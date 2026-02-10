https://sarabic.ae/20260210/تركيا-تتحدث-عن-ظلم-نووي-في-العالم-1110208143.html

تركيا تتحدث عن "ظلم نووي" في العالم

تركيا تتحدث عن "ظلم نووي" في العالم

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن "امتلاك تركيا للأسلحة النووية يعد مسألة استراتيجية رفيعة، ينبغي تقييمها ضمن صورة شاملة وواسعة"، مشيرًا إلى أن العالم... 10.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-10T09:42+0000

2026-02-10T09:42+0000

2026-02-10T09:42+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

أخبار الضفة الغربية

أنطونيو غوتيريش

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107786679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6ef5b31efb1e4212e3114d0039a6100.jpg

جاءت تصريحات فيدان خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "سي إن إن ترك"، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت تركيا بحاجة إلى امتلاك أسلحة نووية، حيث أكد أن النظام الدولي الحالي يقوم على ما سماه "ظلمًا نوويًا" يمنح امتيازات حصرية لدول بعينها، حسب وكالة "الأناضول".وأوضح الوزير التركي أن "معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية تسمح فقط للدول التي كانت تمتلك السلاح النووي عند توقيعها عام 1970 بالاحتفاظ به، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، وهي ذاتها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.وأضاف أن "المعاهدة نصّت في المقابل على التزام هذه الدول بنقل التكنولوجيا النووية السلمية والعمل على التخلص التدريجي من الأسلحة النووية، إلا أن أيا من هذين الالتزامين لم يتحقق، ما يعكس خللًا بنيويًا في النظام الدولي".ولم يستبعد وزير الخارجية التركي أن يشهد العالم في المرحلة المقبلة اتساع دائرة الدول الساعية لامتلاك السلاح النووي، مرجحًا أن يكون ذلك في مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، وليس في الشرق الأوسط.وحول الموقف من امتلاك إيران لأسلحة نووية، أكد فيدان أن "أنقرة لا ترغب في رؤية "تغيرات دراماتيكية" تخلّ بالتوازن القائم في المنطقة"، محذرًا من أن زعزعة هذا التوازن قد تدفع دولًا أخرى لديها خلافات مع إيران إلى السعي لامتلاك السلاح النووي.وختم بالقول: "قد نُضطر نحن أيضًا للمشاركة في سباق التسلح النووي، سواء أردنا ذلك أم لا، ولا أعتقد أن هذا سيكون مفيدًا للمنطقة".

https://sarabic.ae/20241109/تركيا-لا-يمكن-الاستغناء-عن-روسيا-في-مجال-الطاقة-النووية-1094628201.html

https://sarabic.ae/20251006/أردوغان-تركيا-ستوفر-الكهرباء-لأول-مرة-من-محطة-أكويو-للطاقة-النووية-خلال-وقت-قصير-جدا-1105675874.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, أنطونيو غوتيريش, أخبار العالم الآن, العالم العربي