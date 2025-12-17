عربي
القوات الروسية تحرر بلدة غيراسيموفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
بشراكة إعلامية مع "سبوتنيك" دبي تستعد لإطلاق أكبر معرض للذهب والمجوهرات
بشراكة إعلامية مع "سبوتنيك" دبي تستعد لإطلاق أكبر معرض للذهب والمجوهرات
سبوتنيك عربي
تستعد دبي لاستضافة حدث فاخر يجمع بين بريق الذهب وأناقة المجوهرات، حيث ينطلق معرض مجوهرات والعروس العربية دبي 2025 في الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر/كانون الأول
ويُعد المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة، إذ يضم نخبة من دور المجوهرات العالمية، ومصممي الأزياء الراقية للعروس، إلى جانب علامات تجارية فاخرة من الشرق الأوسط وروسيا وأوروبا وآسيا، ويقدم الحدث منصة متكاملة لعشاق الفخامة، والمهنيين في القطاع، إضافة إلى المستثمرين وهواة الاقتناء.وقالت الشركة المنظمة لمعرض مجوهرات والعروس العربية اوبولنس ايفنتس لسبوتنيك: "إن دبي، بصفتها مركزاً عالمياً للفخامة والابتكار، ستشهد من خلال هذا المعرض منصة تجمع بين بريق الذهب والألماس وأناقة أزياء العروس، لنقدم تجربة لا مثيل لها للعارضين والمشترين والزوار."ومن المتوقع أن يستقطب المعرض آلاف الزوار من دول الخليج وآسيا وأوروبا وروسيا وغيرها، مما يعزز مكانة دبي كوجهة أولى لمعارض المجوهرات الفاخرة.
بشراكة إعلامية مع "سبوتنيك" دبي تستعد لإطلاق أكبر معرض للذهب والمجوهرات

تستعد دبي لاستضافة حدث فاخر يجمع بين بريق الذهب وأناقة المجوهرات، حيث ينطلق معرض مجوهرات والعروس العربية دبي 2025 في الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي بمركز دبي التجاري العالمي.
ويُعد المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة، إذ يضم نخبة من دور المجوهرات العالمية، ومصممي الأزياء الراقية للعروس، إلى جانب علامات تجارية فاخرة من الشرق الأوسط وروسيا وأوروبا وآسيا، ويقدم الحدث منصة متكاملة لعشاق الفخامة، والمهنيين في القطاع، إضافة إلى المستثمرين وهواة الاقتناء.

حيث يتضمن المعرض عروض حصرية لأندر الأحجار الكريمة والمجوهرات الفاخرة وفرص أعمال وشبكات تواصل مع كبار المشترين والموزعين، بالإضافة إلى عروض أزياء يومية وحفلات توزيع جوائز، وتجربة عامة مفتوحة للجمهور للتسوق والاستكشاف.

وقالت الشركة المنظمة لمعرض مجوهرات والعروس العربية اوبولنس ايفنتس لسبوتنيك: "إن دبي، بصفتها مركزاً عالمياً للفخامة والابتكار، ستشهد من خلال هذا المعرض منصة تجمع بين بريق الذهب والألماس وأناقة أزياء العروس، لنقدم تجربة لا مثيل لها للعارضين والمشترين والزوار."

وفي إطار هذه الفعالية، أعربت إدارة المعرض عن اعتزازها بالشراكة الإعلامية مع وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، التي ستواكب الحدث وتغطي فعالياته لحظة بلحظة، بما يعكس أهمية المعرض على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض آلاف الزوار من دول الخليج وآسيا وأوروبا وروسيا وغيرها، مما يعزز مكانة دبي كوجهة أولى لمعارض المجوهرات الفاخرة.
