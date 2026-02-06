https://sarabic.ae/20260206/إعلام-الدول-الأوروبية-تدعم-استئناف-الحوار-مع-روسيا-1110059071.html
إعلام: الدول الأوروبية تدعم استئناف الحوار مع روسيا
11:43 GMT 06.02.2026 (تم التحديث: 11:46 GMT 06.02.2026)
أفادت وسائل إعلام غربية أن الدول الأوروبية تدعم استئناف الحوار مع روسيا، على خلفية تقارير عن زيارة مزعومة لمستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى العاصمة موسكو.
وأوضحت إحدى تلك الوسائل، نقلًا عن دبلوماسي أوروبي، أن "الدول الأوروبية تدعم استئناف الحوار مع روسيا، على خلفية تقارير عن زيارة مزعومة لإيمانويل بون، مستشار الرئيس الفرنسي، إلى العاصمة الروسية موسكو".
وأشارت إلى قول الدبلوماسي الأوروبي إن "الوضع يختلف عما كان في عام 2022، والدول الأخرى مؤيدة لمحاولات استئناف الحوار مع روسيا".
وقالت وكالة "رويترز"، أول أمس الأربعاء، إن إيمانويل بون، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، زار موسكو يوم الثلاثاء الماضي، للقاء مسؤولين روس.
وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أمس الخميس، بأن الكرملين، لن يؤكد أو يدحض هذا التقرير، مشيرًا إلى أنّ المصادر الفرنسية تحب تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المناقشات على المستوى الفني تجري للتحضير لاتصاله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبدوره، أكّد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنّ موسكو وباريس لديهما اتصالات على المستوى العملي، لكنها ما تزال عادية. وأوضح أيضا أنه لا توجد أوضاع ملموسة بشأن الاتصالات بين زعيمي البلدين.
وصرح ماكرون، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، أنه سيكون من المفيد لأوروبا استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ودعا رئيس الوزراء الإيطالي جورج ميلوني، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أوروبا إلى بدء التحدث مع روسيا بشأن أوكرانيا، مضيفا إلى تعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب أنه في وقت ما سيتعين على أوروبا أن تبدأ حوارًا مع روسيا بشأن أوكرانيا على مستوى رفيع