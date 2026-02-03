عربي
بوتين وولي العهد السعودي يؤكدان أن العلاقات الثنائية أصبحت متعددة الأوجه ومفيدة للبلدين
أمساليوم
بث مباشر
ماكرون يعلن إجراء تحضيرات للقاء مع بوتين
ماكرون يعلن إجراء تحضيرات للقاء مع بوتين
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مناقشات فنية تجري حاليًا تمهيدًا للقاءاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
12:49 GMT 03.02.2026 (تم التحديث: 13:16 GMT 03.02.2026)
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مناقشات فنية تجري حاليًا تمهيدًا للقاءاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ماكرون، معلقًا على إمكانية لقاء مع الرئيس الروسي: "تجري مناقشات على المستوى الفني تمهيدًا لذلك".
كما أكد الرئيس الفرنسي أن هذه الاستعدادات تتم بشفافية وبالتشاور مع فلاديمير زيلينسكي والشركاء الأوروبيين الرئيسيين.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، يوم السبت، إن الاهتمام الجاد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يبلَّغ عبر القنوات المهنية الرسمية.

وذكر غروشكو لوكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الفرنسي سبق وأعلن عن نيته الاتصال ببوتين، لكن ذلك لم يحدث. وأضاف: "لذلك نحن، بطبيعة الحال، نقرأ هذه الرسائل، حتى العامة منها، ولكن مرة أخرى، نفترض أنه إذا كان هناك اهتمام جاد، فإنه يبلَّغ عبر قنوات مهنية أخرى".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
الخارجية الروسية: اهتمام ماكرون بمحادثة بوتين تحتاج إلى قنوات مهنية رسمية
31 يناير, 01:57 GMT
وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم 6 يناير/ كانون الثاني الفائت، بأن محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد تُعقد خلال الأسابيع المقبلة.

وقال ماكرون لقناة "فرانس 2" التلفزيونية، ردًا على سؤال حول استعداده للتواصل مع الرئيس الروسي: "من الضروري بناء آلية للتواصل مع فلاديمير بوتين. وعلى المدى القريب، يجب مواصلة دعم أوكرانيا. ويجري حاليًا إعادة تنظيم قنوات الاتصال، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الأسابيع المقبلة. والهدف هو تحقيق السلام دون استسلام أوكرانيا".

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الفائت، صرح ماكرون بأن استئناف الحوار مع بوتين سيكون مفيدًا لأوروبا. وأشار الرئيس الفرنسي إلى ضرورة أن يجد الأوروبيون سبيلًا لتحقيق ذلك خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف قصر الإليزيه، في 21 ديسمبر، أنه سيحدد الصيغة الأمثل لاستئناف الحوار مع روسيا خلال الأيام المقبلة.
