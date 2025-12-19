https://sarabic.ae/20251219/روسيا-تكشف-عن-أول-مطياف-كتلة-ترادفي-يستخدم-ثلاثة-محللات-رباعية-الأقطاب-محلي-الصنع-1108362276.html

روسيا تكشف عن أول مطياف كتلة ترادفي يستخدم ثلاثة محللات رباعية الأقطاب محلي الصنع

ابتكر مهندسون روس من معهد الفيزياء (NIAU MIFI) تقنية التحليل الترادفي، يتجاوز الجهاز عقودا من الاعتماد على الاستيراد، واعدا بتحليل جزيئي عالي الدقة جاهز... 19.12.2025

تُعد مطيافات الكتلة الرباعية الأقطاب الثلاثية الترادفية من أكثر أدوات البحث طلبا، وإن كانت معقدة، إذ تُمكن من فصل مكونات العينة المتأينة بناء على نسبة الكتلة إلى الشحنة في المجالات الكهربائية والمغناطيسية. يحتوي الجهاز على ثلاثة أقطاب رباعية: الأول يعمل كمرشح كتلة لاختيار الأيونات الأولية، والثاني كخلية تصادم لتفتيتها تحت ضغط مرتفع، والثالث يكشف الأيونات الناتجة للحصول على معلومات هيكلية دقيقة، حسب ماورد في "بوابة روسيا العلمية". وتتمتع روسيا بجذور راسخة في مجال قياس الطيف الكتلي، حيث ظهر قياس الطيف الكتلي الترادفي في سبعينيات القرن العشرين، وتطور من أجهزة رباعية أحادية إلى تكوينات ثلاثية لتحسين بيانات التجزئة، متجاوزا بذلك تحديد الكتلة الجزيئية الأساسية، ويمثل الجهاز الجديد، بقيادة البروفيسور أليكسي سيسوييف، نجل مؤسس المدرسة، أول إنتاج محلي من نوعه، وقد عُرض في 17 أكتوبر 2025، ويخضع حاليا لاختبارات القبول الحكومية. استغرق تطوير الجهاز سنوات، وتناول نقل الأيونات من الضغط الجوي إلى ظروف الفراغ العالي، وتصنيع رباعي الأقطاب بدقة متناهية تتطلب دقة ميكرومترية على أطوال كبيرة، وخلايا تصادم فعالة لتفتيت يمكن التنبؤ به، وكواشف متطورة. تتفوق هذه المطيافات في مجال الرعاية الصحية لفحص الاضطرابات الوراثية لدى حديثي الولادة، وفي مجال المستحضرات الصيدلانية لتطوير الأدوية وتجاربها، وفي مجال الزراعة لسلامة الأعلاف وتسجيل الأدوية البيطرية وفقا لمعايير GOST، فضلا عن تطبيقاتها في الطب الشرعي والطب الشخصي. وينتج التحليل أربعة أبعاد للبيانات: الفصل الكروماتوغرافي، وكتلة السلائف، وطاقة التصادم، وكتل الشظايا، ما يُغني عن استخدام طرق المقايسة المناعية الأقل دقة، وتحتاج روسيا إلى 50 وحدة على الأقل سنويا، ومن المتوقع أن يُساهم الإنتاج في استعادة القدرة الوطنية على تصنيع هذه الأجهزة.علماء روس يبتكرون طريقة تحول بقايا إطارات السيارات المستعملة خرسانات صلبة

