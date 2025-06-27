https://sarabic.ae/20250627/بمشاركة-بوتين-تفاصيل-حول-اجتماع-المجلس-الاقتصادي-الأوراسي-الأعلى-الذي-سيعقد-اليوم-1102116374.html

بمشاركة بوتين... تفاصيل حول اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى الذي سيعقد اليوم

بمشاركة بوتين... تفاصيل حول اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى الذي سيعقد اليوم

سبوتنيك عربي

سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في مينسك. 27.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-27T05:58+0000

2025-06-27T05:58+0000

2025-06-27T06:30+0000

روسيا

العالم

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101889934_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_8e4063a0d764c51cab6c0feb9124145f.jpg

وفيما يلي أهم التفاصيل حول اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى الذي سيعقد اليوم الجمعة، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الصيغة وجدول الأعمالثم يستكمل الاجتماع بجلسة موسعة، حيث يتحدث رؤساء الدول المراقبة والضيوف المدعوون إلى جانب قادة الدول الخمس.يتضمن جدول أعمال الاجتماع 14 موضوعا، كما صرح وزير الاقتصاد البيلاروسي، يوري تشيبوتار، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأنه سيتم إطلاع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على التقدم المحرز في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لتنمية التكامل الاقتصادي الأوراسي حتى عام 2025.اتفاقيات مع الإمارات العربية المتحدة ومنغولياوفقا لمساعد الرئيس يوري أوشاكوف، يجري حاليًا إعداد عشر وثائق للتوقيع:كما صرح مساعد الرئيس بأن بوتين سيدعو قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في مينسك للمشاركة في اجتماع غير رسمي قبل رأس السنة الجديدة لقادة رابطة الدول المستقلة في سانت بطرسبورغ نهاية ديسمبر/ كانون الأول، وسيقترح الجانب الروسي عقد اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى هناك في التاريخ نفسه.محادثات على هامش القمةحول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

https://sarabic.ae/20250626/بوتين-يشارك-في-المنتدى-الاقتصادي-الأوراسي-في-مينسك-1102092592.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الاتحاد الاقتصادي الأوراسي