https://sarabic.ae/20260113/مركز-التصدير-الروسي-يطلق-منصة-تجارية-جديدة-في-دولة-عربية-1109193416.html
مركز التصدير الروسي يطلق منصة تجارية جديدة في دولة عربية
مركز التصدير الروسي يطلق منصة تجارية جديدة في دولة عربية
سبوتنيك عربي
أعلن مركز التصدير الروسي عن اختياره لمشغل الجناح الوطني الروسي في الأردن، الذي تم اختياره لما يتمتع به من استقرار وموقع جغرافي متميز ودوره كمركز تجاري إقليمي،... 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T12:31+0000
2026-01-13T12:31+0000
2026-01-13T12:31+0000
روسيا
العالم العربي
أخبار الأردن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/15/1098026651_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_4eee5e3221df2523f614b890017d960c.jpg
وجاء في البيان: "تواصل شبكة الأجنحة الوطنية الروسية في الخارج توسيع نطاقها الجغرافي: فقد اختار مركز التصدير الروسي مشغلاً لجناح في المملكة الأردنية الهاشمية".ينفّذ مركز التصدير الروسي برنامجًا ترويجيًا للمنتجات تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا". وسيتيح افتتاح جناح في الأردن قريبًا فرصًا إضافية للمصدرين الروس، بدءًا من عرض منتجاتهم على الجمهور المستهدف، وإجراء مفاوضات مباشرة، وإبرام عقود تصدير، وصولًا إلى بيعها للعملاء.وقال أليكسي سولودوف، نائب رئيس مركز التصدير الروسي: "لا تزال منطقة الشرق الأوسط تمثل أولوية قصوى لتطوير الصادرات غير الأولية غير المتعلقة بالطاقة. افتتاح جناح روسي وطني في الأردن ليس مجرد توفير مساحة عرض، بل هو بمثابة بوابة دخول متكاملة لأعمالنا. سيقدم مشغل الجناح دعماً شاملاً، بدءاً من الخدمات اللوجستية والتسويقية وصولاً إلى إيجاد شركاء تجاريين موثوقين. ندعو الشركات إلى الاستفادة الفعّالة من هذه الأداة لتوسيع نطاق مبيعاتها وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية".أكد أن الأجنحة الوطنية الروسية في مركز التصدير الروسي، تشكل اليوم شبكة فعّالة من المواقع، تعمل بنجاح في الصين وفيتنام ومصر والإمارات العربية المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية والهند. وتضم حاليًا أكثر من 170 مصنعًا روسيًا وأكثر من 3200 منتج.ويعد مركز التصدير الروسي (مجموعة "في إي بي") مؤسسة حكومية تدعم التصدير غير الخام وغير الطاقوي، ويقدم مساعدات مالية وغير مالية للشركات في مختلف القطاعات خلال جميع مراحل الدخول إلى الأسواق الدولية، في إطار المشروع الوطني "التعاون الدولي والتصدير"."صنع في روسيا".. صور لافتتاح المعرض المرافق لأعمال المنتدى الدولي للتصدير في موسكوشركات روسية تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض "أديبك" في أبو ظبي
https://sarabic.ae/20251124/صنع-في-روسيا-شركات-روسية-تشارك-في-المعرض-الأهم-للإنشاء-في-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا---1107445721.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/15/1098026651_116:0:1164:786_1920x0_80_0_0_f9d2ed4d90dcaff0bd0ce5ff8dbedf65.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, أخبار الأردن
روسيا, العالم العربي, أخبار الأردن
مركز التصدير الروسي يطلق منصة تجارية جديدة في دولة عربية
أعلن مركز التصدير الروسي عن اختياره لمشغل الجناح الوطني الروسي في الأردن، الذي تم اختياره لما يتمتع به من استقرار وموقع جغرافي متميز ودوره كمركز تجاري إقليمي، وذلك وفقاً لبيان صادر عن المركز.
وجاء في البيان: "تواصل شبكة الأجنحة الوطنية الروسية في الخارج توسيع نطاقها الجغرافي: فقد اختار مركز التصدير الروسي مشغلاً لجناح في المملكة الأردنية الهاشمية".
ستشكّل المنصة الجديدة مركزًا استراتيجيًا لترويج المنتجات الغذائية والصناعية الروسية والخدمات المحلية في الشرق الأوسط. وتستقبل المؤسسة حاليًا طلبات الشركات الروسية الراغبة في دخول السوق الأردنية وغيرها من الدول التي تعمل فيها الشبكة.
ينفّذ مركز التصدير الروسي برنامجًا ترويجيًا للمنتجات تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا". وسيتيح افتتاح جناح في الأردن قريبًا فرصًا إضافية للمصدرين الروس، بدءًا من عرض منتجاتهم على الجمهور المستهدف، وإجراء مفاوضات مباشرة، وإبرام عقود تصدير، وصولًا إلى بيعها للعملاء.
24 نوفمبر 2025, 15:18 GMT
وقال أليكسي سولودوف، نائب رئيس مركز التصدير الروسي: "لا تزال منطقة الشرق الأوسط تمثل أولوية قصوى لتطوير الصادرات غير الأولية غير المتعلقة بالطاقة. افتتاح جناح روسي وطني في الأردن ليس مجرد توفير مساحة عرض، بل هو بمثابة بوابة دخول متكاملة لأعمالنا. سيقدم مشغل الجناح دعماً شاملاً، بدءاً من الخدمات اللوجستية والتسويقية وصولاً إلى إيجاد شركاء تجاريين موثوقين. ندعو الشركات إلى الاستفادة الفعّالة من هذه الأداة لتوسيع نطاق مبيعاتها وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية".
أكد أن الأجنحة الوطنية الروسية في مركز التصدير الروسي، تشكل اليوم شبكة فعّالة من المواقع، تعمل بنجاح في الصين وفيتنام ومصر والإمارات العربية المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية والهند. وتضم حاليًا أكثر من 170 مصنعًا روسيًا وأكثر من 3200 منتج.
ويعد مركز التصدير الروسي (مجموعة "في إي بي") مؤسسة حكومية تدعم التصدير غير الخام وغير الطاقوي
، ويقدم مساعدات مالية وغير مالية للشركات في مختلف القطاعات خلال جميع مراحل الدخول إلى الأسواق الدولية، في إطار المشروع الوطني "التعاون الدولي والتصدير".