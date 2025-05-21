https://sarabic.ae/20250521/تركيا-تتفاوض-مع-روسيا-لبناء-محطتين-نوويتين-لتوليد-الطاقة-1100817828.html
تركيا تتفاوض مع روسيا لبناء محطتين نوويتين لتوليد الطاقة
تركيا تتفاوض مع روسيا لبناء محطتين نوويتين لتوليد الطاقة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده تتفاوض حاليا مع روسيا ودول أخرى، لإنشاء محطتين نوويتين في تركيا لتوليد الطاقة. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T12:01+0000
2025-05-21T12:01+0000
2025-05-21T12:01+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076370222_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_33522197df8ef58b917a09791ce1613f.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيرقدار، في تصريحات لإذاعة "ايه خبر"، اليوم الأربعاء: "روسيا وكوريا الجنوبية والصين مهتمة بمحطتي الطاقة الثانية في منطقة سينوب، والثالثة في منطقة تراقيا لتوليد الطاقة، هناك أيضا دول أخرى وشركات نتفاوض معها، واحدة منهم شركة كاندو الكندية، سنختار العرض الأكثر تنافسية والأكثر فائدة لتركيا، كما ندرس إمكانية استخدام مفاعلات صغيرة الحجم".وأكد الوزير التركي أن العمل جار في أول محطة نووية للطاقة في تركيا (أكويو)، ومن المتوقع أن يولد هذا المشروع الروسي التركي، حوالي 35 مليار كيلو واط/ساعة سنويا، ما يُغطي ما يصل إلى 10 بالمئة من احتياجات تركيا من الكهرباء.وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الثاني من أيار/مايو الجاري، إن أول محطة طاقة أكويو ستكتمل في المستقبل القريب.وقال أردوغان في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا في تموز/يوليو 2024، إن أنقرة وموسكو تناقشان تفاصيل مشروع سينوب النووي، فيما صرح أليكسي ليخاتشيف، الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم، لاحقا بأن شركة الطاقة الحكومية تتنافس على أن تصبح المقاول الرئيسي.وكان رئيس لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي بافيل زافالني، قد صرح في وقت سابق، بأن روسيا ترغب بالمشاركة في مشروع محطة الطاقة النووية الجديدة في "سينوب" التركية."روساتوم": زلزال إسطنبول لم يؤثر على موقع بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية"روساتوم" تعزز "الدرع النووي" لروسيا لردع أي جهة تفكر باستخدام الأسلحة النووية ضدها
https://sarabic.ae/20241109/تركيا-لا-يمكن-الاستغناء-عن-روسيا-في-مجال-الطاقة-النووية-1094628201.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076370222_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_fab1a277d4cd1bd4a9f3b3f8a72593c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, روسيا
تركيا تتفاوض مع روسيا لبناء محطتين نوويتين لتوليد الطاقة
صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده تتفاوض حاليا مع روسيا ودول أخرى، لإنشاء محطتين نوويتين في تركيا لتوليد الطاقة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيرقدار، في تصريحات لإذاعة "ايه خبر"، اليوم الأربعاء: "روسيا وكوريا الجنوبية والصين مهتمة بمحطتي الطاقة الثانية في منطقة سينوب، والثالثة في منطقة تراقيا لتوليد الطاقة، هناك أيضا دول أخرى وشركات نتفاوض معها، واحدة منهم شركة كاندو الكندية، سنختار العرض الأكثر تنافسية والأكثر فائدة لتركيا، كما ندرس إمكانية استخدام مفاعلات صغيرة الحجم".
وأكد الوزير التركي أن العمل جار في أول محطة نووية للطاقة في تركيا (أكويو)، ومن المتوقع أن يولد هذا المشروع الروسي التركي، حوالي 35 مليار كيلو واط/ساعة سنويا، ما يُغطي ما يصل إلى 10 بالمئة من احتياجات تركيا من الكهرباء.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الثاني من أيار/مايو الجاري، إن أول محطة طاقة أكويو
ستكتمل في المستقبل القريب.
وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بأن أنقرة مستمرة في المفاوضات مع روسيا والصين وكوريا الجنوبية لبناء محطات نووية في تركيا، وفي كانون الأول/ديسمبر 2024، قال إن القرار النهائي لمحطتي الطاقة سينوب وتراقيا سيُتخذ في عام 2025، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلهما خلال العقدين المقبلين.
وقال أردوغان في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا في تموز/يوليو 2024، إن أنقرة وموسكو تناقشان تفاصيل مشروع سينوب النووي، فيما صرح أليكسي ليخاتشيف، الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم، لاحقا بأن شركة الطاقة الحكومية تتنافس على أن تصبح المقاول الرئيسي.
وكان رئيس لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي بافيل زافالني، قد صرح في وقت سابق، بأن روسيا ترغب بالمشاركة في مشروع محطة الطاقة النووية الجديدة في "سينوب" التركية.