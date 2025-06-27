https://sarabic.ae/20250627/اللجنة-الروسية-التركية--للتعاون-موسكو-وأنقرة-تناقشان-إمكانية-تطوير-إمدادات-الكهرباء-من-روسيا-1102126320.html

اللجنة الروسية التركية للتعاون: موسكو وأنقرة تناقشان إمكانية تطوير إمدادات الكهرباء من روسيا

اللجنة الروسية التركية للتعاون: موسكو وأنقرة تناقشان إمكانية تطوير إمدادات الكهرباء من روسيا

سبوتنيك عربي

أكدت اللجنة الحكومية الروسية التركية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، اليوم الجمعة، أن موسكو وأنقرة تريان إمكانية تطوير إمدادات الكهرباء من روسيا وتناقشان... 27.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-27T09:38+0000

2025-06-27T09:38+0000

2025-06-27T09:38+0000

روسيا

العالم

اقتصاد

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ووفقا لبروتوكول الاجتماع التاسع عشر للجنة الحكومية الروسية التركية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، الذي اطلعت عليه "ريا نوفوستي": "أشار الجانبان إلى إمكانية تطوير التعاون في مجال إمدادات الكهرباء من روسيا الاتحادية إلى جمهورية تركيا".وصرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، يوم 21 مايو/ أيار الفائت، أن بلاده تتفاوض حاليا مع روسيا ودول أخرى، لإنشاء محطتين نوويتين في تركيا لتوليد الطاقة.وقال بيرقدار، في تصريحات لإذاعة "إي خبر"، اليوم الأربعاء: "روسيا وكوريا الجنوبية والصين مهتمة بمحطتي الطاقة الثانية في منطقة سينوب، والثالثة في منطقة تراقيا لتوليد الطاقة، هناك أيضا دول أخرى وشركات نتفاوض معها، واحدة منهم شركة كاندو الكندية، سنختار العرض الأكثر تنافسية والأكثر فائدة لتركيا، كما ندرس إمكانية استخدام مفاعلات صغيرة الحجم".وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الثاني من مايو الجاري، إن أول محطة طاقة أكويو ستكتمل في المستقبل القريب.

https://sarabic.ae/20250627/بمشاركة-بوتين-تفاصيل-حول-اجتماع-المجلس-الاقتصادي-الأوراسي-الأعلى-الذي-سيعقد-اليوم-1102116374.html

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