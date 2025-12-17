https://sarabic.ae/20251217/شركة-ألروسا-الروسية-احتياطيات-الألماس-عالميا-تكفي-لـ20-عاما-فقط-1108265293.html
شركة "ألروسا" الروسية: احتياطيات الألماس عالميا تكفي لـ20 عاما فقط
حذرت شركة "ألروسا" الروسية من مستقبل سوق الألماس العالمي، مع تراجع الاحتياطيات القابلة للاستخراج وتوقعات بانخفاض الإنتاج وارتفاع تدريجي للأسعار خلال السنوات المقبلة.
وقال رئيس إدارة التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين في شركة "ألروسا" الروسية سيرغي تاخييف في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الاحتياطيات العالمية الاقتصادية القابلة للاستخراج من الألماس تقدرر بنحو 1.8 مليار قيراط. وأكد أن ذلك "يكفي لمدة 20 عاما فقط في حال استمرار الإنتاج السنوي عند مستوى 90 مليون قيراط". وتابع: "أستراليا خرجت عمليا من سوق الإنتاج، بينما لم تعد كندا ذات تأثير يذكر على التوزيع العالمي". كما لفت إلى أن الألماس، رغم تناقص كمياته، سيظل حاضرا باعتباره جزءا أصيلًا من التاريخ والثقافة الإنسانية منذ آلاف السنين، متوقعا عدم حدوث نقص حاد، بل نمو تدريجي في الأسعار خلال الفترة المقبلة. وكانت "ألروسا" قد أعلنت في وقت سابق، أن إنتاج الألماس العالمي في عام 2025 قد يصل إلى أدنى مستوياته خلال العشرين عامًا الماضية، عند حدود 95–105 ملايين قيراط. كما تخطط الشركة لإنتاج 29 مليون قيراط خلال عام 2025، وقد تم تجاوز الخطة في النصف الأول من العام بنسبة 3%.
حذرت شركة "ألروسا" الروسية من مستقبل سوق الألماس العالمي، مع تراجع الاحتياطيات القابلة للاستخراج وتوقعات بانخفاض الإنتاج وارتفاع تدريجي للأسعار خلال السنوات المقبلة.
وقال رئيس إدارة التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين في شركة "ألروسا" الروسية سيرغي تاخييف في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الاحتياطيات العالمية الاقتصادية القابلة للاستخراج من الألماس
تقدرر بنحو 1.8 مليار قيراط.
وأكد أن ذلك "يكفي لمدة 20 عاما فقط في حال استمرار الإنتاج السنوي عند مستوى 90 مليون قيراط".
وأوضح أن أكثر من نصف هذه الاحتياطيات يقع في روسيا، فيما تتركز بقية الكميات بشكل أساسي في أفريقيا، ولا سيما في بوتسوانا وأنغولا.
وتابع: "أستراليا خرجت عمليا من سوق الإنتاج، بينما لم تعد كندا ذات تأثير يذكر على التوزيع العالمي".
وأضاف: "في حال تراجع الإنتاج العالمي سنويًا، فقد تكفي هذه الاحتياطيات لمدة تتراوح بين 50 و60 عاما أو أكثر".
كما لفت إلى أن الألماس، رغم تناقص كمياته، سيظل حاضرا باعتباره جزءا أصيلًا من التاريخ والثقافة الإنسانية منذ آلاف السنين، متوقعا عدم حدوث نقص حاد، بل نمو تدريجي في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وكانت "ألروسا
" قد أعلنت في وقت سابق، أن إنتاج الألماس العالمي في عام 2025 قد يصل إلى أدنى مستوياته خلال العشرين عامًا الماضية، عند حدود 95–105 ملايين قيراط.
كما تخطط الشركة لإنتاج 29 مليون قيراط خلال عام 2025، وقد تم تجاوز الخطة في النصف الأول من العام بنسبة 3%.