https://sarabic.ae/20250502/أردوغان-بناء-المفاعل-الأول-في-محطة-أكويو-للطاقة-النووية-سيكتمل-قريبا-1100107599.html
أردوغان: بناء المفاعل الأول في محطة "أكويو" للطاقة النووية سيكتمل قريبا
أردوغان: بناء المفاعل الأول في محطة "أكويو" للطاقة النووية سيكتمل قريبا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بأن بناء المفاعل الأول في محطة "أكويو" للطاقة النووية سيكتمل قريبًا. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T12:29+0000
2025-05-02T12:29+0000
2025-05-02T12:37+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
محطة أكويو للطاقة النووية
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وقال الرئيس التركي، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، خلال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، والتي بثتها القنوات التلفزيونية المحلية: "سيكتمل قريبًا بناء المفاعل الأول في محطة "أكويو" للطاقة النووية، أكبر مشروع للطاقة في الجمهورية".وأردف أردوغان: "بعد الانتهاء من بناء المفاعلات الأخرى، نتوقع أن تعمل محطة "أكويو" للطاقة النووية بكامل طاقتها في عام 2028، وهذا سيقلل واردات الغاز الطبيعي بمقدار 7 مليارات متر مكعب، ما يعني توفير 2.5 مليار دولار".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكد المدير العام لـ"روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، أن الهدف الرئيسي للشركة في تركيا لعام 2025، هو بدء إنتاج الكهرباء من الوحدة الأولى لمحطة "أكويو".ومحطة "أكويو" هي أول محطة للطاقة النووية في تركيا، ويتم تنفيذ المشروع على أساس اتفاقية تعاون حكومية دولية أُبرمت بين روسيا وتركيا، في 12 مايو/ أيار 2010.وبعد أن يتم تشغيل المحطة بكامل طاقتها، ستولد نحو 35 مليار كيلووات/ ساعة سنويا، ووفقا للتوقعات، ستغطي ما يصل إلى 10 في المئة من احتياجات تركيا من الكهرباء.
https://sarabic.ae/20250425/روساتوم-زلزال-إسطنبول-لم-يؤثر-على-موقع-بناء-محطة-أكويو-للطاقة-النووية-1099872354.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, محطة أكويو للطاقة النووية
العالم, أخبار تركيا اليوم, محطة أكويو للطاقة النووية
أردوغان: بناء المفاعل الأول في محطة "أكويو" للطاقة النووية سيكتمل قريبا
12:29 GMT 02.05.2025 (تم التحديث: 12:37 GMT 02.05.2025)
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بأن بناء المفاعل الأول في محطة "أكويو" للطاقة النووية سيكتمل قريبًا.
وقال الرئيس التركي، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، خلال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، والتي بثتها القنوات التلفزيونية المحلية: "سيكتمل قريبًا بناء المفاعل الأول في محطة "أكويو" للطاقة النووية، أكبر مشروع للطاقة في الجمهورية".
وأضاف أن "تركيا تتوقع بدء الإنتاج التجريبي في محطة "أكويو" للطاقة النووية، نهاية هذا العام".
وأردف أردوغان: "بعد الانتهاء من بناء المفاعلات الأخرى، نتوقع أن تعمل محطة "أكويو" للطاقة النووية بكامل طاقتها في عام 2028، وهذا سيقلل واردات الغاز الطبيعي بمقدار 7 مليارات متر مكعب، ما يعني توفير 2.5 مليار دولار".
من جهته، صرح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، في 2 مارس/ آذار الماضي، بأن "تركيا تعتبر حاليا تشغيل الوحدة الأولى من محطة "أكويو" النووية، التي تبنيها شركة "روساتوم" الروسية، هدفا مهما، رغم اهتمام الشركة ببناء محطة نووية ثانية".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكد المدير العام لـ"روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، أن الهدف الرئيسي للشركة في تركيا لعام 2025، هو بدء إنتاج الكهرباء من الوحدة الأولى لمحطة "أكويو".
ومحطة "أكويو" هي أول محطة للطاقة النووية في تركيا، ويتم تنفيذ المشروع على أساس اتفاقية تعاون حكومية دولية أُبرمت بين روسيا وتركيا، في 12 مايو/ أيار 2010.
وبعد أن يتم تشغيل المحطة بكامل طاقتها، ستولد نحو 35 مليار كيلووات/ ساعة سنويا، ووفقا للتوقعات، ستغطي ما يصل إلى 10 في المئة من احتياجات تركيا
من الكهرباء.