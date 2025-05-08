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مؤسسة "روساتوم" تعلن استعدادها لإعادة الوقود النووي الأمريكي من محطة زابوروجيه إلى مصدره
مؤسسة "روساتوم" تعلن استعدادها لإعادة الوقود النووي الأمريكي من محطة زابوروجيه إلى مصدره
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الخميس، أن محطة زابوروجيه للطاقة النووية، لا تحتاج إلى وقود نووي أمريكي، مؤكدًا أن... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T14:04+0000
2025-05-08T14:04+0000
روسكوسموس
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ليخاتشوف لقناة "روسيا 24": "نحن واثقون تماما، وهذا ما تؤكده التجربة، من أن وقودنا لمفاعلات "ففير-1000" أكثر كفاءة وأكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية، ولكن هناك مشكلة تنظيمية وقانونية، وقد حذرنا شركاؤنا الأمريكيون بالفعل، من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبشكل مباشر، من أنهم قلقون للغاية بشأن الملكية الفكرية المرتبطة بالوقود الأمريكي".وأعرب المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، عن استعداد المؤسسة لإعادة هذا الوقود، بما في ذلك الوقود المستهلك، إلى الشركة المصنعة له، شركة "ويستنغهاوس" الأمريكية.وأشار المدير العام لـ"روساتوم" أنه للمؤسسة "منطق ومفهوم مختلفان تماما"، مؤكدًا: "نحن نعيد الوقود المستهلك إلى التداول النووي ونعيد معالجته، لكن ما يجب فعله بالوقود الأمريكي لا يزال غير واضح تماما من الناحية التكنولوجية".وحول الوضع الراهن للمحطة، أكد ليخاتشيوف أن "الوضع هناك في حالة تكنولوجية مستقرة تماما، فجميع الوحدات في وضع التوقف البارد".13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية
https://sarabic.ae/20250425/روساتوم-زلزال-إسطنبول-لم-يؤثر-على-موقع-بناء-محطة-أكويو-للطاقة-النووية-1099872354.html
https://sarabic.ae/20250508/روسكوسموس-توقع-مذكرة-مع-الصين-لإنشاء-محطة-كهرباء-قمرية--1100310534.html
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روسكوسموس, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسكوسموس, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

مؤسسة "روساتوم" تعلن استعدادها لإعادة الوقود النووي الأمريكي من محطة زابوروجيه إلى مصدره

14:04 GMT 08.05.2025
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه الكهرونووية
محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© Sputnik . РИА Новости
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أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الخميس، أن محطة زابوروجيه للطاقة النووية، لا تحتاج إلى وقود نووي أمريكي، مؤكدًا أن المؤسسة على استعداد لإعادة الوقود النووي الأمريكي الموجود بالمحطة إلى مصدرها.
وقال ليخاتشوف لقناة "روسيا 24": "نحن واثقون تماما، وهذا ما تؤكده التجربة، من أن وقودنا لمفاعلات "ففير-1000" أكثر كفاءة وأكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية، ولكن هناك مشكلة تنظيمية وقانونية، وقد حذرنا شركاؤنا الأمريكيون بالفعل، من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبشكل مباشر، من أنهم قلقون للغاية بشأن الملكية الفكرية المرتبطة بالوقود الأمريكي".

واعتبر ليخاتشوف أن "الأمر سيتطلب بعض المشاورات"، مشيرًا إلى أن "الوقت لم يحن بعد بالنسبة لهم، بل هناك حاجة إلى قرار سياسي وخطوات عملية".

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وأعرب المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، عن استعداد المؤسسة لإعادة هذا الوقود، بما في ذلك الوقود المستهلك، إلى الشركة المصنعة له، شركة "ويستنغهاوس" الأمريكية.

على حد علمي، فإن شركة "ويستنغهاوس" الأمريكية التي تزود ​​الوقود، لا تفترض مطلقًا عودة الوقود، وبهذا المعنى، تصرف العلماء النوويون الأوكرانيون بقصر نظر شديد، إذ اكتفوا بتخزين الوقود المستنفد، إن صح التعبير، في مناطق مفتوحة، وأعدوا هذا الإرث لأحفادهم، كما هو واضح.

أليكسي ليخاتشوف
المدير العام لروساتوم
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وأشار المدير العام لـ"روساتوم" أنه للمؤسسة "منطق ومفهوم مختلفان تماما"، مؤكدًا: "نحن نعيد الوقود المستهلك إلى التداول النووي ونعيد معالجته، لكن ما يجب فعله بالوقود الأمريكي لا يزال غير واضح تماما من الناحية التكنولوجية".

وأردف: "من الواضح أننا لسنا بحاجة إليه استراتيجيًا، لكن من الناحية التكتيكية، نحتاج إلى مناقشة عدد من القضايا، ربما ستكون هناك مشاورات مع الجانب الأمريكي في هذا الشأن، ولكن عندما يحين الوقت لذلك".

وحول الوضع الراهن للمحطة، أكد ليخاتشيوف أن "الوضع هناك في حالة تكنولوجية مستقرة تماما، فجميع الوحدات في وضع التوقف البارد".
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