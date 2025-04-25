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https://sarabic.ae/20250425/روساتوم-زلزال-إسطنبول-لم-يؤثر-على-موقع-بناء-محطة-أكويو-للطاقة-النووية-1099872354.html
"روساتوم": زلزال إسطنبول لم يؤثر على موقع بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية
"روساتوم": زلزال إسطنبول لم يؤثر على موقع بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة "روساتوم" الروسية، اليوم الجمعة، أن الزلزال الذي ضرب إسطنبول لم يؤثر على موقع بناء محطة "أكويو" النووية التي تقوم الشركة الروسية ببنائها في جنوب... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T02:13+0000
2025-04-25T02:13+0000
أخبار تركيا اليوم
محطة أكويو للطاقة النووية
زلزال
روساتوم
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إسطنبول – سبوتنيك. وقالت المؤسسة لـ"سبوتنيك": "لم تسجل المحطات القياسية التي تقوم برصد النشاط الزلزالي بشكل منتظم في الموقع أي تجاوز للحدود المقررة للاستجابة. هذه البيانات مؤكدة من قبل إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) وكذلك مرصد كانديلي ومعهد أبحاث الزلازل (KOERI) واللذان أفادا بأن التأثير الزلزالي لم يصل إلى المستوى الذي يؤثر على محافظة مرسين حيث موقع بناء المحطة النووية".وضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر بحر مرمرة قبالة سواحل إسطنبول الساعة 12:49 يوم الأربعاء الماضي، تلته هزات ارتدادية. وأسفر عن إصابة 236 شخصا، دون وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة. وأكد علماء الزلازل أن الهزات الارتدادية المحسوسة ستستمر لبعض الوقت، وجاء ذلك حسبما أفادت هيئة إدارة الكوارث الوطنية (آفاد) التركية.من جهته، صرح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في 2 آذار/مارس الماضي، بأن تركيا تعتبر حاليا تشغيل الوحدة الأولى من محطة "أكويو" النووية التي تبنيها "روساتوم" هدفا مهما، رغم اهتمام الشركة ببناء محطة نووية ثانية.وفي ديسمبر 2024، أكد المدير العام لـ"روساتوم" أليكسي ليخاتشوف أن الهدف الرئيسي لعام 2025 هو بدء إنتاج الكهرباء من الوحدة الأولى لمحطة "أكويو".
https://sarabic.ae/20250423/زلزالان-قويان-يضربان-تركيا-وأردوغان-يعلق-1099819233.html
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أخبار تركيا اليوم, محطة أكويو للطاقة النووية, زلزال, روساتوم
أخبار تركيا اليوم, محطة أكويو للطاقة النووية, زلزال, روساتوم

"روساتوم": زلزال إسطنبول لم يؤثر على موقع بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية

02:13 GMT 25.04.2025
© Sputnik . Elena Kochetkovaمحطة أكويو التركية للطاقة النووية
محطة أكويو التركية للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© Sputnik . Elena Kochetkova
تابعنا عبر
أعلنت مؤسسة "روساتوم" الروسية، اليوم الجمعة، أن الزلزال الذي ضرب إسطنبول لم يؤثر على موقع بناء محطة "أكويو" النووية التي تقوم الشركة الروسية ببنائها في جنوب تركيا.
إسطنبول – سبوتنيك. وقالت المؤسسة لـ"سبوتنيك": "لم تسجل المحطات القياسية التي تقوم برصد النشاط الزلزالي بشكل منتظم في الموقع أي تجاوز للحدود المقررة للاستجابة. هذه البيانات مؤكدة من قبل إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) وكذلك مرصد كانديلي ومعهد أبحاث الزلازل (KOERI) واللذان أفادا بأن التأثير الزلزالي لم يصل إلى المستوى الذي يؤثر على محافظة مرسين حيث موقع بناء المحطة النووية".
تداعيات الزلزال الذي ضرب مدينة ديار بكر التركية. وقع زلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجة في محافظة قهرمان‌مرعش التركية وأدى إلى دمار في عدد من المدن. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
زلزالان قويان يضربان تركيا... وأردوغان يعلق
23 أبريل, 11:06 GMT
وضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر بحر مرمرة قبالة سواحل إسطنبول الساعة 12:49 يوم الأربعاء الماضي، تلته هزات ارتدادية. وأسفر عن إصابة 236 شخصا، دون وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة. وأكد علماء الزلازل أن الهزات الارتدادية المحسوسة ستستمر لبعض الوقت، وجاء ذلك حسبما أفادت هيئة إدارة الكوارث الوطنية (آفاد) التركية.
من جهته، صرح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في 2 آذار/مارس الماضي، بأن تركيا تعتبر حاليا تشغيل الوحدة الأولى من محطة "أكويو" النووية التي تبنيها "روساتوم" هدفا مهما، رغم اهتمام الشركة ببناء محطة نووية ثانية.
وفي ديسمبر 2024، أكد المدير العام لـ"روساتوم" أليكسي ليخاتشوف أن الهدف الرئيسي لعام 2025 هو بدء إنتاج الكهرباء من الوحدة الأولى لمحطة "أكويو".
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