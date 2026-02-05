https://sarabic.ae/20260205/ويتكوف-يصف-محادثات-السلام-الثلاثية-الثانية-في-أبو-ظبي-بشأن-أوكرانيا-بأنها-بناءة-1110032506.html

ويتكوف يصف محادثات السلام الثلاثية الثانية في أبو ظبي بشأن أوكرانيا بأنها "بناءة"

صرّح المبعوث الرئاسي الأمريكي، ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، بأن محادثات السلام الثلاثية الثانية، التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة في 4 و5 فبراير/ شباط...

وأضاف ويتكوف عبر منصة "إكس"، أن "الاجتماع الذي جمع وفود أمريكا وروسيا الاتحادية وأوكرانيا في أبو ظبي أسفر عن اتفاق لتبادل 157 أسير حرب لكل طرف، وهي أول عملية تبادل أسرى منذ 5 أشهر".وأشار إلى أن أمريكا وروسيا اتفقتا على إعادة إطلاق حوار عسكري بقيادة الجنرال أليكسوس غرينكويتش، قائد القيادة الأوروبية الأمريكية، بعد تعليق قناة الاتصال هذه قبل اندلاع النزاع، مؤكدا أهميتها في تحقيق السلام والحفاظ عليه.وأوضح المبعوث الأمريكي في تغريدته، أن الوفود ناقشت القضايا العالقة، بما في ذلك آليات تنفيذ وقف إطلاق النار ومراقبة توقف العمليات العسكرية، واتفقوا على تقديم تقارير إلى عواصمهم واستكمال المحادثات الثلاثية في الأسابيع المقبلة.وأعرب ستيف ويتكوف عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها المحادثات، كما لفت إلى أن روسيا وأوكرانيا شكرتا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على دوره في دفع جهود السلام.وكان مصدر لوكالة "سبوتنيك" أفاد، اليوم الخميس، أن "الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي قد اختتمت".وأشار المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى أنه "لا يزال هناك عمل كبير يتعين القيام به، لكن هذا الاتفاق يظهر أن المشاركة الدبلوماسية تحقق نتائج ملموسة، ودفع الجهود لإنهاء الحرب في أوكرانيا".وبدأت الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا وأمريكا وأوكرانيا في أبو ظبي، يوم أمس الأربعاء، واستمرت حتى اليوم الخميس.ويرأس الوفد الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة، إيغور كوستيوكوف.

