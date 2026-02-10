https://sarabic.ae/20260210/ماكرون-عرضت-على-العديد-من-زملائي-الأوروبيين-استئناف-الحوار-مع-روسيا-1110203575.html
ماكرون: عرضت على العديد من زملائي الأوروبيين استئناف الحوار مع روسيا
صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أنه "اقترح على عدد من زملائه الأوروبيين استئناف الحوار مع روسيا". 10.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال لوسائل إعلامية: "من المهم أن نُهيكل استئناف المحادثات الأوروبية مع الروس بطريقة تتسم بالشفافية، ودون ممارسة ضغوط على الأوكرانيين، ودون الاعتماد على أطراف ثالثة في هذه المحادثات، لذلك، اقترحت على عدد من زملائي الأوروبيين استئناف الحوار".وكان قد أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون، في وقت سابق، أن "مناقشات فنية تجري حاليًا تمهيدًا للقاءاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو: "إن الاهتمام الجاد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يبلغ عبر القنوات المهنية الرسمية".غروشكو: التسوية الأوكرانية يجب أن تراعي مصالح كييف لكن الأهم هو أمن روسيا لافروف: منظمة الأمن والتعاون تواجه تهديدا حقيقيا بتدمير الذات
صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أنه "اقترح على عدد من زملائه الأوروبيين استئناف الحوار مع روسيا".
وقال لوسائل إعلامية: "من المهم أن نُهيكل استئناف المحادثات الأوروبية مع الروس بطريقة تتسم بالشفافية، ودون ممارسة ضغوط على الأوكرانيين، ودون الاعتماد على أطراف ثالثة في هذه المحادثات، لذلك، اقترحت على عدد من زملائي الأوروبيين استئناف الحوار
".
وأضاف: "لقد استأنفنا قنوات الحوار على المستوى التقني، وأود أن يشاركني شركائي الأوروبيون هذا الأمر، وأن نتبنى نهجا أوروبيا منظما".
كما أكد أن "هذه الاستعدادات تتم بشفافية وبالتشاور مع فلاديمير زيلينسكي والشركاء الأوروبيين الرئيسيين".
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو: "إن الاهتمام الجاد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يبلغ عبر القنوات المهنية الرسمية".