https://sarabic.ae/20250914/السفير-الروسي-المفاعل-الأول-في-محطة-أكويو-للطاقة-النووية-في-تركيا-يقترب-من-لحظة-بدء-التشغيل-1104824105.html

السفير الروسي: المفاعل الأول في محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا يقترب من لحظة بدء التشغيل

السفير الروسي: المفاعل الأول في محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا يقترب من لحظة بدء التشغيل

سبوتنيك عربي

أكد أليكسي إرخوف السفير الروسي، الذي أكمل مهمته الدبلوماسية في تركيا، أن المفاعل الأول لمحطة "أكويو" للطاقة النووية في تركيا، التي تشارك روسيا في بنائها، يقترب... 14.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-14T08:39+0000

2025-09-14T08:39+0000

2025-09-14T08:39+0000

روسيا

العالم

أخبار تركيا اليوم

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076353561_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38eefc2d87839eecc67f3ce1b4629d10.jpg

وقال إرخوف: "ذكرى أخرى مهمة لي. عند وصولي إلى أنقرة كسفير عام 2017، توجهتُ جنوبًا على الفور- إلى موقع بناء محطة أكويو للطاقة النووية. في ذلك الوقت، كانت المنطقة مهجورة إلى حد ما، مجرد مساحة صغيرة من المباني. يا له من تغيير". وبحسب قوله، يُعد هذا إنجازًا لا شك فيه لشعبي روسيا وتركيا.وأضاف في مقابلة مع صحيفة "حُريّت" التركية: ""أعتقد أن التعاون الروسي التركي في المجال النووي أمامه مستقبل مشرق، وسيظل بالتأكيد المكون الأهم في العلاقات الثنائية".في 5 سبتمبر ، أصدرالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بإعفاء أليكسي يرخوف من مهامه كسفير روسي في تركيا، وعين الدبلوماسي سفيرا في أوزبكستان.قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم 8 سبتمبر/أيلول، إن تشغيل محطة أكويو للطاقة النووية، التي يتم بناؤها في تركيا من قبل شركة روساتوم الحكومية، سيجلب للجمهورية 50 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي.روسيا تحدد موعد تشغيل أول وحدة طاقة في محطة "أكويو" التركية للطاقة النوويةاللجنة الروسية التركية للتعاون: موسكو وأنقرة تناقشان إمكانية تطوير إمدادات الكهرباء من روسيا

https://sarabic.ae/20250728/وزير-الطاقة-التركي-نستهدف-إنتاج-20-ألف-ميغاواط-كهرباء-من-الطاقة-النووية-1103114566.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد