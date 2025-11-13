https://sarabic.ae/20251113/دراسة-توضح-تأثير-الإدراك-على-الشعور-بضيق-الوقت-1107087059.html

دراسة توضح تأثير الإدراك على الشعور بضيق الوقت

دراسة توضح تأثير الإدراك على الشعور بضيق الوقت

سبوتنيك عربي

تُظهر أبحاث جديدة أن الشعور بضيق الوقت يتعلق بالإدراك أكثر من الساعات الفعلية المتاحة، ويفاقم إيقاع الحياة السريع، وانعدام السيطرة، وإحساس ندرة الوقت، ويحث... 13.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-13T17:00+0000

2025-11-13T17:00+0000

2025-11-13T17:00+0000

مجتمع

علوم

الفراغ

العمل

مركز الأبحاث

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0d/1107086506_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a37e404b1b515d90fe4fd2f48590bed4.jpg

يشكو الكثيرون في المجتمعات الصناعية، من شعورهم بعدم كفاية ساعات اليوم، حتى مع تغيير الساعة لإضافة ساعة إضافية.هذا الشعور، المعروف بضيق الوقت أو فقر الوقت، يُساء فهمه عادة على أنه نقص مباشر في وقت الفراغ. مع ذلك، يوضح عالم الاجتماع مايكل فلاهيرتي أن حساب ساعات الفراغ وحده لا يكفي لوصف تجربة ندرة الوقت، حسب ماورد في صحيفة "ساينس نيوز".ويكشف عالم النفس شياومين صن وزملاؤه أن السياسات التي تركز فقط على زيادة وقت الفراغ الحقيقي والقابل للقياس (مثل تنظيم ساعات العمل) تقصر إذا تجاهلت التجربة الذاتية. على سبيل المثال، في استطلاعات رأي واسعة النطاق، يتمتع العديد من المشاركين الذين يشعرون بنقص الوقت بوقت فراغ أعلى من المتوسط، بينما لا يبلغ آخرون ممن لديهم وقت فراغ أقل عن شعورهم بالنقص. ينشأ هذا التناقض الظاهري لأن عوامل مثل سرعة وتيرة الأنشطة، وتشتت الوقت تؤثر على شعور من يعانون من ضيق الوقت أكثر من الكمية الإجمالية لساعات الفراغ. في المقابل، فإن الانخراط العميق أو الانغماس في الأنشطة الاجتماعية، المعروف باسم "التدفق"، يميل إلى زيادة الشعور بثراء الوقت وتقليل التوتر. تتطلب معالجة فقر الوقت تغييرات على المستويين الفردي والمجتمعي. ويُشجع الأفراد على إجراء تدقيقات حول كيفية قضاء وقتهم لتحديد العادات غير المنتجة، مثل الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن لأماكن العمل، بشكل منهجي، الحد من المقاطعات ودعم الممارسات المنعشة، بما في ذلك القيلولة. ويؤكد الباحثون أن مجرد إطالة اليوم لن يعالج فقر الوقت إذا لم تتغير الجودة الذاتية لاستخدامه.دراسة: العلاقات الاجتماعية الدافئة تعزز صحة كبار السندراسة تكشف عن تمرين رياضي يحسن النوم بشكل كبير

https://sarabic.ae/20250329/ترتيب-دول-العالم-لمؤشر-السعادة-العالمي-1099063927.html

https://sarabic.ae/20251029/دراسة-الرقص-والموسيقى-يجعلان-دماغك-أصغر-سنا--1106525094.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الفراغ, العمل, مركز الأبحاث