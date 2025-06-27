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بمشاركة بوتين... تفاصيل حول اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى الذي سيعقد اليوم
بمشاركة بوتين... تفاصيل حول اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى الذي سيعقد اليوم
سبوتنيك عربي
سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في مينسك. 27.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-27T05:58+0000
2025-06-27T06:30+0000
روسيا
العالم
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
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وفيما يلي أهم التفاصيل حول اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى الذي سيعقد اليوم الجمعة، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الصيغة وجدول الأعمالثم يستكمل الاجتماع بجلسة موسعة، حيث يتحدث رؤساء الدول المراقبة والضيوف المدعوون إلى جانب قادة الدول الخمس.يتضمن جدول أعمال الاجتماع 14 موضوعا، كما صرح وزير الاقتصاد البيلاروسي، يوري تشيبوتار، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأنه سيتم إطلاع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على التقدم المحرز في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لتنمية التكامل الاقتصادي الأوراسي حتى عام 2025.اتفاقيات مع الإمارات العربية المتحدة ومنغولياوفقا لمساعد الرئيس يوري أوشاكوف، يجري حاليًا إعداد عشر وثائق للتوقيع:كما صرح مساعد الرئيس بأن بوتين سيدعو قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في مينسك للمشاركة في اجتماع غير رسمي قبل رأس السنة الجديدة لقادة رابطة الدول المستقلة في سانت بطرسبورغ نهاية ديسمبر/ كانون الأول، وسيقترح الجانب الروسي عقد اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى هناك في التاريخ نفسه.محادثات على هامش القمةحول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
https://sarabic.ae/20250626/بوتين-يشارك-في-المنتدى-الاقتصادي-الأوراسي-في-مينسك-1102092592.html
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روسيا, العالم, الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
روسيا, العالم, الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

بمشاركة بوتين... تفاصيل حول اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى الذي سيعقد اليوم

05:58 GMT 27.06.2025 (تم التحديث: 06:30 GMT 27.06.2025)
© Sputnik . Ivan Sekretarev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى "بطرسبوغ الاقتصادي الدولي"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى بطرسبوغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
© Sputnik . Ivan Sekretarev
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تابعنا عبر
سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في مينسك.
وفيما يلي أهم التفاصيل حول اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى الذي سيعقد اليوم الجمعة، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:

الصيغة وجدول الأعمال

سيعقد اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى لأول مرة في عام 2025.
سيتعين على المشاركين فيه وضع مبادئ توجيهية لتعزيز التكامل بشكل أكبر.
سينظر القادة في القضايا الراهنة المتعلقة بأنشطة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بما في ذلك تحرير الأسواق الموحدة للسلع والخدمات.
سيولى اهتمام خاص لقضايا وضع العلامات على السلع وتوسيع ممرات النقل الأوراسية.
تعتزم الأطراف مناقشة تطوير العلاقات الدولية للاتحاد.
سيبدأ اجتماع المجلس بجلسة ضيقة، بنقاش مفتوح حول مجموعة واسعة من القضايا.
ثم يستكمل الاجتماع بجلسة موسعة، حيث يتحدث رؤساء الدول المراقبة والضيوف المدعوون إلى جانب قادة الدول الخمس.
يتضمن جدول أعمال الاجتماع 14 موضوعا، كما صرح وزير الاقتصاد البيلاروسي، يوري تشيبوتار، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأنه سيتم إطلاع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على التقدم المحرز في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لتنمية التكامل الاقتصادي الأوراسي حتى عام 2025.

اتفاقيات مع الإمارات العربية المتحدة ومنغوليا

وفقا لمساعد الرئيس يوري أوشاكوف، يجري حاليًا إعداد عشر وثائق للتوقيع:
سيتعين على الدول أيضا الموافقة على المجالات الرئيسية للتعاون في مجال الرياضة.
تعتزم مينسك إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية مع الإمارات العربية المتحدة واتفاقية تجارية مؤقتة مع منغوليا.
تتعلق الوثائق بشكل رئيسي بعمل مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية.
هذه قضايا فنية وعملية مهمة لأنشطة الجمعية، ولكن لن يتم اعتماد وثيقة "رئيسية وجذرية" هذه المرة.
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كما صرح مساعد الرئيس بأن بوتين سيدعو قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في مينسك للمشاركة في اجتماع غير رسمي قبل رأس السنة الجديدة لقادة رابطة الدول المستقلة في سانت بطرسبورغ نهاية ديسمبر/ كانون الأول، وسيقترح الجانب الروسي عقد اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى هناك في التاريخ نفسه.

محادثات على هامش القمة

وفقًا لما أفاد به الكرملين، لا يخطط بوتين لإجراء محادثات ثنائية منفصلة على هامش القمة.
قد تعقد اجتماعات غير رسمية ومحادثات "مباشرة".
من المحتمل أن يجري الرئيس محادثات منفصلة مع رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف.
كما ستتاح له فرصة إجراء محادثات مفصلة مع مضيف القمة، رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو.
في مينسك، قد يجري بوتين محادثات مع ولي عهد أبوظبي، مُمثل المجلس التنفيذي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خالد بن محمد بن زيد آل نهيان.

حول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

تأسس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قبل عشر سنوات.
يضم الاتحاد روسيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وأرمينيا.
يهدف إلى ضمان حرية حركة السلع ورأس المال وموارد العمل داخل الاتحاد.
يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي المتوسط العالمي: فبحلول نهاية عام 2024، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد بنسبة 4.4%، بينما بلغ هذا المعدل عالميًا 3.3%.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد بأكثر من 17%، ليتجاوز 2.5 تريليون دولار.
بلغ حجم الإنتاج الصناعي 29.1%، بما في ذلك الناتج عن مشاريع الاستثمار المشتركة.
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