زعيم حزب فرنسي: ماكرون أكثر زعيم مكروه في العالم بأسره
زعيم حزب فرنسي: ماكرون أكثر زعيم مكروه في العالم بأسره
وصف فلوريان فيليبو، زعيم حزب "الوطنيون" اليميني الفرنسي، الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه الزعيم "الأكثر كراهية في العالم"، نظراً لانخفاض شعبيته. 07.02.2026, سبوتنيك عربي
زعيم حزب فرنسي: ماكرون أكثر زعيم مكروه في العالم بأسره

15:57 GMT 07.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiberيظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026.
يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
وصف فلوريان فيليبو، زعيم حزب "الوطنيون" اليميني الفرنسي، الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه الزعيم "الأكثر كراهية في العالم"، نظراً لانخفاض شعبيته.
وكتب فيليبو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "عندما لا تتجاوز نسبة تأييدك 11% وتكون أكثر رؤساء الدول كراهية في العالم، فلا يحق لك اتخاذ أي مبادرات أخرى، ليس لك الحق في ذلك".
وجاء تعليق فيليبو على خطة ماكرون لعقد اجتماع خبراء لدراسة تأثير ألعاب الفيديو على الصحة البدنية والنفسية للأطفال والمراهقين، إلا أن الرئيس أكد أن الحظر غير مطروح للنقاش.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
ماكرون يعلن إجراء تحضيرات للقاء مع بوتين
3 فبراير, 12:49 GMT

ويناقش البرلمان الفرنسي حالياً مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين دون سن 15 عاماً، وقد وافق عليه المجلس الوطني.

وتعاني فرنسا من صراع سياسي حيث نجت الحكومة الفرنسية بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، يوم الاثنين الماضي، من مقترحين لحجب الثقة عنها في البرلمان، قدمهما كل من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وتكتل اليسار.
ورفض أعضاء البرلمان مقترحات حجب الثقة عن الحكومة التي قدمها حزب التجمع الوطني واليسار، ردا على قرار رئيس الوزراء باستخدام "المادة "49.3 لتمرير ميزانية الدولة لعام 2026، حيث تم اعتماد مشروع قانون الميزانية لعام 2026 بشكل نهائي، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
