الحكومة الفرنسية تنجو من تصويتين لحجب الثقة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مباحثات روسية أمريكية بناءة في فلوريدا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الحكومة الفرنسية تنجو من تصويتين لحجب الثقة
الحكومة الفرنسية تنجو من تصويتين لحجب الثقة
نجت الحكومة الفرنسية بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، اليوم الاثنين، من مقترحين لحجب الثقة عنها في البرلمان، قدمهما كل من حزب التجمع الوطني اليميني
ورفض أعضاء البرلمان، اليوم الاثنين، مقترحات حجب الثقة عن الحكومة التي قدمها حزب التجمع الوطني واليسار، ردا على قرار رئيس الوزراء باستخدام "المادة "49.3 لتمرير ميزانية الدولة لعام 2026، حيث تم اعتماد مشروع قانون الميزانية لعام 2026 بشكل نهائي، بحسب وسائل إعلام فرنسية.وأضاف على حسابه في منصة "إكس": "هذا النص ليس نص الحكومة، بل هو نتيجة تسوية برلمانية، تتضمن تعديلات من جميع المجموعات. ولهذا السبب أحيل الأمر إلى المجلس الدستوري لضمان أن يكون قانون المالية متوافقاً تماماً مع دستورنا".ورفض نواب البرلمان الفرنسي، في 23 كانون الثاني/يناير الماضي، مقترحا لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، والذي كان هذه المرة بسبب نيته تجاوز البرلمان لتمرير ميزانية الدولة لعام 2026.وتسمح "المادة 49.3" من الدستور الفرنسي للحكومة بتجاوز البرلمان وفرض القوانين دون تصويت، ومع ذلك فإن الاحتجاج بها يؤدي إلى شرط يسمح بتقديم طلبات سحب الثقة في الحكومة.
https://sarabic.ae/20251012/اعلام--قصر-الإليزيه-يعلن-عن-تشكيل-الحكومة-الفرنسية-الجديدة--1105921220.html
https://sarabic.ae/20251010/ماكرون-يعيد-تعيين-سيباستيان-لوكورنو-رئيسا-للوزراء-في-فرنسا-1105858751.html
الحكومة الفرنسية تنجو من تصويتين لحجب الثقة

© AP Photo / Michel Eulerالبرلمان الفرنسي
البرلمان الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Michel Euler
نجت الحكومة الفرنسية بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، اليوم الاثنين، من مقترحين لحجب الثقة عنها في البرلمان، قدمهما كل من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وتكتل اليسار.
ورفض أعضاء البرلمان، اليوم الاثنين، مقترحات حجب الثقة عن الحكومة التي قدمها حزب التجمع الوطني واليسار، ردا على قرار رئيس الوزراء باستخدام "المادة "49.3 لتمرير ميزانية الدولة لعام 2026، حيث تم اعتماد مشروع قانون الميزانية لعام 2026 بشكل نهائي، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان ليكورنو: "إن فرنسا لديها أخيرا ميزانية تتسم بالوضوح في خياراتها وتُعطي الأولوية للاحتياجات الأساسية".

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
الإليزيه يعلن عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة
12 أكتوبر 2025, 21:22 GMT
وأضاف على حسابه في منصة "إكس": "هذا النص ليس نص الحكومة، بل هو نتيجة تسوية برلمانية، تتضمن تعديلات من جميع المجموعات. ولهذا السبب أحيل الأمر إلى المجلس الدستوري لضمان أن يكون قانون المالية متوافقاً تماماً مع دستورنا".
ولجأ رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، في 30 كانون الثاني/يناير الماضي، إلى تفعيل "المادة 49.3" من الدستور، لتمرير ميزانية الدولة لعام 2026 دون تصويت برلماني.
ورفض نواب البرلمان الفرنسي، في 23 كانون الثاني/يناير الماضي، مقترحا لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، والذي كان هذه المرة بسبب نيته تجاوز البرلمان لتمرير ميزانية الدولة لعام 2026.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
ماكرون يعيد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء في فرنسا
10 أكتوبر 2025, 20:35 GMT
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان" قد رفضت في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، اقتراحين لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، مقدمين من حزب "فرنسا الأبية" (256 صوتا) و"التجمع الوطني" (142 صوتا). وفشلت المقترحات في تحقيق النصاب المطلوب (288 صوتًا) احتجاجا على اتفاقية التجارة مع "ميركوسور".
وتسمح "المادة 49.3" من الدستور الفرنسي للحكومة بتجاوز البرلمان وفرض القوانين دون تصويت، ومع ذلك فإن الاحتجاج بها يؤدي إلى شرط يسمح بتقديم طلبات سحب الثقة في الحكومة.
