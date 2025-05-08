https://sarabic.ae/20250508/مؤسسة-روساتوم-تعلن-استعدادها-لإعادة-الوقود-النووي-الأمريكي-من-محطة-زابوروجيه-إلى-مصدره-1100313558.html

مؤسسة "روساتوم" تعلن استعدادها لإعادة الوقود النووي الأمريكي من محطة زابوروجيه إلى مصدره

مؤسسة "روساتوم" تعلن استعدادها لإعادة الوقود النووي الأمريكي من محطة زابوروجيه إلى مصدره

سبوتنيك عربي

أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الخميس، أن محطة زابوروجيه للطاقة النووية، لا تحتاج إلى وقود نووي أمريكي، مؤكدًا أن... 08.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-08T14:04+0000

2025-05-08T14:04+0000

2025-05-08T14:04+0000

روسكوسموس

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ليخاتشوف لقناة "روسيا 24": "نحن واثقون تماما، وهذا ما تؤكده التجربة، من أن وقودنا لمفاعلات "ففير-1000" أكثر كفاءة وأكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية، ولكن هناك مشكلة تنظيمية وقانونية، وقد حذرنا شركاؤنا الأمريكيون بالفعل، من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبشكل مباشر، من أنهم قلقون للغاية بشأن الملكية الفكرية المرتبطة بالوقود الأمريكي".وأعرب المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، عن استعداد المؤسسة لإعادة هذا الوقود، بما في ذلك الوقود المستهلك، إلى الشركة المصنعة له، شركة "ويستنغهاوس" الأمريكية.وأشار المدير العام لـ"روساتوم" أنه للمؤسسة "منطق ومفهوم مختلفان تماما"، مؤكدًا: "نحن نعيد الوقود المستهلك إلى التداول النووي ونعيد معالجته، لكن ما يجب فعله بالوقود الأمريكي لا يزال غير واضح تماما من الناحية التكنولوجية".وحول الوضع الراهن للمحطة، أكد ليخاتشيوف أن "الوضع هناك في حالة تكنولوجية مستقرة تماما، فجميع الوحدات في وضع التوقف البارد".13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية

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