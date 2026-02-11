عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الخارجية الروسية: زيلينسكي يواصل الاستهزاء بالأوكرانيين بشأن الانتخابات
الخارجية الروسية: زيلينسكي يواصل الاستهزاء بالأوكرانيين بشأن الانتخابات
الخارجية الروسية: زيلينسكي يواصل الاستهزاء بالأوكرانيين بشأن الانتخابات
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن تصريحات فلاديمير زيلينسكي حول استحالة إجراء انتخابات في أوكرانيا قبل وقف... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T22:33+0000
2026-02-11T22:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وكتبت زاخاروفا، في قناتها على موقع تلغرام: "أي في 1 أبريل/نيسان من دون تحديد السنة؟ الاستهزاء بالمواطنين مستمر".وكانت "القناة الخامسة" الأوكرانية قد نقلت في وقت سابق عن زيلينسكي قوله إن إجراء الانتخابات في أوكرانيا ممكن فقط بشرط وقف إطلاق النار وتوفير الضمانات الأمنية اللازمة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح في ديسمبر/كانون الأول 2025 بضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا، وسبق أن وصف زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرًا إلى أن شعبيته انخفضت إلى 4%.وبعد تصريحات الرئيس الأمريكي، أعلن زيلينسكي، الذي انتهت ولايته في 20 مايو/أيار 2024، استعداده لإجراء انتخابات، لكنه طالب الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين بـ"ضمان أمن" تنظيمها.
https://sarabic.ae/20260211/مستشار-رئاسي-أوكراني-زيلينسكي-لا-يهتم-لا-بالناس-ولا-بالمدن-1110237630.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي

الخارجية الروسية: زيلينسكي يواصل الاستهزاء بالأوكرانيين بشأن الانتخابات

22:33 GMT 11.02.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن تصريحات فلاديمير زيلينسكي حول استحالة إجراء انتخابات في أوكرانيا قبل وقف إطلاق النار تمثل استمرارًا لاستهزائه بالمواطنين الأوكرانيين.
وكتبت زاخاروفا، في قناتها على موقع تلغرام: "أي في 1 أبريل/نيسان من دون تحديد السنة؟ الاستهزاء بالمواطنين مستمر".
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
مستشار رئاسي أوكراني: زيلينسكي لا يهتم لا بالناس ولا بالمدن
05:25 GMT
وكانت "القناة الخامسة" الأوكرانية قد نقلت في وقت سابق عن زيلينسكي قوله إن إجراء الانتخابات في أوكرانيا ممكن فقط بشرط وقف إطلاق النار وتوفير الضمانات الأمنية اللازمة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح في ديسمبر/كانون الأول 2025 بضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا، وسبق أن وصف زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرًا إلى أن شعبيته انخفضت إلى 4%.
وبعد تصريحات الرئيس الأمريكي، أعلن زيلينسكي، الذي انتهت ولايته في 20 مايو/أيار 2024، استعداده لإجراء انتخابات، لكنه طالب الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين بـ"ضمان أمن" تنظيمها.
