وزير الخارجية الأمريكي: نعمل جاهدين لإنهاء الصراع في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260212/وزير-الخارجية-الأمريكي-نعمل-جاهدين-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1110311499.html
وزير الخارجية الأمريكي: نعمل جاهدين لإنهاء الصراع في أوكرانيا
وزير الخارجية الأمريكي: نعمل جاهدين لإنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء الصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى المعاناة التي يواجهها المدنيون خلال أبرد... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T23:38+0000
2026-02-12T23:38+0000
روبيو
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109737375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f59f94d90b0bf5a1c996f2b8c302b7b6.jpg
وقال روبيو للصحفيين: "هذه حرب. ولهذا السبب نريد أن تنتهي. الناس يعانون. الآن هو أبرد وقت في السنة. من الصعب تخيل هذه المعاناة – هذه هي مشكلة الصراعات. لهذا السبب الصراعات سيئة، ولهذا السبب نحن نعمل منذ أكثر من عام بشكل مكثف لمحاولة وضع حد لهذا الصراع".وأضاف روبيو أنه من المتوقع أن يلتقي بفولوديمير زيلينسكي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، قائلا: "أعتقد نعم. أعتقد أنه سيكون هناك، وستتاح فرصة لرؤيته. على حد علمي، هذا الاجتماع موجود في جدول أعمالي، لكنني لست متأكدًا تمامًا. ومع ذلك، أنا واثق من أننا سنتمكن من الاجتماع".وكان المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، قد صرح، في وقت سابق، بأن موسكو تأمل في أن ينعقد قريبًا جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا، لكنه أشار إلى عدم وجود تواريخ محددة حتى الآن.وقد عُقد في أبوظبي، يومي 4 و5 فبراير/شباط، الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا بمشاركة وفود من روسيا وأمريكا وأوكرانيا.ووصف المتحدث باسم الرئيس الروسي العمل المنجز ضمن المفاوضات في أبوظبي بأنه كان بناءً وفي الوقت نفسه معقدًا للغاية، ووعد بأنه سيتم استكماله.
https://sarabic.ae/20260210/موسكو-لا-مفاوضات-جوهرية-بشأن-أوكرانيا-على-منصة-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-1110234488.html
وزير الخارجية الأمريكي: نعمل جاهدين لإنهاء الصراع في أوكرانيا

23:38 GMT 12.02.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhiteوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
© AP Photo / J. Scott Applewhite
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء الصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى المعاناة التي يواجهها المدنيون خلال أبرد فصل في السنة.
وقال روبيو للصحفيين: "هذه حرب. ولهذا السبب نريد أن تنتهي. الناس يعانون. الآن هو أبرد وقت في السنة. من الصعب تخيل هذه المعاناة – هذه هي مشكلة الصراعات. لهذا السبب الصراعات سيئة، ولهذا السبب نحن نعمل منذ أكثر من عام بشكل مكثف لمحاولة وضع حد لهذا الصراع".
النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: لا مفاوضات جوهرية بشأن أوكرانيا على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
10 فبراير, 23:37 GMT
وأضاف روبيو أنه من المتوقع أن يلتقي بفولوديمير زيلينسكي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، قائلا: "أعتقد نعم. أعتقد أنه سيكون هناك، وستتاح فرصة لرؤيته. على حد علمي، هذا الاجتماع موجود في جدول أعمالي، لكنني لست متأكدًا تمامًا. ومع ذلك، أنا واثق من أننا سنتمكن من الاجتماع".
وكان المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، قد صرح، في وقت سابق، بأن موسكو تأمل في أن ينعقد قريبًا جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا، لكنه أشار إلى عدم وجود تواريخ محددة حتى الآن.
وقد عُقد في أبوظبي، يومي 4 و5 فبراير/شباط، الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا بمشاركة وفود من روسيا وأمريكا وأوكرانيا.
ووصف المتحدث باسم الرئيس الروسي العمل المنجز ضمن المفاوضات في أبوظبي بأنه كان بناءً وفي الوقت نفسه معقدًا للغاية، ووعد بأنه سيتم استكماله.
