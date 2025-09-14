عربي
السفير الروسي: المفاعل الأول في محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا يقترب من لحظة بدء التشغيل
السفير الروسي: المفاعل الأول في محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا يقترب من لحظة بدء التشغيل
أكد أليكسي إرخوف السفير الروسي، الذي أكمل مهمته الدبلوماسية في تركيا، أن المفاعل الأول لمحطة "أكويو" للطاقة النووية في تركيا، التي تشارك روسيا في بنائها، يقترب من لحظة البدء التشغيلي الفعلي، على الرغم من العقوبات على روسيا.
وقال إرخوف: "ذكرى أخرى مهمة لي. عند وصولي إلى أنقرة كسفير عام 2017، توجهتُ جنوبًا على الفور- إلى موقع بناء محطة أكويو للطاقة النووية. في ذلك الوقت، كانت المنطقة مهجورة إلى حد ما، مجرد مساحة صغيرة من المباني. يا له من تغيير".

وأضاف: "تجري حاليًا أعمال البناء الضخمة لأربع وحدات طاقة، والمفاعل الأول يقترب بخطى ثابتة من لحظة تشغيله الفعلي، على الرغم من الجائحة (كورونا) والزلزال (الذي ضرب تركيا في شباط/فبراير 2023) والعقوبات".

وبحسب قوله، يُعد هذا إنجازًا لا شك فيه لشعبي روسيا وتركيا.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة "حُريّت" التركية: ""أعتقد أن التعاون الروسي التركي في المجال النووي أمامه مستقبل مشرق، وسيظل بالتأكيد المكون الأهم في العلاقات الثنائية".
محطة طاقة نووية في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
وزير الطاقة التركي يتعهد بتحويل "الحلم النووي" إلى حقيقة
28 يوليو, 11:31 GMT
في 5 سبتمبر ، أصدرالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بإعفاء أليكسي يرخوف من مهامه كسفير روسي في تركيا، وعين الدبلوماسي سفيرا في أوزبكستان.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم 8 سبتمبر/أيلول، إن تشغيل محطة أكويو للطاقة النووية، التي يتم بناؤها في تركيا من قبل شركة روساتوم الحكومية، سيجلب للجمهورية 50 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي.
روسيا تحدد موعد تشغيل أول وحدة طاقة في محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية
اللجنة الروسية التركية للتعاون: موسكو وأنقرة تناقشان إمكانية تطوير إمدادات الكهرباء من روسيا
