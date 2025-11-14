https://sarabic.ae/20251114/علماء-يحددون-الخلايا-العصبية-المسؤولة-عن-القلق-1107122374.html
علماء يحددون الخلايا العصبية المسؤولة عن القلق
تؤثر اضطرابات القلق على ما يقرب من 360 مليون شخص حول العالم، ما يجعلها أكثر حالات الصحة النفسية شيوعا.وقد حدد بحث حديث أجراه علماء من المجلس الوطني الإسباني للبحوث وجامعة ميغيل هيرنانديز مجموعة محددة من الخلايا العصبية في اللوزة الدماغية تلعب دورا حاسما في تحفيز سلوكيات القلق، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت".وتركز الدراسة على جين يُسمى "جي.أر.أي.كي.4" (GRIK4)، وهو المسؤول عن تنظيم إنتاج بروتين يُسمى "غلوك.4" (GluK4)، فعند زيادة هذا الجين، تُظهر الفئران سلوكيات مفرطة تشبه القلق، بما في ذلك تجنب الأماكن المفتوحة واضطراب التفاعلات الاجتماعية.وباستخدام تعديل الجينات، خفض الباحثون هذا الجين، ما أدى إلى انخفاض مستويات "غلوك.4" في الخلايا العصبية، الأمر الذي أدى بدوره إلى "إعادة توازن" الدوائر العصبية للوزة الدماغية، وقد عكس هذا التدخل آثار القلق والاكتئاب والعجز الاجتماعي لدى الفئران، مستعيدا السلوكيات الطبيعية.تسلط هذه النتيجة الضوء على الدور الرئيسي للوزة الدماغية في القلق والخوف، وإمكانية تطوير علاجات تستهدف مجموعات عصبية محددة. علاوة على ذلك، لوحظت نتائج مماثلة لدى فئران غير معدلة وراثيًا تعاني من قلق شديد، ما يؤكد إمكانية تطبيق هذا النهج على نطاق واسع.ورغم أن العمليات الدقيقة لم تؤكد بعد على البشر، إلا أن نماذج الفئران هذه تقدم رؤى واعدة لتطوير علاجات مستقبلية يمكن أن تُخفف من قلق الإنسان عن طريق تعديل دوائر دماغية محددة موضعيا.دراسة توضح تأثير الإدراك على الشعور بضيق الوقت
تؤثر اضطرابات القلق على ما يقرب من 360 مليون شخص حول العالم، ما يجعلها أكثر حالات الصحة النفسية شيوعا.
وقد حدد بحث حديث أجراه علماء من المجلس الوطني الإسباني للبحوث وجامعة ميغيل هيرنانديز مجموعة محددة من الخلايا العصبية في اللوزة الدماغية تلعب دورا حاسما في تحفيز سلوكيات القلق، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت
".
تحتوي اللوزة الدماغية، وهي منطقة دماغية مسؤولة عن اتخاذ القرارات، والتذكر العاطفي، وإدارة استجابات الخوف، على هذه الخلايا العصبية التي يؤدي فرط نشاطها إلى القلق المرضي والأعراض المرتبطة به مثل الاكتئاب والانطواء الاجتماعي.
وتركز الدراسة على جين يُسمى "جي.أر.أي.كي.4" (GRIK4)، وهو المسؤول عن تنظيم إنتاج بروتين يُسمى "غلوك.4" (GluK4)، فعند زيادة هذا الجين، تُظهر الفئران سلوكيات مفرطة تشبه القلق، بما في ذلك تجنب الأماكن المفتوحة واضطراب التفاعلات الاجتماعية.
وباستخدام تعديل الجينات، خفض الباحثون هذا الجين، ما أدى إلى انخفاض مستويات "غلوك.4" في الخلايا العصبية، الأمر الذي أدى بدوره إلى "إعادة توازن" الدوائر العصبية للوزة الدماغية، وقد عكس هذا التدخل آثار القلق والاكتئاب والعجز الاجتماعي لدى الفئران، مستعيدا السلوكيات الطبيعية.
وأظهر البحث أيضا أن إعادة التوازن العصبي هذه تستهدف تحديدا الدوائر العصبية المرتبطة بالقلق، حيث لا تزال الفئران المعالَجة تعاني من صعوبات في ذاكرة التعرف على الأشياء، ما يشير إلى أن مناطق الدماغ الأخرى لا تزال غير متأثرة بهذا العلاج.
تسلط هذه النتيجة الضوء على الدور الرئيسي للوزة الدماغية في القلق والخوف، وإمكانية تطوير علاجات تستهدف مجموعات عصبية محددة. علاوة على ذلك، لوحظت نتائج مماثلة لدى فئران غير معدلة وراثيًا تعاني من قلق شديد، ما يؤكد إمكانية تطبيق هذا النهج على نطاق واسع.
ورغم أن العمليات الدقيقة لم تؤكد بعد على البشر، إلا أن نماذج الفئران هذه تقدم رؤى واعدة لتطوير علاجات مستقبلية يمكن أن تُخفف من قلق الإنسان عن طريق تعديل دوائر دماغية محددة موضعيا.