موسكو: تسوية الأزمة الأوكرانية قد تنعش عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
وأوضح أنه "إذا بقيت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مكتوفة الأيدي وانتظرت حتى ذلك الحين، فإنها ستفقد جميع فرصها".وأشار لافروف إلى أن "موسكو تقدّر اهتمام سويسرا بصفتها رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بإجراء محادثات دبلوماسية مع روسيا".
موسكو: تسوية الأزمة الأوكرانية قد تنعش عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
07:22 GMT 13.02.2026 (تم التحديث: 07:24 GMT 13.02.2026)
صرّح دميتري بوليانسكي، المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بأن "المنظمة قد تكتسب أهمية أكبر عندما تبدأ بالحوار حول الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية".
وقال بوليانسكي لـ"سبوتنيك": "كلما طال أمد عدم حدوث أي شيء على منصة المنظمة، كلما زادت صعوبة عكس هذا الاتجاه".
وأردف الدبلوماسي الروسي: "قد تكون نقطة البداية هي اللحظة التي يتم فيها التوصل إلى اتفاقيات لحل الأزمة الأوكرانية".
وأوضح أنه "إذا بقيت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مكتوفة الأيدي وانتظرت حتى ذلك الحين، فإنها ستفقد جميع فرصها".
وأضاف: "لكن إذا استطعنا إطلاق حوار جاد هنا حول قضايا الأمن الأوراسي والأسباب الجذرية للأزمة الحالية، فسيكون لدى المنظمة فرصة لاستعادة أهميتها وإظهار أدواتها الفعّالة".
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، خلال محادثات في موسكو مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فريدون سينيرلي أوغلو، ووزير الخارجية السويسري إيغنازيو كاسيس: "لن أخوض حتى في التفاصيل حول أمثلة على كيف وجدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نفسها في الوضع الحالي لأعمق أزمة، تقترب من التهديد الحقيقي للتدمير الذاتي".
وأشار لافروف إلى أن "موسكو تقدّر اهتمام سويسرا بصفتها رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بإجراء محادثات دبلوماسية مع روسيا".