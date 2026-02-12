إعلام: أوكرانيا تسعى لإشراك أجهزة استخبارات أجنبية في الانتخابات المحتملة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
17:03 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260212/إعلام-أوكرانيا-تسعى-لإشراك-أجهزة-استخبارات-أجنبية-في-الانتخابات-المحتملة-1110276598.html
إعلام: أوكرانيا تسعى لإشراك أجهزة استخبارات أجنبية في الانتخابات المحتملة
إعلام: أوكرانيا تسعى لإشراك أجهزة استخبارات أجنبية في الانتخابات المحتملة
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة بريطانية أن أوكرانيا "تعتزم مطالبة الدول، التي منحت لاجئين أوكرانيين حق اللجوء، بالمساعدة في تنظيم الاقتراع بمراكز التصويت خارج البلاد"، كما ستطالب... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T05:21+0000
2026-02-12T05:52+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109569251_0:147:1571:1031_1920x0_80_0_0_fa69208b0d52f67fb49ce28bcd9d8d0c.jpg
ونقلت صحيفة "التايمز"، أمس الأربعاء، عن مسؤول في الاستخبارات الأوكرانية، قوله: "يجب أن تضم كل لجنة فرز أصوات ممثلين محليين من الأحزاب الرئيسية، ونتوقع أن يحاول الروس حشد هذه اللجان بممثليهم وتدبير تزوير الانتخابات".وصرّحت إيرينا مودرا، نائبة رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، بأن الأخير وجّه البرلمانيين الأوكرانيين لإيجاد سبل لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.وانتهت ولاية زيلينسكي، في 20 مايو/ أيار 2024، لكن الانتخابات الجديدة أُلغيت بذريعة الأحكام العرفية والتعبئة العامة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف زيلينسكي في فبراير 2025، بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرًا إلى أن شعبيته انخفضت إلى 4 بالمئة. وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أكد ترامب أن "الوقت قد حان لإجراء الانتخابات في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20260211/الخارجية-الروسية-زيلينسكي-يواصل-الاستهزاء-بالأوكرانيين-بشأن-الانتخابات-1110273322.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109569251_56:0:1452:1047_1920x0_80_0_0_2a9839269683eb1a918f97b8a5dded9e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: أوكرانيا تسعى لإشراك أجهزة استخبارات أجنبية في الانتخابات المحتملة

05:21 GMT 12.02.2026 (تم التحديث: 05:52 GMT 12.02.2026)
© REUTERS Petros Karadjiasزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© REUTERS Petros Karadjias
تابعنا عبر
كشفت صحيفة بريطانية أن أوكرانيا "تعتزم مطالبة الدول، التي منحت لاجئين أوكرانيين حق اللجوء، بالمساعدة في تنظيم الاقتراع بمراكز التصويت خارج البلاد"، كما ستطالب بمشاركة أجهزة استخبارات أجنبية للتحقق من مسؤولي الانتخابات المحليين، لمنع ما تصفه بـ"التدخل الروسي" المزعوم.
ونقلت صحيفة "التايمز"، أمس الأربعاء، عن مسؤول في الاستخبارات الأوكرانية، قوله: "يجب أن تضم كل لجنة فرز أصوات ممثلين محليين من الأحزاب الرئيسية، ونتوقع أن يحاول الروس حشد هذه اللجان بممثليهم وتدبير تزوير الانتخابات".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: زيلينسكي يواصل الاستهزاء بالأوكرانيين بشأن الانتخابات
أمس, 22:33 GMT
وصرّحت إيرينا مودرا، نائبة رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، بأن الأخير وجّه البرلمانيين الأوكرانيين لإيجاد سبل لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقالت في مقابلة مع الصحيفة: "شكّل البرلمان فريق عمل لتطوير تعديلات على التشريع الانتخابي، ومن المقرر أن يقدم تقريره بحلول نهاية فبراير(شباط الجاري)".

وانتهت ولاية زيلينسكي، في 20 مايو/ أيار 2024، لكن الانتخابات الجديدة أُلغيت بذريعة الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف زيلينسكي في فبراير 2025، بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرًا إلى أن شعبيته انخفضت إلى 4 بالمئة. وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أكد ترامب أن "الوقت قد حان لإجراء الانتخابات في أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала