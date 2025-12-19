https://sarabic.ae/20251219/تقنيات-روسية-جديدة-للحماية-من-الحرائق-واللهب-1108359239.html

تقنيات روسية جديدة للحماية من الحرائق واللهب

2025-12-19T20:36+0000

2025-12-19T20:36+0000

2025-12-19T20:36+0000

مجتمع

علوم

روسيا

جامعات روسية

الحرائق

الوقاية

حيث طوّر سيرغي غريغوريفيتش شوكلين، الأستاذ في قسم الحماية من الطوارئ وإدارة المخاطر في جامعة أودمورتيا الحكومية، طلاء مقاومًا للحريق يمنع تشوّه المعادن والخرسانة أثناء الحريق.يهدف هذا الابتكار إلى الارتقاء بمستوى السلامة من الحرائق في قطاعي البناء والصناعة إلى آفاق جديدة. ففي العادة، تفقد المواد المتينة خصائصها عند تعرضها لدرجات حرارة عالية للغاية، ما يؤدي إلى انهيار المنازل وتشوه الهياكل المعدنية، الأمر الذي يشكل خطرا على سلامة الأفراد، وفق ما ورد في "بوابة روسيا العلمية".وأوضح الدكتور شوكلين أن تحويل الطلاء إلى رغوة مقاومة للحريق يعتمد على تفاعل نزع الماء، وقال: "إذا لامست مادة قابلة للاشتعال، مثل البنزين، المادة، فسيتكوّن فحم الكوك الرغوي، ما يمنع احتراقها، وبعد الحريق، يمكن إزالة فحم الكوك الرغوي ميكانيكيا من السطح، ويمكن وضع طلاء جديد، لأنه لا يخدم غرضا وقائيا فحسب، بل غرضا تزيينيا أيضا". وأشار إلى أنه تتوفر حاليا أنواع مختلفة من المواد المتمددة المقاومة للحريق في السوق، ولكنها لا تخلو من عيوبها. ففحم الكوك الرغوي المتكون من هذه الطلاءات غير متجانس وغير متين بما فيه الكفاية، ما يجعله يتشقق ويتقشر عند تعرضه للنار وتيارات الهواء الساخن. لذلك، فإن هذا النوع من الحماية ليس فعالا تماما. وشرح شوكلين: "يعتمد الطلاء على راتنج الإيبوكسي، الذي يعمل كمادة رابطة، كما تحتوي المادة على بولي فوسفات الأمونيوم، الذي يُحفز عمليات التفحيم وتكوين الغاز. ويعمل الولاستونيت كعامل مكوّن لبنية رغوة فحم الكوك". وأوضح أنه يمكن تطبيق هذا الطلاء المبتكرعلى مجموعة واسعة من الهياكل، بدءا من الأعمدة الخرسانية وعوارض الدعم المعدنية في المباني، وخطوط الأنابيب، ومعدات الهندسة الكيميائية، وصولا إلى قطع غيار السيارات.كما تعد مشكلة تهيج الجلد من أبرز عيوب مثبطات اللهب الحالية. وتمثل هذه المشكلة تحديا كبيرا عند ابتكار مواد تشريب تحسن مقاومة الأقمشة للهب، وقد قدّم فريق بحثي بقيادة الأستاذة المشاركة ليودميلا غينادييفنا ماكاروفا، من قسم الحماية من الطوارئ وإدارة المخاطر، ابتكارا يتغلب على هذه المشكلة في جامعة أودمورتيا الحكومية. حيث ابتكرو مادة تشريب مثبطة للهب للأقمشة المصنوعة من ألياف البوليستر وألياف البوليستر المختلطة.تتميز هذه المواد بقابليتها العالية للاشتعال، ما يستدعي توفير حماية إضافية ضد الحريق. ولا يقتصر الأمر على أداء التركيبة الكيميائية الناتجة وظيفتها بكفاءة عالية فحسب، بل إنها لا تسبب تهيجا للجلد أيضا. علماء روس يبتكرون مادة تغليف مقاومة للحرارة وتتحلل في الطبيعة

