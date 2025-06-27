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اللجنة الروسية التركية للتعاون: موسكو وأنقرة تناقشان إمكانية تطوير إمدادات الكهرباء من روسيا
اللجنة الروسية التركية للتعاون: موسكو وأنقرة تناقشان إمكانية تطوير إمدادات الكهرباء من روسيا
سبوتنيك عربي
أكدت اللجنة الحكومية الروسية التركية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، اليوم الجمعة، أن موسكو وأنقرة تريان إمكانية تطوير إمدادات الكهرباء من روسيا وتناقشان... 27.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-27T09:38+0000
2025-06-27T09:38+0000
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ووفقا لبروتوكول الاجتماع التاسع عشر للجنة الحكومية الروسية التركية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، الذي اطلعت عليه "ريا نوفوستي": "أشار الجانبان إلى إمكانية تطوير التعاون في مجال إمدادات الكهرباء من روسيا الاتحادية إلى جمهورية تركيا".وصرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، يوم 21 مايو/ أيار الفائت، أن بلاده تتفاوض حاليا مع روسيا ودول أخرى، لإنشاء محطتين نوويتين في تركيا لتوليد الطاقة.وقال بيرقدار، في تصريحات لإذاعة "إي خبر"، اليوم الأربعاء: "روسيا وكوريا الجنوبية والصين مهتمة بمحطتي الطاقة الثانية في منطقة سينوب، والثالثة في منطقة تراقيا لتوليد الطاقة، هناك أيضا دول أخرى وشركات نتفاوض معها، واحدة منهم شركة كاندو الكندية، سنختار العرض الأكثر تنافسية والأكثر فائدة لتركيا، كما ندرس إمكانية استخدام مفاعلات صغيرة الحجم".وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الثاني من مايو الجاري، إن أول محطة طاقة أكويو ستكتمل في المستقبل القريب.
https://sarabic.ae/20250627/بمشاركة-بوتين-تفاصيل-حول-اجتماع-المجلس-الاقتصادي-الأوراسي-الأعلى-الذي-سيعقد-اليوم-1102116374.html
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روسيا, العالم, اقتصاد

اللجنة الروسية التركية للتعاون: موسكو وأنقرة تناقشان إمكانية تطوير إمدادات الكهرباء من روسيا

09:38 GMT 27.06.2025
© Photo / Unsplash/ Andrey Metelevأبراج كهرباء
أبراج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
© Photo / Unsplash/ Andrey Metelev
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أكدت اللجنة الحكومية الروسية التركية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، اليوم الجمعة، أن موسكو وأنقرة تريان إمكانية تطوير إمدادات الكهرباء من روسيا وتناقشان مشاريع مشتركة في تركيا.
ووفقا لبروتوكول الاجتماع التاسع عشر للجنة الحكومية الروسية التركية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، الذي اطلعت عليه "ريا نوفوستي": "أشار الجانبان إلى إمكانية تطوير التعاون في مجال إمدادات الكهرباء من روسيا الاتحادية إلى جمهورية تركيا".

وأضافت الوثيقة: "لفت الجانبان إلى المناقشات المثمرة بين الشركات ذات الصلة العاملة في قطاع الطاقة الكهربائية، وأعربا عن استعدادهما لتنفيذ مشاريع في تركيا".

وصرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، يوم 21 مايو/ أيار الفائت، أن بلاده تتفاوض حاليا مع روسيا ودول أخرى، لإنشاء محطتين نوويتين في تركيا لتوليد الطاقة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى بطرسبوغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
بمشاركة بوتين... تفاصيل حول اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى الذي سيعقد اليوم
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وقال بيرقدار، في تصريحات لإذاعة "إي خبر"، اليوم الأربعاء: "روسيا وكوريا الجنوبية والصين مهتمة بمحطتي الطاقة الثانية في منطقة سينوب، والثالثة في منطقة تراقيا لتوليد الطاقة، هناك أيضا دول أخرى وشركات نتفاوض معها، واحدة منهم شركة كاندو الكندية، سنختار العرض الأكثر تنافسية والأكثر فائدة لتركيا، كما ندرس إمكانية استخدام مفاعلات صغيرة الحجم".

وأكد الوزير التركي أن العمل جار في أول محطة نووية للطاقة في تركيا (أكويو)، ومن المتوقع أن يولد هذا المشروع الروسي التركي، نحو 35 مليار كيلو واط/ساعة سنويا، ما يُغطي ما يصل إلى 10 في المئة من احتياجات تركيا من الكهرباء.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الثاني من مايو الجاري، إن أول محطة طاقة أكويو ستكتمل في المستقبل القريب.
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