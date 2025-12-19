عربي
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
روسيا تكشف عن أول مطياف كتلة ترادفي يستخدم ثلاثة محللات رباعية الأقطاب محلي الصنع
روسيا تكشف عن أول مطياف كتلة ترادفي يستخدم ثلاثة محللات رباعية الأقطاب محلي الصنع
سبوتنيك عربي
ابتكر مهندسون روس من معهد الفيزياء (NIAU MIFI) تقنية التحليل الترادفي، يتجاوز الجهاز عقودا من الاعتماد على الاستيراد، واعدا بتحليل جزيئي عالي الدقة جاهز... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T22:06+0000
2025-12-19T22:07+0000
مجتمع
علوم
روسيا
جامعات روسية
تحليل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108362736_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_c7c3ae0aeba41e8d1df286db2b8e0f42.jpg
تُعد مطيافات الكتلة الرباعية الأقطاب الثلاثية الترادفية من أكثر أدوات البحث طلبا، وإن كانت معقدة، إذ تُمكن من فصل مكونات العينة المتأينة بناء على نسبة الكتلة إلى الشحنة في المجالات الكهربائية والمغناطيسية. يحتوي الجهاز على ثلاثة أقطاب رباعية: الأول يعمل كمرشح كتلة لاختيار الأيونات الأولية، والثاني كخلية تصادم لتفتيتها تحت ضغط مرتفع، والثالث يكشف الأيونات الناتجة للحصول على معلومات هيكلية دقيقة، حسب ماورد في "بوابة روسيا العلمية". وتتمتع روسيا بجذور راسخة في مجال قياس الطيف الكتلي، حيث ظهر قياس الطيف الكتلي الترادفي في سبعينيات القرن العشرين، وتطور من أجهزة رباعية أحادية إلى تكوينات ثلاثية لتحسين بيانات التجزئة، متجاوزا بذلك تحديد الكتلة الجزيئية الأساسية، ويمثل الجهاز الجديد، بقيادة البروفيسور أليكسي سيسوييف، نجل مؤسس المدرسة، أول إنتاج محلي من نوعه، وقد عُرض في 17 أكتوبر 2025، ويخضع حاليا لاختبارات القبول الحكومية. استغرق تطوير الجهاز سنوات، وتناول نقل الأيونات من الضغط الجوي إلى ظروف الفراغ العالي، وتصنيع رباعي الأقطاب بدقة متناهية تتطلب دقة ميكرومترية على أطوال كبيرة، وخلايا تصادم فعالة لتفتيت يمكن التنبؤ به، وكواشف متطورة. تتفوق هذه المطيافات في مجال الرعاية الصحية لفحص الاضطرابات الوراثية لدى حديثي الولادة، وفي مجال المستحضرات الصيدلانية لتطوير الأدوية وتجاربها، وفي مجال الزراعة لسلامة الأعلاف وتسجيل الأدوية البيطرية وفقا لمعايير GOST، فضلا عن تطبيقاتها في الطب الشرعي والطب الشخصي. وينتج التحليل أربعة أبعاد للبيانات: الفصل الكروماتوغرافي، وكتلة السلائف، وطاقة التصادم، وكتل الشظايا، ما يُغني عن استخدام طرق المقايسة المناعية الأقل دقة، وتحتاج روسيا إلى 50 وحدة على الأقل سنويا، ومن المتوقع أن يُساهم الإنتاج في استعادة القدرة الوطنية على تصنيع هذه الأجهزة.علماء روس يبتكرون طريقة تحول بقايا إطارات السيارات المستعملة خرسانات صلبة
روسيا تكشف عن أول مطياف كتلة ترادفي يستخدم ثلاثة محللات رباعية الأقطاب محلي الصنع

ابتكر مهندسون روس من معهد الفيزياء (NIAU MIFI) تقنية التحليل الترادفي، يتجاوز الجهاز عقودا من الاعتماد على الاستيراد، واعدا بتحليل جزيئي عالي الدقة جاهز للإنتاج التسلسلي، ويستهدف احتياجات قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والزراعة.
تُعد مطيافات الكتلة الرباعية الأقطاب الثلاثية الترادفية من أكثر أدوات البحث طلبا، وإن كانت معقدة، إذ تُمكن من فصل مكونات العينة المتأينة بناء على نسبة الكتلة إلى الشحنة في المجالات الكهربائية والمغناطيسية.
يحتوي الجهاز على ثلاثة أقطاب رباعية: الأول يعمل كمرشح كتلة لاختيار الأيونات الأولية، والثاني كخلية تصادم لتفتيتها تحت ضغط مرتفع، والثالث يكشف الأيونات الناتجة للحصول على معلومات هيكلية دقيقة، حسب ماورد في "بوابة روسيا العلمية".

