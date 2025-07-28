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13:00 GMT
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المقهى الثقافي
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وزير الطاقة التركي يتعهد بتحويل "الحلم النووي" إلى حقيقة
وزير الطاقة التركي يتعهد بتحويل "الحلم النووي" إلى حقيقة
سبوتنيك عربي
قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده تعمل على تحويل حلمها النووي الممتد منذ 70 عاما إلى واقع ملموس، مؤكدا أن تركيا تمضي في تنفيذ رؤيتها... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T11:31+0000
2025-07-28T11:48+0000
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وخلال مشاركته في فعالية بجامعة ابن خلدون، شدد الوزير على أن الطاقة تمثل حاجة مستمرة، مشيرا إلى تحديين رئيسيين هما تزايد الطلب واستمرار الاعتماد على الخارج، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الإثنين.وأوضح بيرقدار أن مشروع "آكويو" النووي بولاية مرسين يسير بخطى ثابتة، ويُتوقع أن تصل القدرة النووية إلى 20 ألف ميغاواط بحلول خمسينات القرن الحالي، مع خطط للتوسع في سنوب وتراقيا.وأكد أن محطة "آكويو" التي دشنت مرحلتها الأولى في 2023، ستلبي 10 في المئة من استهلاك الكهرباء في البلاد عند اكتمالها في 2028، ضمن شراكة مع روسيا بدأت عام 2010.كما دعا وزير الطاقة التركي إلى تصنيع الألواح الشمسية والتوربينات الهوائية محليا، مؤكدا أن أمن الطاقة جزء من الاستقلال الاقتصادي والقوة الإقليمية للدولة التركية.
https://sarabic.ae/20231005/تركيا-تعلن-موعد-تشغيل-محطة-أكويو-النووية-1081681295.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار العالم الآن
العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار العالم الآن

وزير الطاقة التركي يتعهد بتحويل "الحلم النووي" إلى حقيقة

11:31 GMT 28.07.2025 (تم التحديث: 11:48 GMT 28.07.2025)
© AP Photoمحطة طاقة نووية في تركيا
محطة طاقة نووية في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© AP Photo
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قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده تعمل على تحويل حلمها النووي الممتد منذ 70 عاما إلى واقع ملموس، مؤكدا أن تركيا تمضي في تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية بمجال الطاقة.
وخلال مشاركته في فعالية بجامعة ابن خلدون، شدد الوزير على أن الطاقة تمثل حاجة مستمرة، مشيرا إلى تحديين رئيسيين هما تزايد الطلب واستمرار الاعتماد على الخارج، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الإثنين.
بناء في محطة أكويو للطاقة النووية قيد الإنشاء في مدينة غولنار، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
تركيا تعلن موعد تشغيل محطة "أكويو" النووية
5 أكتوبر 2023, 09:32 GMT
وأوضح بيرقدار أن مشروع "آكويو" النووي بولاية مرسين يسير بخطى ثابتة، ويُتوقع أن تصل القدرة النووية إلى 20 ألف ميغاواط بحلول خمسينات القرن الحالي، مع خطط للتوسع في سنوب وتراقيا.
وأكد أن محطة "آكويو" التي دشنت مرحلتها الأولى في 2023، ستلبي 10 في المئة من استهلاك الكهرباء في البلاد عند اكتمالها في 2028، ضمن شراكة مع روسيا بدأت عام 2010.
كما دعا وزير الطاقة التركي إلى تصنيع الألواح الشمسية والتوربينات الهوائية محليا، مؤكدا أن أمن الطاقة جزء من الاستقلال الاقتصادي والقوة الإقليمية للدولة التركية.
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