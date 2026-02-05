https://sarabic.ae/20260205/دميترييف-دعاة-الحرب-الأوروبيون-يجدون-صعوبة-في-تعطيل-محادثات-أبو-ظبي-1110008535.html

دميترييف: دعاة الحرب الأوروبيون يجدون صعوبة في تعطيل محادثات أبو ظبي

دميترييف: دعاة الحرب الأوروبيون يجدون صعوبة في تعطيل محادثات أبو ظبي

سبوتنيك عربي

أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن دعاة الحرب... 05.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-05T07:55+0000

2026-02-05T07:55+0000

2026-02-05T08:06+0000

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

أخبار الإمارات العربية المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109638732_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_bc391f3d4ba92fe43f052ea72721797d.jpg

وقال دميترييف للصحفيين: "يحاول دعاة الحرب من أوروبا وبريطانيا باستمرار عرقلة هذه العملية، ويحاولون باستمرار التدخل فيها. وكلما زادت هذه المحاولات، كلما رأينا أن هناك تقدمًا واضحًا، وتحركًا إيجابيًا جيدًا إلى الأمام".وأضاف الممثل الخاص للرئيس الروسي: "الأمر صعب بالنسبة لهم، لكنهم يحاولون".وبدأت الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، يوم أمس الأربعاء، وتستمر حتى اليوم الخميس.ومن المتوقع أن تركز على القضايا الإقليمية والضمانات الأمنية.مراسل "سبوتنيك": وصول طائرة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف إلى أبوظبيالخارجية الإماراتية: نأمل في تحقيق تقدم نحو تفاهمات أوسع خلال محادثات تسوية أزمة أوكرانيا

https://sarabic.ae/20260204/لافروف-زيلينسكي-لا-يرغب-بالسلام-في-أوكرانيا-لأن-هذا-يعني-نهاية-مسيرته-السياسية-1109989605.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة