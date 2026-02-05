ويتكوف يصف محادثات السلام الثلاثية الثانية في أبو ظبي بشأن أوكرانيا بأنها "بناءة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260205/ويتكوف-يصف-محادثات-السلام-الثلاثية-الثانية-في-أبو-ظبي-بشأن-أوكرانيا-بأنها-بناءة-1110032506.html
ويتكوف يصف محادثات السلام الثلاثية الثانية في أبو ظبي بشأن أوكرانيا بأنها "بناءة"
ويتكوف يصف محادثات السلام الثلاثية الثانية في أبو ظبي بشأن أوكرانيا بأنها "بناءة"
سبوتنيك عربي
صرّح المبعوث الرئاسي الأمريكي، ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، بأن محادثات السلام الثلاثية الثانية، التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة في 4 و5 فبراير/ شباط... 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T18:18+0000
2026-02-05T18:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109686209_0:0:1700:957_1920x0_80_0_0_b067ce21f1fd39b45812cb5dd87346b0.jpg
وأضاف ويتكوف عبر منصة "إكس"، أن "الاجتماع الذي جمع وفود أمريكا وروسيا الاتحادية وأوكرانيا في أبو ظبي أسفر عن اتفاق لتبادل 157 أسير حرب لكل طرف، وهي أول عملية تبادل أسرى منذ 5 أشهر".وأشار إلى أن أمريكا وروسيا اتفقتا على إعادة إطلاق حوار عسكري بقيادة الجنرال أليكسوس غرينكويتش، قائد القيادة الأوروبية الأمريكية، بعد تعليق قناة الاتصال هذه قبل اندلاع النزاع، مؤكدا أهميتها في تحقيق السلام والحفاظ عليه.وأوضح المبعوث الأمريكي في تغريدته، أن الوفود ناقشت القضايا العالقة، بما في ذلك آليات تنفيذ وقف إطلاق النار ومراقبة توقف العمليات العسكرية، واتفقوا على تقديم تقارير إلى عواصمهم واستكمال المحادثات الثلاثية في الأسابيع المقبلة.وأعرب ستيف ويتكوف عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها المحادثات، كما لفت إلى أن روسيا وأوكرانيا شكرتا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على دوره في دفع جهود السلام.وكان مصدر لوكالة "سبوتنيك" أفاد، اليوم الخميس، أن "الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي قد اختتمت".وأشار المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى أنه "لا يزال هناك عمل كبير يتعين القيام به، لكن هذا الاتفاق يظهر أن المشاركة الدبلوماسية تحقق نتائج ملموسة، ودفع الجهود لإنهاء الحرب في أوكرانيا".وبدأت الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا وأمريكا وأوكرانيا في أبو ظبي، يوم أمس الأربعاء، واستمرت حتى اليوم الخميس.ويرأس الوفد الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة، إيغور كوستيوكوف.
https://sarabic.ae/20260205/ويتكوف-روسيا-وأوكرانيا-والولايات-المتحدة-تتفق-على-تبادل-314-سجينا-1110014666.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109686209_189:0:1700:1133_1920x0_80_0_0_da171f028b22a3d4ffc09a8ccae5f5d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ويتكوف يصف محادثات السلام الثلاثية الثانية في أبو ظبي بشأن أوكرانيا بأنها "بناءة"

18:18 GMT 05.02.2026
© REUTERS LUDOVIC MARINالمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف
المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© REUTERS LUDOVIC MARIN
تابعنا عبر
صرّح المبعوث الرئاسي الأمريكي، ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، بأن محادثات السلام الثلاثية الثانية، التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة في 4 و5 فبراير/ شباط الجاري، كانت "بناءة وركزت على تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا.
وأضاف ويتكوف عبر منصة "إكس"، أن "الاجتماع الذي جمع وفود أمريكا وروسيا الاتحادية وأوكرانيا في أبو ظبي أسفر عن اتفاق لتبادل 157 أسير حرب لكل طرف، وهي أول عملية تبادل أسرى منذ 5 أشهر".
وأشار إلى أن أمريكا وروسيا اتفقتا على إعادة إطلاق حوار عسكري بقيادة الجنرال أليكسوس غرينكويتش، قائد القيادة الأوروبية الأمريكية، بعد تعليق قناة الاتصال هذه قبل اندلاع النزاع، مؤكدا أهميتها في تحقيق السلام والحفاظ عليه.
وأوضح المبعوث الأمريكي في تغريدته، أن الوفود ناقشت القضايا العالقة، بما في ذلك آليات تنفيذ وقف إطلاق النار ومراقبة توقف العمليات العسكرية، واتفقوا على تقديم تقارير إلى عواصمهم واستكمال المحادثات الثلاثية في الأسابيع المقبلة.
وأعرب ستيف ويتكوف عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها المحادثات، كما لفت إلى أن روسيا وأوكرانيا شكرتا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على دوره في دفع جهود السلام.
وكان مصدر لوكالة "سبوتنيك" أفاد، اليوم الخميس، أن "الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي قد اختتمت".
أسرى أوكران في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
ويتكوف: روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة تتفق على تبادل 314 سجينا
10:26 GMT
وأشار المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى أنه "لا يزال هناك عمل كبير يتعين القيام به، لكن هذا الاتفاق يظهر أن المشاركة الدبلوماسية تحقق نتائج ملموسة، ودفع الجهود لإنهاء الحرب في أوكرانيا".
وبدأت الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا وأمريكا وأوكرانيا في أبو ظبي، يوم أمس الأربعاء، واستمرت حتى اليوم الخميس.
ويرأس الوفد الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة، إيغور كوستيوكوف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала