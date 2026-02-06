إعلام: الدول الأوروبية تدعم استئناف الحوار مع روسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
إعلام: الدول الأوروبية تدعم استئناف الحوار مع روسيا
إعلام: الدول الأوروبية تدعم استئناف الحوار مع روسيا
إعلام: الدول الأوروبية تدعم استئناف الحوار مع روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية أن الدول الأوروبية تدعم استئناف الحوار مع روسيا، على خلفية تقارير عن زيارة مزعومة لمستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى العاصمة... 06.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-06T11:43+0000
2026-02-06T11:46+0000
الإتحاد الاوروبي
الدول الاوروبية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14e32dad69d4724e5ea67f300046ebe1.jpg
وأوضحت إحدى تلك الوسائل، نقلًا عن دبلوماسي أوروبي، أن "الدول الأوروبية تدعم استئناف الحوار مع روسيا، على خلفية تقارير عن زيارة مزعومة لإيمانويل بون، مستشار الرئيس الفرنسي، إلى العاصمة الروسية موسكو".وأشارت إلى قول الدبلوماسي الأوروبي إن "الوضع يختلف عما كان في عام 2022، والدول الأخرى مؤيدة لمحاولات استئناف الحوار مع روسيا".وقالت وكالة "رويترز"، أول أمس الأربعاء، إن إيمانويل بون، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، زار موسكو يوم الثلاثاء الماضي، للقاء مسؤولين روس.وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أمس الخميس، بأن الكرملين، لن يؤكد أو يدحض هذا التقرير، مشيرًا إلى أنّ المصادر الفرنسية تحب تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام.وصرح ماكرون، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، أنه سيكون من المفيد لأوروبا استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ودعا رئيس الوزراء الإيطالي جورج ميلوني، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أوروبا إلى بدء التحدث مع روسيا بشأن أوكرانيا، مضيفا إلى تعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب أنه في وقت ما سيتعين على أوروبا أن تبدأ حوارًا مع روسيا بشأن أوكرانيا على مستوى رفيع
https://sarabic.ae/20260203/ماكرون-يعلن-للاتصال-مع-بوتين-إجراء-تحضيرات-على-المستوى-الفني-1109942269.html
الدول الاوروبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa193e52f5df3cbe5fcf3f235f732f30.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الإتحاد الاوروبي, الدول الاوروبية
الإتحاد الاوروبي, الدول الاوروبية

إعلام: الدول الأوروبية تدعم استئناف الحوار مع روسيا

11:43 GMT 06.02.2026 (تم التحديث: 11:46 GMT 06.02.2026)
© AP Photo / Omar Havanaزعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025.
زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية أن الدول الأوروبية تدعم استئناف الحوار مع روسيا، على خلفية تقارير عن زيارة مزعومة لمستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى العاصمة موسكو.
وأوضحت إحدى تلك الوسائل، نقلًا عن دبلوماسي أوروبي، أن "الدول الأوروبية تدعم استئناف الحوار مع روسيا، على خلفية تقارير عن زيارة مزعومة لإيمانويل بون، مستشار الرئيس الفرنسي، إلى العاصمة الروسية موسكو".
وأشارت إلى قول الدبلوماسي الأوروبي إن "الوضع يختلف عما كان في عام 2022، والدول الأخرى مؤيدة لمحاولات استئناف الحوار مع روسيا".
وقالت وكالة "رويترز"، أول أمس الأربعاء، إن إيمانويل بون، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، زار موسكو يوم الثلاثاء الماضي، للقاء مسؤولين روس.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
ماكرون يعلن إجراء تحضيرات للقاء مع بوتين
3 فبراير, 12:49 GMT
وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أمس الخميس، بأن الكرملين، لن يؤكد أو يدحض هذا التقرير، مشيرًا إلى أنّ المصادر الفرنسية تحب تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المناقشات على المستوى الفني تجري للتحضير لاتصاله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبدوره، أكّد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنّ موسكو وباريس لديهما اتصالات على المستوى العملي، لكنها ما تزال عادية. وأوضح أيضا أنه لا توجد أوضاع ملموسة بشأن الاتصالات بين زعيمي البلدين.

وصرح ماكرون، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، أنه سيكون من المفيد لأوروبا استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ودعا رئيس الوزراء الإيطالي جورج ميلوني، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أوروبا إلى بدء التحدث مع روسيا بشأن أوكرانيا، مضيفا إلى تعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب أنه في وقت ما سيتعين على أوروبا أن تبدأ حوارًا مع روسيا بشأن أوكرانيا على مستوى رفيع
