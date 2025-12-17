شركة "ألروسا" الروسية: احتياطيات الألماس عالميا تكفي لـ20 عاما فقط

عربي
بوتين: الجيش الروسي حرر 300 بلدة في 2025 ويمسك بزمام المبادرة الاستراتجية على جميع الجبهات
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251217/شركة-ألروسا-الروسية-احتياطيات-الألماس-عالميا-تكفي-لـ20-عاما-فقط-1108265293.html
شركة "ألروسا" الروسية: احتياطيات الألماس عالميا تكفي لـ20 عاما فقط
شركة "ألروسا" الروسية: احتياطيات الألماس عالميا تكفي لـ20 عاما فقط
سبوتنيك عربي
حذرت شركة "ألروسا" الروسية من مستقبل سوق الألماس العالمي، مع تراجع الاحتياطيات القابلة للاستخراج وتوقعات بانخفاض الإنتاج وارتفاع تدريجي للأسعار خلال السنوات... 17.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-17T10:55+0000
2025-12-17T10:55+0000
حصري
أخبار روسيا اليوم
روسيا
أستراليا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/02/1048251593_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_96508412dc2f74c5be8cdc75e75f9f6a.jpg
وقال رئيس إدارة التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين في شركة "ألروسا" الروسية سيرغي تاخييف في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الاحتياطيات العالمية الاقتصادية القابلة للاستخراج من الألماس تقدرر بنحو 1.8 مليار قيراط. وأكد أن ذلك "يكفي لمدة 20 عاما فقط في حال استمرار الإنتاج السنوي عند مستوى 90 مليون قيراط". وتابع: "أستراليا خرجت عمليا من سوق الإنتاج، بينما لم تعد كندا ذات تأثير يذكر على التوزيع العالمي". كما لفت إلى أن الألماس، رغم تناقص كمياته، سيظل حاضرا باعتباره جزءا أصيلًا من التاريخ والثقافة الإنسانية منذ آلاف السنين، متوقعا عدم حدوث نقص حاد، بل نمو تدريجي في الأسعار خلال الفترة المقبلة. وكانت "ألروسا" قد أعلنت في وقت سابق، أن إنتاج الألماس العالمي في عام 2025 قد يصل إلى أدنى مستوياته خلال العشرين عامًا الماضية، عند حدود 95–105 ملايين قيراط. كما تخطط الشركة لإنتاج 29 مليون قيراط خلال عام 2025، وقد تم تجاوز الخطة في النصف الأول من العام بنسبة 3%.
https://sarabic.ae/20250927/روسيا-تستعرض-أغلى-خاتم-من-الألماس-النادر-في-معرض-الشرق-الأوسط-للمجوهرات-بالإمارات-1105324083.html
https://sarabic.ae/20250713/دولة-أفريقية-تسمح-للشركات-الروسية-باستخراج-الألماس-من-أراضيها-1102650061.html
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/02/1048251593_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_d21917c1bb8512c1432547daca5c8d15.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أستراليا, أخبار العالم الآن
حصري, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أستراليا, أخبار العالم الآن

شركة "ألروسا" الروسية: احتياطيات الألماس عالميا تكفي لـ20 عاما فقط

10:55 GMT 17.12.2025
© TATYANA MAKEYEVAماسة خام نادرة لشركة ألروسا
ماسة خام نادرة لشركة ألروسا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
© TATYANA MAKEYEVA
تابعنا عبر
حصري
حذرت شركة "ألروسا" الروسية من مستقبل سوق الألماس العالمي، مع تراجع الاحتياطيات القابلة للاستخراج وتوقعات بانخفاض الإنتاج وارتفاع تدريجي للأسعار خلال السنوات المقبلة.
وقال رئيس إدارة التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين في شركة "ألروسا" الروسية سيرغي تاخييف في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الاحتياطيات العالمية الاقتصادية القابلة للاستخراج من الألماس تقدرر بنحو 1.8 مليار قيراط.
روسيا تستعرض أغلى خاتم من الألماس النادر في معرض الشرق الأوسط للمجوهرات بالإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
مجتمع
روسيا تستعرض أغلى خاتم من الألماس النادر في معرض "الشرق الأوسط" للمجوهرات بالإمارات
27 سبتمبر, 10:01 GMT
وأكد أن ذلك "يكفي لمدة 20 عاما فقط في حال استمرار الإنتاج السنوي عند مستوى 90 مليون قيراط".

وأوضح أن أكثر من نصف هذه الاحتياطيات يقع في روسيا، فيما تتركز بقية الكميات بشكل أساسي في أفريقيا، ولا سيما في بوتسوانا وأنغولا.

وتابع: "أستراليا خرجت عمليا من سوق الإنتاج، بينما لم تعد كندا ذات تأثير يذكر على التوزيع العالمي".
ألماس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
دولة أفريقية تسمح للشركات الروسية باستخراج الألماس من أراضيها
13 يوليو, 12:19 GMT
وأضاف: "في حال تراجع الإنتاج العالمي سنويًا، فقد تكفي هذه الاحتياطيات لمدة تتراوح بين 50 و60 عاما أو أكثر".
كما لفت إلى أن الألماس، رغم تناقص كمياته، سيظل حاضرا باعتباره جزءا أصيلًا من التاريخ والثقافة الإنسانية منذ آلاف السنين، متوقعا عدم حدوث نقص حاد، بل نمو تدريجي في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وكانت "ألروسا" قد أعلنت في وقت سابق، أن إنتاج الألماس العالمي في عام 2025 قد يصل إلى أدنى مستوياته خلال العشرين عامًا الماضية، عند حدود 95–105 ملايين قيراط.
كما تخطط الشركة لإنتاج 29 مليون قيراط خلال عام 2025، وقد تم تجاوز الخطة في النصف الأول من العام بنسبة 3%.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала