يمكن أن تُخفف من قلق الإنسان عن طريق تعديل دوائر دماغية محددة موضعيا.دراسة توضح تأثير الإدراك على الشعور بضيق الوقت
https://sarabic.ae/20250909/مركب-في-مشروب-شائع-عربيا-قادر-على-تهدئة-القلق-وزيادة-التركيز-1104662548.html
https://sarabic.ae/20250329/ترتيب-دول-العالم-لمؤشر-السعادة-العالمي-1099063927.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0e/1107122499_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9ff29da0cc3880276cf690cb642ace3c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, أخبار الأبحاث العلمية, القلق, جين, بروتينات
علوم, أخبار الأبحاث العلمية, القلق, جين, بروتينات

علماء يحددون الخلايا العصبية المسؤولة عن القلق

22:15 GMT 14.11.2025
© Getty Images / 10'000 Hoursالقلق
القلق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© Getty Images / 10'000 Hours
تابعنا عبر
تكشف دراسة حديثة، عن الأسس العصبية للقلق، وطريقة لعكس أعراضه عن طريق إعادة توازن خلايا عصبية محددة في اللوزة الدماغية.
تؤثر اضطرابات القلق على ما يقرب من 360 مليون شخص حول العالم، ما يجعلها أكثر حالات الصحة النفسية شيوعا.
وقد حدد بحث حديث أجراه علماء من المجلس الوطني الإسباني للبحوث وجامعة ميغيل هيرنانديز مجموعة محددة من الخلايا العصبية في اللوزة الدماغية تلعب دورا حاسما في تحفيز سلوكيات القلق، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت".

تحتوي اللوزة الدماغية، وهي منطقة دماغية مسؤولة عن اتخاذ القرارات، والتذكر العاطفي، وإدارة استجابات الخوف، على هذه الخلايا العصبية التي يؤدي فرط نشاطها إلى القلق المرضي والأعراض المرتبطة به مثل الاكتئاب والانطواء الاجتماعي.

شاي أخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
مجتمع
مركب في مشروب شائع عربيا قادر على تهدئة القلق وزيادة التركيز
9 سبتمبر, 15:23 GMT
وتركز الدراسة على جين يُسمى "جي.أر.أي.كي.4" (GRIK4)، وهو المسؤول عن تنظيم إنتاج بروتين يُسمى "غلوك.4" (GluK4)، فعند زيادة هذا الجين، تُظهر الفئران سلوكيات مفرطة تشبه القلق، بما في ذلك تجنب الأماكن المفتوحة واضطراب التفاعلات الاجتماعية.
وباستخدام تعديل الجينات، خفض الباحثون هذا الجين، ما أدى إلى انخفاض مستويات "غلوك.4" في الخلايا العصبية، الأمر الذي أدى بدوره إلى "إعادة توازن" الدوائر العصبية للوزة الدماغية، وقد عكس هذا التدخل آثار القلق والاكتئاب والعجز الاجتماعي لدى الفئران، مستعيدا السلوكيات الطبيعية.
وأظهر البحث أيضا أن إعادة التوازن العصبي هذه تستهدف تحديدا الدوائر العصبية المرتبطة بالقلق، حيث لا تزال الفئران المعالَجة تعاني من صعوبات في ذاكرة التعرف على الأشياء، ما يشير إلى أن مناطق الدماغ الأخرى لا تزال غير متأثرة بهذا العلاج.
ترتيب دول العالم لمؤشر السعادة العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
وسائط متعددة
ترتيب دول العالم لمؤشر السعادة العالمي
29 مارس, 16:00 GMT
تسلط هذه النتيجة الضوء على الدور الرئيسي للوزة الدماغية في القلق والخوف، وإمكانية تطوير علاجات تستهدف مجموعات عصبية محددة. علاوة على ذلك، لوحظت نتائج مماثلة لدى فئران غير معدلة وراثيًا تعاني من قلق شديد، ما يؤكد إمكانية تطبيق هذا النهج على نطاق واسع.
ورغم أن العمليات الدقيقة لم تؤكد بعد على البشر، إلا أن نماذج الفئران هذه تقدم رؤى واعدة لتطوير علاجات مستقبلية يمكن أن تُخفف من قلق الإنسان عن طريق تعديل دوائر دماغية محددة موضعيا.
دراسة توضح تأثير الإدراك على الشعور بضيق الوقت
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала