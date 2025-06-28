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روسيا تحدد موعد تشغيل أول وحدة طاقة في محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية
روسيا تحدد موعد تشغيل أول وحدة طاقة في محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أنه من المتوقع تشغيل أول وحدة طاقة في محطة أكويو للطاقة النووية بتركيا خلال عام. 28.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-28T13:42+0000
2025-06-28T13:42+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
العالم
محطة أكويو للطاقة النووية
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وقال نوفاك: "هذا المشروع يعد رائدًا لروسيا، ومشروعا محوريا في مجال التعاون في مجال الطاقة النووية والاستخدام السلمي للطاقة النووية".وأضاف لوكالة "الاناضول" التركية: "أعتقد أن وحدة الطاقة الأولى ستدخل الخدمة في المستقبل القريب، خلال عام".وتابع: "ننفذ حاليًا مشاريع مشتركة واسعة النطاق، بما في ذلك مشروع السيل التركي، الذي يُزود ​​أحد خطوطه السوق المحلية (التركية)، بينما يُستخدم الثاني لتوصيل الغاز إلى أوروبا. ويتم تنفيذ هذه المشاريع بنجاح. ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا طويل الأمد في مجال إمدادات الغاز الطبيعي، ونحن مستعدون لتوسيعه. ونحرز تقدمًا جيدًا في هذا الاتجاه".وعقد أمس الجمعة اجتماع للجنة الحكومية الدولية بين البلدين في موسكو برئاسة نوفاك ووزير التجارة التركي عمر بولات.أكدت اللجنة الحكومية الروسية التركية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، أن موسكو وأنقرة تريان إمكانية تطوير إمدادات الكهرباء من روسيا وتناقشان مشاريع مشتركة في تركيا.وصرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، يوم 21 مايو/ أيار الفائت، أن بلاده تتفاوض حاليا مع روسيا ودول أخرى، لإنشاء محطتين نوويتين في تركيا لتوليد الطاقة.صرّح أليكسي ليخاتشوف، الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم، في ديسمبر 2024، بأن الهدف الرئيسي لعام 2025 هو بدء توليد الكهرباء في وحدة الطاقة الأولى في أكويو.وتعد محطة "أكويو" التي دشنت أولى مراحلها في أبريل 2023، أول محطة تركية للطاقة النووية وواحدة من بين أكبر الاستثمارات بالبلاد.وبعد أن يتم تشغيل المحطة بكامل طاقتها، ستولد نحو 35 مليار كيلووات/ ساعة سنويا، ووفقا للتوقعات، ستغطي ما يصل إلى 10 في المئة من احتياجات تركيا من الكهرباء.وتبلغ تكلفة المشروع الضخم نحو 20 مليار دولار، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا وتوفير فرص عمل جديدة.أردوغان: بناء المفاعل الأول في محطة "أكويو" للطاقة النووية سيكتمل قريبا"روساتوم" تخطط لإطلاق مفاعل نووي نيوتروني سريع من الجيل الجديد في عام 2030
https://sarabic.ae/20250627/اللجنة-الروسية-التركية--للتعاون-موسكو-وأنقرة-تناقشان-إمكانية-تطوير-إمدادات-الكهرباء-من-روسيا-1102126320.html
https://sarabic.ae/20250521/تركيا-تتفاوض-مع-روسيا-لبناء-محطتين-نوويتين-لتوليد-الطاقة-1100817828.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم, محطة أكويو للطاقة النووية
أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم, محطة أكويو للطاقة النووية

روسيا تحدد موعد تشغيل أول وحدة طاقة في محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية

13:42 GMT 28.06.2025
© Sputnik . Elena Kochetkovaمحطة أكويو التركية للطاقة النووية
محطة أكويو التركية للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2025
© Sputnik . Elena Kochetkova
تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أنه من المتوقع تشغيل أول وحدة طاقة في محطة أكويو للطاقة النووية بتركيا خلال عام.
وقال نوفاك: "هذا المشروع يعد رائدًا لروسيا، ومشروعا محوريا في مجال التعاون في مجال الطاقة النووية والاستخدام السلمي للطاقة النووية".
وأضاف لوكالة "الاناضول" التركية: "أعتقد أن وحدة الطاقة الأولى ستدخل الخدمة في المستقبل القريب، خلال عام".

وأكد نوفاك أن موسكو مستعدة لتوسيع التعاون الطويل الأمد مع أنقرة في مجال إمدادات الغاز الطبيعي. وأشار نوفاك إلى أن التعاون الناجح بين تركيا وروسيا يعود إلى موقع تركيا كنقطة عبور.

وتابع: "ننفذ حاليًا مشاريع مشتركة واسعة النطاق، بما في ذلك مشروع السيل التركي، الذي يُزود ​​أحد خطوطه السوق المحلية (التركية)، بينما يُستخدم الثاني لتوصيل الغاز إلى أوروبا. ويتم تنفيذ هذه المشاريع بنجاح. ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا طويل الأمد في مجال إمدادات الغاز الطبيعي، ونحن مستعدون لتوسيعه. ونحرز تقدمًا جيدًا في هذا الاتجاه".
أبراج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
اللجنة الروسية التركية للتعاون: موسكو وأنقرة تناقشان إمكانية تطوير إمدادات الكهرباء من روسيا
أمس, 09:38 GMT
وعقد أمس الجمعة اجتماع للجنة الحكومية الدولية بين البلدين في موسكو برئاسة نوفاك ووزير التجارة التركي عمر بولات.
أكدت اللجنة الحكومية الروسية التركية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، أن موسكو وأنقرة تريان إمكانية تطوير إمدادات الكهرباء من روسيا وتناقشان مشاريع مشتركة في تركيا.

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، في وقت سابق، إن تركيا تعتبر إطلاق وحدة الطاقة الأولى في محطة أكويو للطاقة النووية التي تبنيها شركة روساتوم هدفا ذا أولوية، على الرغم من اهتمام القيادة في موسكو ببناء محطة طاقة نووية ثانية.

وصرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، يوم 21 مايو/ أيار الفائت، أن بلاده تتفاوض حاليا مع روسيا ودول أخرى، لإنشاء محطتين نوويتين في تركيا لتوليد الطاقة.
صرّح أليكسي ليخاتشوف، الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم، في ديسمبر 2024، بأن الهدف الرئيسي لعام 2025 هو بدء توليد الكهرباء في وحدة الطاقة الأولى في أكويو.
جانب من الاستعدادات لمراسم حفل إمداد محطة أكويو للطاقة النووية بالوقود النووي، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
تركيا تتفاوض مع روسيا لبناء محطتين نوويتين لتوليد الطاقة
21 مايو, 12:01 GMT
وتعد محطة "أكويو" التي دشنت أولى مراحلها في أبريل 2023، أول محطة تركية للطاقة النووية وواحدة من بين أكبر الاستثمارات بالبلاد.

ومحطة "أكويو" هي أول محطة للطاقة النووية في تركيا، ويتم تنفيذ المشروع على أساس اتفاقية تعاون حكومية دولية أُبرمت بين روسيا وتركيا، في 12 مايو/ أيار 2010.

وبعد أن يتم تشغيل المحطة بكامل طاقتها، ستولد نحو 35 مليار كيلووات/ ساعة سنويا، ووفقا للتوقعات، ستغطي ما يصل إلى 10 في المئة من احتياجات تركيا من الكهرباء.
وتبلغ تكلفة المشروع الضخم نحو 20 مليار دولار، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا وتوفير فرص عمل جديدة.
أردوغان: بناء المفاعل الأول في محطة "أكويو" للطاقة النووية سيكتمل قريبا
"روساتوم" تخطط لإطلاق مفاعل نووي نيوتروني سريع من الجيل الجديد في عام 2030
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