تستخدم عادة أجهزة قياس الطيف الكتلي الرباعية، التي اخترعها فولفغانغ بول عام 1953 وحصل على جائزة نوبل عام 1989، أربعة أقطاب كهربائية متوازية تعمل بجهد مستمر وترددات راديوية مُدمجة، لإنشاء مسارات مستقرة لنطاقات كتلية محددة، بينما تُزعزع استقرار نطاقات أخرى.

اطفاء حرائق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
مجتمع
تقنيات روسية جديدة للحماية من الحرائق واللهب
20:36 GMT
وتتمتع روسيا بجذور راسخة في مجال قياس الطيف الكتلي، حيث ظهر قياس الطيف الكتلي الترادفي في سبعينيات القرن العشرين، وتطور من أجهزة رباعية أحادية إلى تكوينات ثلاثية لتحسين بيانات التجزئة، متجاوزا بذلك تحديد الكتلة الجزيئية الأساسية، ويمثل الجهاز الجديد، بقيادة البروفيسور أليكسي سيسوييف، نجل مؤسس المدرسة، أول إنتاج محلي من نوعه، وقد عُرض في 17 أكتوبر 2025، ويخضع حاليا لاختبارات القبول الحكومية.
استغرق تطوير الجهاز سنوات، وتناول نقل الأيونات من الضغط الجوي إلى ظروف الفراغ العالي، وتصنيع رباعي الأقطاب بدقة متناهية تتطلب دقة ميكرومترية على أطوال كبيرة، وخلايا تصادم فعالة لتفتيت يمكن التنبؤ به، وكواشف متطورة.

وتشمل الابتكارات الرئيسية طرق التأين بالضغط الجوي مثل الرش الكهروستاتيكي، الذي طُور لأول مرة في روسيا، وأجهزة رش كهروستاتيكي مُحسنة لحساسية عالية مع العينات المعقدة، وهنالك سبع شركات عالمية فقط (ست شركات أمريكية وواحدة يابانية) تُنتج هذه الأجهزة حاليا، ما يُبرز الخبرة متعددة التخصصات المطلوبة في مجالات الترددات الراديوية، وتقنية الفراغ، والميكانيكا الدقيقة.

أنبوب اختبار في مختبر الفيزياء الضوئية والكيمياء الضوئية للجزيئات في المعهد السيبيري للفيزياء والتكنولوجيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
مجتمع
علماء روس ينجحون بتطوير دواء لعلاج مرض السكري من النوع الثاني
10 نوفمبر, 13:17 GMT
تتفوق هذه المطيافات في مجال الرعاية الصحية لفحص الاضطرابات الوراثية لدى حديثي الولادة، وفي مجال المستحضرات الصيدلانية لتطوير الأدوية وتجاربها، وفي مجال الزراعة لسلامة الأعلاف وتسجيل الأدوية البيطرية وفقا لمعايير GOST، فضلا عن تطبيقاتها في الطب الشرعي والطب الشخصي.
وينتج التحليل أربعة أبعاد للبيانات: الفصل الكروماتوغرافي، وكتلة السلائف، وطاقة التصادم، وكتل الشظايا، ما يُغني عن استخدام طرق المقايسة المناعية الأقل دقة، وتحتاج روسيا إلى 50 وحدة على الأقل سنويا، ومن المتوقع أن يُساهم الإنتاج في استعادة القدرة الوطنية على تصنيع هذه الأجهزة.
علماء روس يبتكرون طريقة تحول بقايا إطارات السيارات المستعملة خرسانات صلبة
