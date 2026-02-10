https://sarabic.ae/20260210/تركيا-تتحدث-عن-ظلم-نووي-في-العالم-1110208143.html
تركيا تتحدث عن "ظلم نووي" في العالم
سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107786679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6ef5b31efb1e4212e3114d0039a6100.jpg
جاءت تصريحات فيدان خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "سي إن إن ترك"، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت تركيا بحاجة إلى امتلاك أسلحة نووية، حيث أكد أن النظام الدولي الحالي يقوم على ما سماه "ظلمًا نوويًا" يمنح امتيازات حصرية لدول بعينها، حسب وكالة "الأناضول".وأوضح الوزير التركي أن "معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية تسمح فقط للدول التي كانت تمتلك السلاح النووي عند توقيعها عام 1970 بالاحتفاظ به، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، وهي ذاتها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.وأضاف أن "المعاهدة نصّت في المقابل على التزام هذه الدول بنقل التكنولوجيا النووية السلمية والعمل على التخلص التدريجي من الأسلحة النووية، إلا أن أيا من هذين الالتزامين لم يتحقق، ما يعكس خللًا بنيويًا في النظام الدولي".ولم يستبعد وزير الخارجية التركي أن يشهد العالم في المرحلة المقبلة اتساع دائرة الدول الساعية لامتلاك السلاح النووي، مرجحًا أن يكون ذلك في مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، وليس في الشرق الأوسط.وحول الموقف من امتلاك إيران لأسلحة نووية، أكد فيدان أن "أنقرة لا ترغب في رؤية "تغيرات دراماتيكية" تخلّ بالتوازن القائم في المنطقة"، محذرًا من أن زعزعة هذا التوازن قد تدفع دولًا أخرى لديها خلافات مع إيران إلى السعي لامتلاك السلاح النووي.وختم بالقول: "قد نُضطر نحن أيضًا للمشاركة في سباق التسلح النووي، سواء أردنا ذلك أم لا، ولا أعتقد أن هذا سيكون مفيدًا للمنطقة".
تركيا تتحدث عن "ظلم نووي" في العالم
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن "امتلاك تركيا للأسلحة النووية يعد مسألة استراتيجية رفيعة، ينبغي تقييمها ضمن صورة شاملة وواسعة"، مشيرًا إلى أن العالم يشهد ما وصفه بـ"غياب العدالة" في ملف الأسلحة النووية.
جاءت تصريحات فيدان خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "سي إن إن ترك"، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت تركيا بحاجة إلى امتلاك أسلحة نووية، حيث أكد أن النظام الدولي الحالي يقوم على ما سماه "ظلمًا نوويًا" يمنح امتيازات حصرية لدول بعينها، حسب وكالة
"الأناضول".
وأوضح الوزير التركي أن "معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية تسمح فقط للدول التي كانت تمتلك السلاح النووي عند توقيعها عام 1970 بالاحتفاظ به، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، وهي ذاتها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وأضاف أن "المعاهدة نصّت في المقابل على التزام هذه الدول بنقل التكنولوجيا النووية السلمية والعمل على التخلص التدريجي من الأسلحة النووية، إلا أن أيا من هذين الالتزامين لم يتحقق، ما يعكس خللًا بنيويًا في النظام الدولي".
وتطرق فيدان إلى سيناريوهات تتحدث عن احتمال تخلي الولايات المتحدة مستقبلًا عن مظلتها الدفاعية لحلفائها التقليديين، معتبرًا أن مثل هذا التطور قد يدفع عددًا من الدول إلى الإسراع نحو امتلاك أسلحة نووية.
ولم يستبعد وزير الخارجية التركي أن يشهد العالم في المرحلة المقبلة اتساع دائرة الدول الساعية لامتلاك السلاح النووي، مرجحًا أن يكون ذلك في مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، وليس في الشرق الأوسط.
وحول الموقف من امتلاك إيران لأسلحة نووية، أكد فيدان أن "أنقرة لا ترغب في رؤية "تغيرات دراماتيكية" تخلّ بالتوازن القائم في المنطقة"، محذرًا من أن زعزعة هذا التوازن قد تدفع دولًا أخرى لديها خلافات مع إيران إلى السعي لامتلاك السلاح النووي.
وختم بالقول: "قد نُضطر نحن أيضًا للمشاركة في سباق التسلح النووي، سواء أردنا ذلك أم لا، ولا أعتقد أن هذا سيكون مفيدًا للمنطقة".