بث مباشر
مجتمع
مجتمع
دراسة توضح تأثير الإدراك على الشعور بضيق الوقت
دراسة توضح تأثير الإدراك على الشعور بضيق الوقت
سبوتنيك عربي
تُظهر أبحاث جديدة أن الشعور بضيق الوقت يتعلق بالإدراك أكثر من الساعات الفعلية المتاحة، ويفاقم إيقاع الحياة السريع، وانعدام السيطرة، وإحساس ندرة الوقت، ويحث... 13.11.2025, سبوتنيك عربي
دراسة توضح تأثير الإدراك على الشعور بضيق الوقت

17:00 GMT 13.11.2025
الاحساس بالوقت
الاحساس بالوقت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
© Getty Images / Vincent Besnault
تُظهر أبحاث جديدة أن الشعور بضيق الوقت يتعلق بالإدراك أكثر من الساعات الفعلية المتاحة، ويفاقم إيقاع الحياة السريع، وانعدام السيطرة، وإحساس ندرة الوقت، ويحث الخبراء على التركيز على جودة وقت الفراغ، وليس على كميته فحسب.
يشكو الكثيرون في المجتمعات الصناعية، من شعورهم بعدم كفاية ساعات اليوم، حتى مع تغيير الساعة لإضافة ساعة إضافية.
هذا الشعور، المعروف بضيق الوقت أو فقر الوقت، يُساء فهمه عادة على أنه نقص مباشر في وقت الفراغ. مع ذلك، يوضح عالم الاجتماع مايكل فلاهيرتي أن حساب ساعات الفراغ وحده لا يكفي لوصف تجربة ندرة الوقت، حسب ماورد في صحيفة "ساينس نيوز".
تبرز الدراسات الحديثة أن كيفية إدراك الناس لوقتهم، الذي تُشكله المقاطعات، والجداول الزمنية المزدحمة، وانعدام الاستقلالية، له تأثير عميق على رفاهيتهم، يتجاوز القياس الموضوعي لساعات الفراغ.
ترتيب دول العالم لمؤشر السعادة العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
وسائط متعددة
ترتيب دول العالم لمؤشر السعادة العالمي
29 مارس, 16:00 GMT
ويكشف عالم النفس شياومين صن وزملاؤه أن السياسات التي تركز فقط على زيادة وقت الفراغ الحقيقي والقابل للقياس (مثل تنظيم ساعات العمل) تقصر إذا تجاهلت التجربة الذاتية. على سبيل المثال، في استطلاعات رأي واسعة النطاق، يتمتع العديد من المشاركين الذين يشعرون بنقص الوقت بوقت فراغ أعلى من المتوسط، بينما لا يبلغ آخرون ممن لديهم وقت فراغ أقل عن شعورهم بالنقص.
ينشأ هذا التناقض الظاهري لأن عوامل مثل سرعة وتيرة الأنشطة، وتشتت الوقت تؤثر على شعور من يعانون من ضيق الوقت أكثر من الكمية الإجمالية لساعات الفراغ. في المقابل، فإن الانخراط العميق أو الانغماس في الأنشطة الاجتماعية، المعروف باسم "التدفق"، يميل إلى زيادة الشعور بثراء الوقت وتقليل التوتر.

ولتحديد عتبة فقر الوقت، حلل علماء الاجتماع بيانات أكثر من 35,000 شخص، وتشير نتائجهم إلى أن تخصيص ساعتين إلى خمس ساعات يوميا للأنشطة الممتعة يرتبط بأعلى مستويات الرفاهية. يمكن أن يؤدي قلة أو كثر وقت الفراغ إلى تقليل السعادة، لكن جودة الوقت مهمة للغاية.

يؤدي راقصو التانغو عرضًا للبابا فرانسيس خارج عيادة أغوستينو جيميلي في روما، الأحد 16 مارس/آذار 2025، حيث يتلقى العلاج من الالتهاب الرئوي الثنائي منذ 14 فبراير/شباط. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
مجتمع
دراسة: الرقص والموسيقى يجعلان دماغك أصغر سنا
29 أكتوبر, 13:46 GMT
تتطلب معالجة فقر الوقت تغييرات على المستويين الفردي والمجتمعي. ويُشجع الأفراد على إجراء تدقيقات حول كيفية قضاء وقتهم لتحديد العادات غير المنتجة، مثل الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن لأماكن العمل، بشكل منهجي، الحد من المقاطعات ودعم الممارسات المنعشة، بما في ذلك القيلولة.
ويؤكد الباحثون أن مجرد إطالة اليوم لن يعالج فقر الوقت إذا لم تتغير الجودة الذاتية لاستخدامه.
دراسة: العلاقات الاجتماعية الدافئة تعزز صحة كبار السن
دراسة تكشف عن تمرين رياضي يحسن النوم بشكل كبير
