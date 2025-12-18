عربي
المركز الروسي للصادرات يعرض إمكانات قطاع البناء الروسي في معرض "بيغ 5 جلوبال" في دبي
وجاء في بيان مركز التصدير الروسي: "أكد معرض "بيغ 5 غلوبال" الدولي للبناء، الذي يقام سنويًا في دبي، مكانته مجدداً كمنصة عالمية رئيسية لقطاع البناء وحدثًا بارزًا، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمثل هذا الحدث خطوة استراتيجية للمصدرين الروس في تطوير أحد أكثر الأسواق نموا وجاذبية للاستثمار".وأضاف: "التقى المشاركون الروس بشركاء محتملين من دول استراتيجية رئيسية في المنطقة، منها الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر، وغيرها".وأضاف مركز التصدير الروسي أن "المشاركة الناجحة في معرض "بيج 5 جلوبال" لعام 2025، كانت بمثابة تأكيد إضافي على أن الشركات الروسية المصنعة الموجهة للتصدير، تمتلك الإمكانات اللازمة لاكتساب موطئ قدم في أسواق جديدة والمشاركة بنشاط في مشاريع البناء والبنية التحتية الطموحة الجارية حاليًا في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وتُناسب ألواح شركة "2019" المساحات السكنية والتجارية على حد سواء، وتتميز بتصميمها المتين، المصمم للاستخدام طويل الأمد، مع الحفاظ على شكلها الهندسي الثابت.توفر منصة "تصديري"، التي طورها مركز التصدير الروسي، وصولا سهلا عبر الإنترنت إلى خدمات تنظيم المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، بما في ذلك استرداد النفقات والخدمات اللوجستية والاستشارات الجمركية. ويسهل استخدام خدمة "تصديري" الرقمية بشكل كبير عملية الحصول على الدعم الحكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مما يُتيح لها التركيز على المفاوضات والترويج لمنتجاتها.روسيا تستعرض أحدث ابتكاراتها في المنتدى الروسي السعودي بالرياض"صنع في روسيا".. شركات روسية تشارك في المعرض الأهم للإنشاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
المركز الروسي للصادرات يعرض إمكانات قطاع البناء الروسي في معرض "بيغ 5 جلوبال" في دبي

10:38 GMT 18.12.2025
© Sputnik . ميخائيل فاسكريسينسكيشعار صنع في روسيا
© Sputnik . ميخائيل فاسكريسينسكي
أفاد مركز التصدير الروسي في بيان له أن "المركز الروسي للصادرات التابع لمجموعة "في اي بي"، عرض إمكانات قطاع البناء الروسي خلال مشاركته في المعرض الدولي "بيغ 5 غلوبال" في دبي.
وجاء في بيان مركز التصدير الروسي: "أكد معرض "بيغ 5 غلوبال" الدولي للبناء، الذي يقام سنويًا في دبي، مكانته مجدداً كمنصة عالمية رئيسية لقطاع البناء وحدثًا بارزًا، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمثل هذا الحدث خطوة استراتيجية للمصدرين الروس في تطوير أحد أكثر الأسواق نموا وجاذبية للاستثمار".

وتابع البيان: "أظهرت نتائج مشاركة المصدرين الروس في معرض "بيغ 5 غلوبال"، طلبًا متزايدًا على الابتكارات المحلية، وعلى مدار عدة أيام، جرت أكثر من 500 صفقة مثمرة في جناح "صنع في روسيا".

بشراكة إعلامية مع "سبوتنيك" دبي تستعد لإطلاق أكبر معرض للذهب والمجوهرات
أمس, 10:13 GMT
وأضاف: "التقى المشاركون الروس بشركاء محتملين من دول استراتيجية رئيسية في المنطقة، منها الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر، وغيرها".

وأبدى كبار الفاعلين في السوق اهتمامًا خاصًا بالجناح الروسي، حيث زاره أكثر من 100 شركة أجنبية، من بينهم ممثلون عن كبرى شركات التطوير والتوزيع والتجارة، بالإضافة إلى جهات حكومية ومنظمات صناعية، وبلغت القيمة الإجمالية المحتملة لهذه الصفقات أكثر من 3.5 مليار روبل، وعادت العديد من الشركات إلى بلادها باتفاقيات ملموسة، بل وبعقود موقعة مباشرة خلال المعرض.

وأضاف مركز التصدير الروسي أن "المشاركة الناجحة في معرض "بيج 5 جلوبال" لعام 2025، كانت بمثابة تأكيد إضافي على أن الشركات الروسية المصنعة الموجهة للتصدير، تمتلك الإمكانات اللازمة لاكتساب موطئ قدم في أسواق جديدة والمشاركة بنشاط في مشاريع البناء والبنية التحتية الطموحة الجارية حاليًا في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشاركت في المعرض شركة "2019" من مدينة تفير، المتخصصة في إنتاج الألواح الديكورية المصنوعة من الخشب الطبيعي. وتُصنع الألواح التي عرضتها الشركة وفقًا لأبعاد وتصاميم فردية، ما يسمح بتكييفها بدقة تامة مع ديكورات داخلية محددة، أو متطلبات تقسيم المساحات، أو الحلول المعمارية المعقدة، ويُصمم كل منتج خصيصًا للمشروع، مع مراعاة أسلوبه وخصائص الإضاءة فيه وهندسة الغرفة.

وتُناسب ألواح شركة "2019" المساحات السكنية والتجارية على حد سواء، وتتميز بتصميمها المتين، المصمم للاستخدام طويل الأمد، مع الحفاظ على شكلها الهندسي الثابت.
"صنع في روسيا" تقدم أفضل المنتجات الروسية في منتدى الأعمال الروسي السعودي بالرياض
2 ديسمبر, 16:37 GMT

وأتيحت للشركات فرصة المشاركة في هذا الحدث الدولي بفضل الدعم الحكومي الشامل الذي قدمه مركز التصدير الروسي، وقدمت الشركات الروسية طلباتها وحصلت على باقة متكاملة من الخدمات عبر منصة "تصديري" الرقمية.

توفر منصة "تصديري"، التي طورها مركز التصدير الروسي، وصولا سهلا عبر الإنترنت إلى خدمات تنظيم المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، بما في ذلك استرداد النفقات والخدمات اللوجستية والاستشارات الجمركية.
ويسهل استخدام خدمة "تصديري" الرقمية بشكل كبير عملية الحصول على الدعم الحكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مما يُتيح لها التركيز على المفاوضات والترويج لمنتجاتها.
