أمساليوم
بث مباشر
أردوغان: تركيا ستوفر الكهرباء لأول مرة من محطة "أكويو" للطاقة النووية خلال وقت قصير جدا
أردوغان: تركيا ستوفر الكهرباء لأول مرة من محطة "أكويو" للطاقة النووية خلال وقت قصير جدا
أردوغان: تركيا ستوفر الكهرباء لأول مرة من محطة "أكويو" للطاقة النووية خلال وقت قصير جدا

11:08 GMT 06.10.2025
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، أن أنقرة تتصدر الدول المستثمرة في مجال الطاقة الخضراء، مشيرا إلى أن أكثر من 60% من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد يأتي من مصادر متجددة.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى ومعرض كفاءة الطاقة في إسطنبول، حيث أوضح أن استهلاك تركيا اليومي من النفط يبلغ نحو مليون برميل، تُؤمن 160 ألفا منها من مواردها المحلية.
وأشار أردوغان إلى أن تركيا تحتل المرتبة الخامسة عالميا بأسطول يضم 4 سفن تنقيب، وسفينتين للبحث السيزمي (الموجات الزلزالية)، مؤكدا أنها ستنتقل إلى المرتبة الرابعة قريبا مع انضمام سفن جديدة، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
بناء في محطة أكويو للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
السفير الروسي: المفاعل الأول في محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا يقترب من لحظة بدء التشغيل
14 سبتمبر, 08:39 GMT
وأضاف الرئيس التركي في كلمته، أن محطة "أكويو" النووية ستبدأ قريبا في توليد الكهرباء لأول مرة.

وقال في هذا الصدد: "في وقت قصير جدا... سنبدأ بتوليد الكهرباء في محطة "أكويو" للطاقة النووية، كما أنه لدينا مشاريع أخرى لبناء محطات طاقة نووية، والمفاوضات جارية بشأنها".

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 8 سبتمبر/ أيلول 2025، إن تشغيل محطة أكويو للطاقة النووية، التي يتم بناؤها في تركيا من قبل شركة "روساتوم" الحكومية، سيجلب للجمهورية 50 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي.
محطة أكويو التركية للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2025
روسيا تحدد موعد تشغيل أول وحدة طاقة في محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية
28 يونيو, 13:42 GMT
وأصبح بناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا "أكويو" أكبر مشروع روسي تركي مشترك، ومن المخطط أنه بعد تشغيل جميع وحدات الطاقة الأربع بمفاعلات "في في إي آر-1200" الروسية المتقدمة بقدرة 1200 ميغاوات، ستعمل كل محطة على توليد نحو 35 مليار كيلو واط/ ساعة سنويا، وتغطي ما يصل إلى 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء.
وفي وقت سابق، أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيف، أن أعمال التشغيل الواسعة النطاق تجري حاليًا بنشاط في وحدة الطاقة رقم 1 في محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية.
