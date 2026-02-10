https://sarabic.ae/20260210/موسكو-لا-مفاوضات-جوهرية-بشأن-أوكرانيا-على-منصة-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-1110234488.html

موسكو: لا مفاوضات جوهرية بشأن أوكرانيا على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

موسكو: لا مفاوضات جوهرية بشأن أوكرانيا على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

أعلن المندوب الروسي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، اليوم الأربعاء، أن النقاشات حول أوكرانيا على منصة المنظمة حاليًا ليست جوهرية، مشيرًا... 10.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال الدبلوماسي الروسي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، تعليقًا على قضايا التسوية الأوكرانية:"على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كما في الهياكل الدولية الأخرى، بما في ذلك الأمم المتحدة، لا يُجرى نقاش جوهري حول هذه القضايا".وكان المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، قد صرح، في وقت سابق، بأن موسكو تأمل في أن ينعقد قريبًا جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا، لكنه أشار إلى عدم وجود تواريخ محددة حتى الآن.وقد عُقد في أبوظبي يومي 4 و5 فبراير/شباط الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا بمشاركة وفود من روسيا وأمريكا وأوكرانيا.ووصف المتحدث باسم الرئيس الروسي العمل المنجز ضمن المفاوضات في أبوظبي بأنه كان بناءً وفي الوقت نفسه معقدًا للغاية، ووعد بأنه سيتم استكماله.

