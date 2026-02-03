https://sarabic.ae/20260203/ماكرون-يعلن-للاتصال-مع-بوتين-إجراء-تحضيرات-على-المستوى-الفني-1109942269.html
ماكرون يعلن إجراء تحضيرات للقاء مع بوتين
ماكرون يعلن إجراء تحضيرات للقاء مع بوتين
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مناقشات فنية تجري حاليًا تمهيدًا للقاءاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T12:49+0000
2026-02-03T12:49+0000
2026-02-03T13:16+0000
روسيا
العالم
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104267/81/1042678184_0:0:2567:1444_1920x0_80_0_0_858ab19b24ee06991a47b74d287877ee.jpg
وقال ماكرون، معلقًا على إمكانية لقاء مع الرئيس الروسي: "تجري مناقشات على المستوى الفني تمهيدًا لذلك".كما أكد الرئيس الفرنسي أن هذه الاستعدادات تتم بشفافية وبالتشاور مع فلاديمير زيلينسكي والشركاء الأوروبيين الرئيسيين.وذكر غروشكو لوكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الفرنسي سبق وأعلن عن نيته الاتصال ببوتين، لكن ذلك لم يحدث. وأضاف: "لذلك نحن، بطبيعة الحال، نقرأ هذه الرسائل، حتى العامة منها، ولكن مرة أخرى، نفترض أنه إذا كان هناك اهتمام جاد، فإنه يبلَّغ عبر قنوات مهنية أخرى".وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم 6 يناير/ كانون الثاني الفائت، بأن محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد تُعقد خلال الأسابيع المقبلة.وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الفائت، صرح ماكرون بأن استئناف الحوار مع بوتين سيكون مفيدًا لأوروبا. وأشار الرئيس الفرنسي إلى ضرورة أن يجد الأوروبيون سبيلًا لتحقيق ذلك خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف قصر الإليزيه، في 21 ديسمبر، أنه سيحدد الصيغة الأمثل لاستئناف الحوار مع روسيا خلال الأيام المقبلة.
https://sarabic.ae/20260131/الخارجية-الروسية-اهتمام-ماكرون-بمحادثة-بوتين-تحتاج-إلى-قنوات-مهنية-رسمية-1109827252.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104267/81/1042678184_0:0:2567:1926_1920x0_80_0_0_6f1a4d7762779949f02cc594b5464fb9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار فرنسا
روسيا, العالم, أخبار فرنسا
ماكرون يعلن إجراء تحضيرات للقاء مع بوتين
12:49 GMT 03.02.2026 (تم التحديث: 13:16 GMT 03.02.2026)
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مناقشات فنية تجري حاليًا تمهيدًا للقاءاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ماكرون، معلقًا على إمكانية لقاء مع الرئيس الروسي: "تجري مناقشات على المستوى الفني تمهيدًا لذلك".
كما أكد الرئيس الفرنسي أن هذه الاستعدادات تتم بشفافية وبالتشاور مع فلاديمير زيلينسكي والشركاء الأوروبيين الرئيسيين.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، يوم السبت، إن الاهتمام الجاد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يبلَّغ عبر القنوات المهنية الرسمية.
وذكر غروشكو لوكالة "سبوتنيك
"، أن الرئيس الفرنسي سبق وأعلن عن نيته الاتصال ببوتين، لكن ذلك لم يحدث. وأضاف: "لذلك نحن، بطبيعة الحال، نقرأ هذه الرسائل، حتى العامة منها، ولكن مرة أخرى، نفترض أنه إذا كان هناك اهتمام جاد، فإنه يبلَّغ عبر قنوات مهنية أخرى".
وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم 6 يناير/ كانون الثاني الفائت، بأن محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد تُعقد خلال الأسابيع المقبلة.
وقال ماكرون لقناة "فرانس 2" التلفزيونية، ردًا على سؤال حول استعداده للتواصل مع الرئيس الروسي: "من الضروري بناء آلية للتواصل مع فلاديمير بوتين. وعلى المدى القريب، يجب مواصلة دعم أوكرانيا. ويجري حاليًا إعادة تنظيم قنوات الاتصال، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الأسابيع المقبلة. والهدف هو تحقيق السلام دون استسلام أوكرانيا".
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الفائت، صرح ماكرون بأن استئناف الحوار مع بوتين سيكون مفيدًا لأوروبا. وأشار الرئيس الفرنسي إلى ضرورة أن يجد الأوروبيون سبيلًا لتحقيق ذلك خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف قصر الإليزيه، في 21 ديسمبر، أنه سيحدد الصيغة الأمثل لاستئناف الحوار مع روسيا خلال الأيام المقبلة.