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"روساتوم" تعزز "الدرع النووي" لروسيا لردع أي جهة تفكر باستخدام الأسلحة النووية ضدها
"روساتوم" تعزز "الدرع النووي" لروسيا لردع أي جهة تفكر باستخدام الأسلحة النووية ضدها
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الأربعاء، أن روساتوم تحافظ على "الدرع النووي" الروسي عند المستوى المناسب حتى لا... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T09:15+0000
2025-05-21T09:15+0000
روسيا
روساتوم
سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ليخاتشوف، في اجتماع الحكومة في مجلس الاتحاد: "الأولوية المطلقة، المهمة التي أُنشئنا من أجلها قبل ثمانين عاما، هي حماية سيادتنا، والقدرة الدفاعية للبلاد، وصيانة وتطوير الدرع النووي لوطننا، يستمر هذا العمل عند المستوى المناسب، والمهمة الرئيسية هي الحفاظ على الدرع النووي في هذه الحالة بحيث لا يفكر أحد حتى في استخدام الأسلحة (النووية) ضد روسيا".وأضاف ليخاتشوف، أن الشركة مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن إمدادات اليورانيوم ما لم يتم اتخاذ قرار آخر.وقال ليخاتشوف: "سنكون حاضرين في السوق الأوروبية بطريقة أو بأخرى، وسنتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في إمدادات اليورانيوم ما لم يتم اتخاذ قرار آخر".وجاء في بيان صادر عن الكرملين نشر على موقعه الإلكتروني: "في مدينة كورتشاتوف، عقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعًا مع رؤساء بلديات مقاطعة كورسك، كما زار محطة كورسك للطاقة النووية الثانية التي هي قيد الإنشاء".مؤسسة "روساتوم" تعلن استعدادها لإعادة الوقود النووي الأمريكي من محطة زابوروجيه إلى مصدره
https://sarabic.ae/20241231/روساتوم-تؤكد-استكمال-أمر-دفاع-الدولة-الروسية-بالكامل-في-عام-2024-1096355040.html
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روسيا, روساتوم, سلاح روسيا
روسيا, روساتوم, سلاح روسيا

"روساتوم" تعزز "الدرع النووي" لروسيا لردع أي جهة تفكر باستخدام الأسلحة النووية ضدها

09:15 GMT 21.05.2025
© Photo / Росатом (rosatom)مفاعل النيوترونات السريع المبتكر BREST-OD-300 المصنع من قبل شركة روساتوم الروسية
مفاعل النيوترونات السريع المبتكر BREST-OD-300 المصنع من قبل شركة روساتوم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Photo / Росатом (rosatom)
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أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الأربعاء، أن روساتوم تحافظ على "الدرع النووي" الروسي عند المستوى المناسب حتى لا يفكر أحد في استخدام الأسلحة ضد روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ليخاتشوف، في اجتماع الحكومة في مجلس الاتحاد: "الأولوية المطلقة، المهمة التي أُنشئنا من أجلها قبل ثمانين عاما، هي حماية سيادتنا، والقدرة الدفاعية للبلاد، وصيانة وتطوير الدرع النووي لوطننا، يستمر هذا العمل عند المستوى المناسب، والمهمة الرئيسية هي الحفاظ على الدرع النووي في هذه الحالة بحيث لا يفكر أحد حتى في استخدام الأسلحة (النووية) ضد روسيا".
وأضاف ليخاتشوف، أن الشركة مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن إمدادات اليورانيوم ما لم يتم اتخاذ قرار آخر.
وقال ليخاتشوف: "سنكون حاضرين في السوق الأوروبية بطريقة أو بأخرى، وسنتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في إمدادات اليورانيوم ما لم يتم اتخاذ قرار آخر".
روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
"روساتوم" تؤكد استكمال أمر دفاع الدولة الروسية بالكامل في عام 2024
31 ديسمبر 2024, 10:18 GMT
وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محطة كورسك الثانية قيد الإنشاء للطاقة النووية، وذلك بعد تحرير أراضي مقاطعة كورسك بشكل كامل من قوات كييف.
وجاء في بيان صادر عن الكرملين نشر على موقعه الإلكتروني: "في مدينة كورتشاتوف، عقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعًا مع رؤساء بلديات مقاطعة كورسك، كما زار محطة كورسك للطاقة النووية الثانية التي هي قيد الإنشاء".
مؤسسة "روساتوم" تعلن استعدادها لإعادة الوقود النووي الأمريكي من محطة زابوروجيه إلى مصدره
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