إعلام: أوكرانيا تسعى لإشراك أجهزة استخبارات أجنبية في الانتخابات المحتملة
سبوتنيك عربي
05:21 GMT 12.02.2026 (تم التحديث: 05:52 GMT 12.02.2026)
كشفت صحيفة بريطانية أن أوكرانيا "تعتزم مطالبة الدول، التي منحت لاجئين أوكرانيين حق اللجوء، بالمساعدة في تنظيم الاقتراع بمراكز التصويت خارج البلاد"، كما ستطالب بمشاركة أجهزة استخبارات أجنبية للتحقق من مسؤولي الانتخابات المحليين، لمنع ما تصفه بـ"التدخل الروسي" المزعوم.
ونقلت صحيفة "التايمز"، أمس الأربعاء، عن مسؤول في الاستخبارات الأوكرانية، قوله: "يجب أن تضم كل لجنة فرز أصوات ممثلين محليين من الأحزاب الرئيسية، ونتوقع أن يحاول الروس حشد هذه اللجان بممثليهم وتدبير تزوير الانتخابات".
وصرّحت إيرينا مودرا، نائبة رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، بأن الأخير وجّه البرلمانيين الأوكرانيين لإيجاد سبل لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وقالت في مقابلة مع الصحيفة: "شكّل البرلمان فريق عمل لتطوير تعديلات على التشريع الانتخابي، ومن المقرر أن يقدم تقريره بحلول نهاية فبراير(شباط الجاري)".
وانتهت ولاية زيلينسكي، في 20 مايو/ أيار 2024، لكن الانتخابات الجديدة أُلغيت بذريعة الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف زيلينسكي في فبراير 2025، بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرًا إلى أن شعبيته انخفضت إلى 4 بالمئة. وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أكد ترامب أن "الوقت قد حان لإجراء الانتخابات في أوكرانيا.