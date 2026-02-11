https://sarabic.ae/20260211/الخارجية-الروسية-زيلينسكي-يواصل-الاستهزاء-بالأوكرانيين-بشأن-الانتخابات-1110273322.html

الخارجية الروسية: زيلينسكي يواصل الاستهزاء بالأوكرانيين بشأن الانتخابات

الخارجية الروسية: زيلينسكي يواصل الاستهزاء بالأوكرانيين بشأن الانتخابات

صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن تصريحات فلاديمير زيلينسكي حول استحالة إجراء انتخابات في أوكرانيا قبل وقف... 11.02.2026

وكتبت زاخاروفا، في قناتها على موقع تلغرام: "أي في 1 أبريل/نيسان من دون تحديد السنة؟ الاستهزاء بالمواطنين مستمر".وكانت "القناة الخامسة" الأوكرانية قد نقلت في وقت سابق عن زيلينسكي قوله إن إجراء الانتخابات في أوكرانيا ممكن فقط بشرط وقف إطلاق النار وتوفير الضمانات الأمنية اللازمة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح في ديسمبر/كانون الأول 2025 بضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا، وسبق أن وصف زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرًا إلى أن شعبيته انخفضت إلى 4%.وبعد تصريحات الرئيس الأمريكي، أعلن زيلينسكي، الذي انتهت ولايته في 20 مايو/أيار 2024، استعداده لإجراء انتخابات، لكنه طالب الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين بـ"ضمان أمن" تنظيمها.

