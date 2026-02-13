https://sarabic.ae/20260213/موسكو-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-قد-تنعش-عمل-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-1110316517.html

موسكو: تسوية الأزمة الأوكرانية قد تنعش عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

موسكو: تسوية الأزمة الأوكرانية قد تنعش عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

صرّح دميتري بوليانسكي، المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بأن "المنظمة قد تكتسب أهمية أكبر عندما تبدأ بالحوار حول الأسباب الجذرية للأزمة...

وقال بوليانسكي لـ"سبوتنيك": "كلما طال أمد عدم حدوث أي شيء على منصة المنظمة، كلما زادت صعوبة عكس هذا الاتجاه".وأوضح أنه "إذا بقيت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مكتوفة الأيدي وانتظرت حتى ذلك الحين، فإنها ستفقد جميع فرصها".وأشار لافروف إلى أن "موسكو تقدّر اهتمام سويسرا بصفتها رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بإجراء محادثات دبلوماسية مع روسيا".لافروف: الأمن القومي الروسي غير قابل للمساومة.. والغرب أضاع فرص السلام في أوكرانياماكرون: عرضت على العديد من زملائي الأوروبيين استئناف الحوار مع روسيا

