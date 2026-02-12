https://sarabic.ae/20260212/وزير-الخارجية-الأمريكي-نعمل-جاهدين-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1110311499.html
وزير الخارجية الأمريكي: نعمل جاهدين لإنهاء الصراع في أوكرانيا
وقال روبيو للصحفيين: "هذه حرب. ولهذا السبب نريد أن تنتهي. الناس يعانون. الآن هو أبرد وقت في السنة. من الصعب تخيل هذه المعاناة – هذه هي مشكلة الصراعات. لهذا السبب الصراعات سيئة، ولهذا السبب نحن نعمل منذ أكثر من عام بشكل مكثف لمحاولة وضع حد لهذا الصراع".وأضاف روبيو أنه من المتوقع أن يلتقي بفولوديمير زيلينسكي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، قائلا: "أعتقد نعم. أعتقد أنه سيكون هناك، وستتاح فرصة لرؤيته. على حد علمي، هذا الاجتماع موجود في جدول أعمالي، لكنني لست متأكدًا تمامًا. ومع ذلك، أنا واثق من أننا سنتمكن من الاجتماع".وكان المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، قد صرح، في وقت سابق، بأن موسكو تأمل في أن ينعقد قريبًا جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا، لكنه أشار إلى عدم وجود تواريخ محددة حتى الآن.وقد عُقد في أبوظبي، يومي 4 و5 فبراير/شباط، الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا بمشاركة وفود من روسيا وأمريكا وأوكرانيا.ووصف المتحدث باسم الرئيس الروسي العمل المنجز ضمن المفاوضات في أبوظبي بأنه كان بناءً وفي الوقت نفسه معقدًا للغاية، ووعد بأنه سيتم استكماله.
الأخبار
ar_EG
وقال روبيو للصحفيين: "هذه حرب. ولهذا السبب نريد أن تنتهي. الناس يعانون. الآن هو أبرد وقت في السنة. من الصعب تخيل هذه المعاناة – هذه هي مشكلة الصراعات. لهذا السبب الصراعات سيئة، ولهذا السبب نحن نعمل منذ أكثر من عام بشكل مكثف لمحاولة وضع حد لهذا الصراع".
وأضاف روبيو أنه من المتوقع أن يلتقي بفولوديمير زيلينسكي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، قائلا: "أعتقد نعم. أعتقد أنه سيكون هناك، وستتاح فرصة لرؤيته. على حد علمي، هذا الاجتماع موجود في جدول أعمالي، لكنني لست متأكدًا تمامًا. ومع ذلك، أنا واثق من أننا سنتمكن من الاجتماع".
وكان المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، قد صرح، في وقت سابق، بأن موسكو تأمل في أن ينعقد قريبًا جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا، لكنه أشار إلى عدم وجود تواريخ محددة حتى الآن.
وقد عُقد في أبوظبي، يومي 4 و5 فبراير/شباط، الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا
بمشاركة وفود من روسيا وأمريكا وأوكرانيا.
ووصف المتحدث باسم الرئيس الروسي العمل المنجز ضمن المفاوضات في أبوظبي بأنه كان بناءً وفي الوقت نفسه معقدًا للغاية، ووعد بأنه سيتم استكماله.