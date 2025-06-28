https://sarabic.ae/20250628/روسيا-تحدد-موعد-تشغيل-أول-وحدة-طاقة-في-محطة-أكويو-التركية-للطاقة-النووية-1102160725.html

روسيا تحدد موعد تشغيل أول وحدة طاقة في محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية

روسيا تحدد موعد تشغيل أول وحدة طاقة في محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية

سبوتنيك عربي

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أنه من المتوقع تشغيل أول وحدة طاقة في محطة أكويو للطاقة النووية بتركيا خلال عام. 28.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-28T13:42+0000

2025-06-28T13:42+0000

2025-06-28T13:42+0000

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وقال نوفاك: "هذا المشروع يعد رائدًا لروسيا، ومشروعا محوريا في مجال التعاون في مجال الطاقة النووية والاستخدام السلمي للطاقة النووية".وأضاف لوكالة "الاناضول" التركية: "أعتقد أن وحدة الطاقة الأولى ستدخل الخدمة في المستقبل القريب، خلال عام".وتابع: "ننفذ حاليًا مشاريع مشتركة واسعة النطاق، بما في ذلك مشروع السيل التركي، الذي يُزود ​​أحد خطوطه السوق المحلية (التركية)، بينما يُستخدم الثاني لتوصيل الغاز إلى أوروبا. ويتم تنفيذ هذه المشاريع بنجاح. ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا طويل الأمد في مجال إمدادات الغاز الطبيعي، ونحن مستعدون لتوسيعه. ونحرز تقدمًا جيدًا في هذا الاتجاه".وعقد أمس الجمعة اجتماع للجنة الحكومية الدولية بين البلدين في موسكو برئاسة نوفاك ووزير التجارة التركي عمر بولات.أكدت اللجنة الحكومية الروسية التركية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، أن موسكو وأنقرة تريان إمكانية تطوير إمدادات الكهرباء من روسيا وتناقشان مشاريع مشتركة في تركيا.وصرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، يوم 21 مايو/ أيار الفائت، أن بلاده تتفاوض حاليا مع روسيا ودول أخرى، لإنشاء محطتين نوويتين في تركيا لتوليد الطاقة.صرّح أليكسي ليخاتشوف، الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم، في ديسمبر 2024، بأن الهدف الرئيسي لعام 2025 هو بدء توليد الكهرباء في وحدة الطاقة الأولى في أكويو.وتعد محطة "أكويو" التي دشنت أولى مراحلها في أبريل 2023، أول محطة تركية للطاقة النووية وواحدة من بين أكبر الاستثمارات بالبلاد.وبعد أن يتم تشغيل المحطة بكامل طاقتها، ستولد نحو 35 مليار كيلووات/ ساعة سنويا، ووفقا للتوقعات، ستغطي ما يصل إلى 10 في المئة من احتياجات تركيا من الكهرباء.وتبلغ تكلفة المشروع الضخم نحو 20 مليار دولار، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا وتوفير فرص عمل جديدة.أردوغان: بناء المفاعل الأول في محطة "أكويو" للطاقة النووية سيكتمل قريبا"روساتوم" تخطط لإطلاق مفاعل نووي نيوتروني سريع من الجيل الجديد في عام 2030

https://sarabic.ae/20250627/اللجنة-الروسية-التركية--للتعاون-موسكو-وأنقرة-تناقشان-إمكانية-تطوير-إمدادات-الكهرباء-من-روسيا-1102126320.html

https://sarabic.ae/20250521/تركيا-تتفاوض-مع-روسيا-لبناء-محطتين-نوويتين-لتوليد-الطاقة-1100817828.html

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أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم, محطة أكويو للطاقة النووية