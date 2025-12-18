https://sarabic.ae/20251218/المركز-الروسي-للصادرات-يعرض-إمكانات-قطاع-البناء-الروسي-في-معرض-بيغ-5-جلوبال-في-دبي-1108295878.html

المركز الروسي للصادرات يعرض إمكانات قطاع البناء الروسي في معرض "بيغ 5 جلوبال" في دبي

المركز الروسي للصادرات يعرض إمكانات قطاع البناء الروسي في معرض "بيغ 5 جلوبال" في دبي

18.12.2025

وجاء في بيان مركز التصدير الروسي: "أكد معرض "بيغ 5 غلوبال" الدولي للبناء، الذي يقام سنويًا في دبي، مكانته مجدداً كمنصة عالمية رئيسية لقطاع البناء وحدثًا بارزًا، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمثل هذا الحدث خطوة استراتيجية للمصدرين الروس في تطوير أحد أكثر الأسواق نموا وجاذبية للاستثمار".وأضاف: "التقى المشاركون الروس بشركاء محتملين من دول استراتيجية رئيسية في المنطقة، منها الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر، وغيرها".وأضاف مركز التصدير الروسي أن "المشاركة الناجحة في معرض "بيج 5 جلوبال" لعام 2025، كانت بمثابة تأكيد إضافي على أن الشركات الروسية المصنعة الموجهة للتصدير، تمتلك الإمكانات اللازمة لاكتساب موطئ قدم في أسواق جديدة والمشاركة بنشاط في مشاريع البناء والبنية التحتية الطموحة الجارية حاليًا في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وتُناسب ألواح شركة "2019" المساحات السكنية والتجارية على حد سواء، وتتميز بتصميمها المتين، المصمم للاستخدام طويل الأمد، مع الحفاظ على شكلها الهندسي الثابت.توفر منصة "تصديري"، التي طورها مركز التصدير الروسي، وصولا سهلا عبر الإنترنت إلى خدمات تنظيم المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، بما في ذلك استرداد النفقات والخدمات اللوجستية والاستشارات الجمركية. ويسهل استخدام خدمة "تصديري" الرقمية بشكل كبير عملية الحصول على الدعم الحكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مما يُتيح لها التركيز على المفاوضات والترويج لمنتجاتها.روسيا تستعرض أحدث ابتكاراتها في المنتدى الروسي السعودي بالرياض"صنع في روسيا".. شركات روسية تشارك في المعرض الأهم للإنشاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

