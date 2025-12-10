https://sarabic.ae/20251210/علماء-روس-يبتكرون-أجهزة-استشعار-متينة-وحساسة-مناسبة-للفضاء-والطب-1108005223.html

علماء روس يبتكرون أجهزة استشعار متينة وحساسة مناسبة للفضاء والطب

سبوتنيك عربي

كشف فريق علمي يضم باحثين من جامعة الأورال الفيدرالية الروسية، عن نتائج دراسة جديدة ستسهم في تصميم حساسات أكثر حساسية وقدرة على العمل في البيئات القاسية، مثل...

مجتمع

علوم

وتعتمد الدراسة، التي تم نشرها في مجلة "نانوماتيريالز"، على تحسين خصائص مواد الـ"بيروفسكايت"، التي تُستخدم بالفعل في الإلكترونيات والخلايا الشمسية وكواشف الإشعاع، بما في ذلك أجهزة الاستشعار المستخدمة في المهمات الفضائية.إلا أنّ المواد الأكثر حساسية، وهي تلك التي تحتوي على الرصاص والهالوجينات، تواجه مشكلة التدهور عند تعرضها لدرجات حرارة عالية أو الرطوبة أو تدفق دائم من الجسيمات.وقال إيفان جيدكوف، رئيس مختبر المواد الفوتوفولطية في جامعة الأورال الفيدرالية الروسية، وأحد المشاركين في البحث: "من خلال دراسة عمليات التدهور، تمكّنا من فهم تراكيب المواد وسمك الطبقات، التي تمنح البيروفسكايت ثباتًا أعلى، وهذا يمهّد لتطوير حساسات وأجهزة قياس إشعاع عالية الحساسية تعمل عند جرعات منخفضة من الإشعاع وتحافظ على خصائصها لفترات طويلة".وأظهرت الدراسة أن عمر مادة الـ"بيروفسكايت" يرتبط بشكل مباشر بسمك الطبقة، إذ أنويُعدّ هذا التقدم خطوة مهمة نحو تطوير أجهزة قياس إشعاع متينة يمكن استخدامها في الفضاء والمعدات الطبية المتقدمة وأجهزة البحث العلمي التي تتطلب حساسية عالية وقدرة على العمل في الظروف القاسية لسنوات طويلة.علماء روس يقترحون علاجا جديدا للحروق

الأخبار

علوم