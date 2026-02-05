https://sarabic.ae/20260205/دميترييف-دعاة-الحرب-الأوروبيون-يجدون-صعوبة-في-تعطيل-محادثات-أبو-ظبي-1110008535.html
دميترييف: دعاة الحرب الأوروبيون يجدون صعوبة في تعطيل محادثات أبو ظبي
دميترييف: دعاة الحرب الأوروبيون يجدون صعوبة في تعطيل محادثات أبو ظبي
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن دعاة الحرب... 05.02.2026, سبوتنيك عربي
مراسل "سبوتنيك": وصول طائرة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف إلى أبوظبي
الخارجية الإماراتية: نأمل في تحقيق تقدم نحو تفاهمات أوسع خلال محادثات تسوية أزمة أوكرانيا
https://sarabic.ae/20260204/لافروف-زيلينسكي-لا-يرغب-بالسلام-في-أوكرانيا-لأن-هذا-يعني-نهاية-مسيرته-السياسية-1109989605.html
دميترييف: دعاة الحرب الأوروبيون يجدون صعوبة في تعطيل محادثات أبو ظبي
07:55 GMT 05.02.2026 (تم التحديث: 08:06 GMT 05.02.2026)
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن دعاة الحرب الأوروبيين يواجهون صعوبة في عرقلة عملية التفاوض في أبو ظبي، لكنهم يحاولون.
وقال دميترييف للصحفيين: "يحاول دعاة الحرب من أوروبا وبريطانيا باستمرار عرقلة هذه العملية، ويحاولون باستمرار التدخل فيها. وكلما زادت هذه المحاولات، كلما رأينا أن هناك تقدمًا واضحًا، وتحركًا إيجابيًا جيدًا إلى الأمام".
كما أوضح أنه من المستحيل التدخل في عملية التفاوض في أبو ظبي.
وأضاف الممثل الخاص للرئيس الروسي: "الأمر صعب بالنسبة لهم، لكنهم يحاولون".
وأشار إلى أن هناك تقدمًا في حل النزاع في أوكرانيا، مع إحراز تقدم إيجابي ومشجّع.
وبدأت الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، يوم أمس الأربعاء، وتستمر حتى اليوم الخميس.
ويرأس الوفد الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة، إيغور كوستيوكوف.
ومن المتوقع أن تركز على القضايا الإقليمية والضمانات الأمنية.