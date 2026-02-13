https://sarabic.ae/20260213/الكرملين-الاجتماع-القادم-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-وأوكرانيا-سيعقد-الأسبوع-المقبل-1110323911.html

الكرملين: الاجتماع القادم بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا يعقد الأسبوع المقبل

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن أوكرانيا ستعقد الأسبوع المقبل. 13.02.2026, سبوتنيك عربي

روسيا

العالم

وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال حول الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن أوكرانيا: "هناك اتفاق على أن (جولة المفاوضات) ستعقد بالفعل الأسبوع المقبل. ونحن سنبلغكم بالمكان والمواعيد الدقيقة، لكنها حقا ستكون الأسبوع المقبل".وأشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة تناقشان التعاون التجاري والاقتصادي المحتمل في إطار مجموعة العمل.وأكد أن روسيا تقترح تعاوناً يصب في مصلحة الشركات الروسية والأمريكية على حد سواء، وأضاف حول تطوير التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة: "بالطبع، هناك شركات أمريكية ترغب في العودة إلى الأسوق الروسية".في وقت سابق، ذكرت تقارير أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن الاجتماع الثلاثي المقبل بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية قد يعقد الأسبوع المقبل في ميامي أو أبو ظبي.عملية السلام في أوكرانيافي أواخر يناير/كنون الثاني وأوائل فبراير/شباط، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني ​​في الإمارات العربية المتحدة، بحضور ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن. وناقشوا خلالها القضايا العالقة في خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة.كما أشار الكرملين، في وقت سابق، أقرت الولايات المتحدة بأنه دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.إعلام: محيط زيلينسكي يخشى ضياع فرصة التوصل إلى صفقة مع روسياموسكو: تسوية الأزمة الأوكرانية قد تنعش عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

