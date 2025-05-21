https://sarabic.ae/20250521/روساتوم-تعزز-الدرع-النووي-لروسيا-لردع-أي-جهة-تفكر-باستخدام-الأسلحة-النووية-ضدها-1100809390.html

"روساتوم" تعزز "الدرع النووي" لروسيا لردع أي جهة تفكر باستخدام الأسلحة النووية ضدها

"روساتوم" تعزز "الدرع النووي" لروسيا لردع أي جهة تفكر باستخدام الأسلحة النووية ضدها

سبوتنيك عربي

أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الأربعاء، أن روساتوم تحافظ على "الدرع النووي" الروسي عند المستوى المناسب حتى لا... 21.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-21T09:15+0000

2025-05-21T09:15+0000

2025-05-21T09:15+0000

روسيا

روساتوم

سلاح روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال ليخاتشوف، في اجتماع الحكومة في مجلس الاتحاد: "الأولوية المطلقة، المهمة التي أُنشئنا من أجلها قبل ثمانين عاما، هي حماية سيادتنا، والقدرة الدفاعية للبلاد، وصيانة وتطوير الدرع النووي لوطننا، يستمر هذا العمل عند المستوى المناسب، والمهمة الرئيسية هي الحفاظ على الدرع النووي في هذه الحالة بحيث لا يفكر أحد حتى في استخدام الأسلحة (النووية) ضد روسيا".وأضاف ليخاتشوف، أن الشركة مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن إمدادات اليورانيوم ما لم يتم اتخاذ قرار آخر.وقال ليخاتشوف: "سنكون حاضرين في السوق الأوروبية بطريقة أو بأخرى، وسنتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في إمدادات اليورانيوم ما لم يتم اتخاذ قرار آخر".وجاء في بيان صادر عن الكرملين نشر على موقعه الإلكتروني: "في مدينة كورتشاتوف، عقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعًا مع رؤساء بلديات مقاطعة كورسك، كما زار محطة كورسك للطاقة النووية الثانية التي هي قيد الإنشاء".مؤسسة "روساتوم" تعلن استعدادها لإعادة الوقود النووي الأمريكي من محطة زابوروجيه إلى مصدره

https://sarabic.ae/20241231/روساتوم-تؤكد-استكمال-أمر-دفاع-الدولة-الروسية-بالكامل-في-عام-2024-1096355040.html

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روسيا, روساتوم, سلاح روسيا