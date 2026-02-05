https://sarabic.ae/20260205/مصدر-لوكالة-سبوتنيك-اختتام-المفاوضات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-وأوكرانيا-في-أبوظبي-1110018246.html
مصدر لوكالة "سبوتنيك": اختتام المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي
مصدر لوكالة "سبوتنيك": اختتام المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن "الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي قد اختتمت". 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T12:28+0000
2026-02-05T12:28+0000
2026-02-05T12:29+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
مفاوضات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109591733_0:54:1280:774_1920x0_80_0_0_a4d95be53d64c0150554d769fe90cf3b.jpg
وأشار المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى أنه "لا يزال هناك عمل كبير يتعين القيام به، لكن هذا الاتفاق يظهر أن المشاركة الدبلوماسية تحقق نتائج ملموسة، ودفع الجهود لإنهاء الحرب في أوكرانيا".وشكر ويتكوف دولة الإمارات العربية المتحدة على "استضافة هذه المفاوضات، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادته في إبرام هذا الاتفاق".ويتكوف: روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة تتفق على تبادل 314 سجينالافروف: زيلينسكي لا يرغب بالسلام في أوكرانيا لأن هذا يعني نهاية مسيرته السياسية
https://sarabic.ae/20260205/دميترييف-دعاة-الحرب-الأوروبيون-يجدون-صعوبة-في-تعطيل-محادثات-أبو-ظبي-1110008535.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109591733_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_86c258cd2f579592e8accdba861a4283.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, مفاوضات
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, مفاوضات
مصدر لوكالة "سبوتنيك": اختتام المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي
12:28 GMT 05.02.2026 (تم التحديث: 12:29 GMT 05.02.2026)
أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن "الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي قد اختتمت".
وأشار المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى أنه "لا يزال هناك عمل كبير يتعين القيام به، لكن هذا الاتفاق يظهر أن المشاركة الدبلوماسية تحقق نتائج ملموسة، ودفع الجهود لإنهاء الحرب في أوكرانيا".
وأوضح ويتكوف أن "المفاوضات ستستمر، ومن المتوقع إحراز تقدم إضافي في الأسابيع المقبلة".
وشكر ويتكوف دولة الإمارات العربية المتحدة على "استضافة هذه المفاوضات، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادته في إبرام هذا الاتفاق".