علماء روس يبتكرون طريقة تحول بقايا إطارات السيارات المستعملة خرسانات صلبة
توصل متخصصون من جامعة الدون التقنية الحكومية الروسية، ضمن فريق بحث دولي، إلى أن إضافة أجزاء من الإطارات المستعملة إلى الخرسانة يمكن أن يزيد من قوتها. 11.12.2025, سبوتنيك عربي
علماء روس يبتكرون طريقة تحول بقايا إطارات السيارات المستعملة خرسانات صلبة
12:04 GMT 11.12.2025 (تم التحديث: 12:05 GMT 11.12.2025)
توصل متخصصون من جامعة الدون التقنية الحكومية الروسية، ضمن فريق بحث دولي، إلى أن إضافة أجزاء من الإطارات المستعملة إلى الخرسانة يمكن أن يزيد من قوتها.
وسيسهم هذا النهج في إعادة تدوير الإطارات في الحد من الأثر البيئي وتقليل حجم مكبات النفايات. وقد نشرت النتائج في مجلة "بوليمرات".
ووفقا للهيئة الروسية المعنية بالبيئة، لا يمكن إعادة استخدام سوى 5-10% من مواد الإطارات المعاد تدويرها في إنتاج إطارات جديدة.
ويستخدم المطاط المستعمل في صناعة تجهيزات السباكة، والأرضيات، وعناصر الصرف، وخلطات الخرسانة الإسفلتية، إلا أن تقنية إنتاج هذه المنتجات غالبًا ما تكون كثيفة العمالة ومكلفة، بحسب ممثلي جامعة دون التقنية الحكومية.
اقترح متخصصون جامعيون، بالتعاون مع علماء من أذربيجان وتركيا، طريقة بديلة لإعادة تدوير الإطارات المستعملة. إذ يمكن استخدام ألياف المطاط والصلب المستخرجة من الإطارات في إنتاج خرسانة وظيفية.
أوضح سيرغي ستيلماخ، رئيس قسم تصميم المباني والمنشآت الفريدة في جامعة الدون التقنية الحكومية الروسية، أن زيادة مقاومة الخرسانة تتحقق بإضافة جزيئات حشو مطاطية ذات حجم محدد وكمية قليلة من الألياف الفولاذية.
وأوضح أن هذه الإضافات (عند استخدامها بالكميات المناسبة) يمكن أن تزيد مقاومة الخرسانة بنسبة ستة في المئة. ويعود سبب زيادة مقاومة هذه المادة إلى التأثير التقوي الإضافي للألياف الفولاذية المستخرجة من الإطارات.
يخطط فريق البحث في المستقبل لمواصلة دراسة الجوانب الأساسية والتطبيقية لإدخال إضافات من إطارات النفايات في الخرسانة، بالإضافة إلى القضايا التكنولوجية المتعلقة بتحسين التفاعل بين مكوناتها المتباينة.