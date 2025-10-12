اعلام... قصر الإليزيه يعلن عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
بوتين : لدى روسيا وواشنطن فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني، ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
مركز تنسيق مدني عسكري في غزة.. والرئيس المصري يدعو مجلس الأمن لإعطاء الشرعية الدولية لاتفاق شرم الشيخ
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251012/اعلام--قصر-الإليزيه-يعلن-عن-تشكيل-الحكومة-الفرنسية-الجديدة--1105921220.html
اعلام... قصر الإليزيه يعلن عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة
اعلام... قصر الإليزيه يعلن عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل اعلام غربية، أن قصر الإليزيه، أعلن عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة. 12.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-12T21:22+0000
2025-10-12T21:22+0000
العالم
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
تعيين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a4b45b879d6299935298541acb2f86cf.jpg
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أعاد تعيين وزير الدفاع السابق سيباستيان ليكورنو رئيسا للوزراء وكلّفه بتشكيل حكومة. ورفض زعيم الحزب الجمهوري، برونو ريتيلو، الانضمام إلى الحكومة الجديدة.وبحسب المصادر، احتفظ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، ووزير المالية رولان ليسكور بمناصبهم.وفي السادس من أكتوبر، استقال ليكورنو من رئاسة وزراء فرنسا، وهو المنصب الذي شغله لمدة 27 يوما فقط. بعد إعادة تعيينه في العاشر من أكتوبر، أعلن عن خطط لتشكيل حكومة "أكثر حرية"، مستقلة عن الأحزاب السياسية. ووفقا لليكورنو، فقد وافق على قيادة الحكومة الفرنسية مجددا بعد أن حصل على ضمانات بمنحه حرية كاملة في التصرف.وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن استقالة ليكورنو أغرقت فرنسا في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ عقود. فمنذ إعادة انتخاب ماكرون رئيسا عام ٢٠٢٢، شهدت البلاد خمسة رؤساء حكومات، واستقال سلف ليكورنو، رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بعد أن صوت البرلمان على سحب الثقة من حكومته بسبب إجراءات التقشف المقترحة.ماكرون يزور مصر الاثنين المقبل لدعم جهود تسوية الوضع في قطاع غزة
https://sarabic.ae/20251010/ماكرون-يعيد-تعيين-سيباستيان-لوكورنو-رئيسا-للوزراء-في-فرنسا-1105858751.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_7342fcc64c35a8e2764cd54e309b1d92.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, تعيين
العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, تعيين

اعلام... قصر الإليزيه يعلن عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة

21:22 GMT 12.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
أفادت وسائل اعلام غربية، أن قصر الإليزيه، أعلن عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة.
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أعاد تعيين وزير الدفاع السابق سيباستيان ليكورنو رئيسا للوزراء وكلّفه بتشكيل حكومة. ورفض زعيم الحزب الجمهوري، برونو ريتيلو، الانضمام إلى الحكومة الجديدة.
وبحسب المصادر، احتفظ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، ووزير المالية رولان ليسكور بمناصبهم.

وتم تعيين رئيس شرطة باريس لوران نونيز رئيسا لوزارة الداخلية، وتم تعيين وزيرة العمل والصحة السابقة كاثرين فوتران رئيسة لوزارة الدفاع.

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
ماكرون يعيد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء في فرنسا
10 أكتوبر, 20:35 GMT
وفي السادس من أكتوبر، استقال ليكورنو من رئاسة وزراء فرنسا، وهو المنصب الذي شغله لمدة 27 يوما فقط. بعد إعادة تعيينه في العاشر من أكتوبر، أعلن عن خطط لتشكيل حكومة "أكثر حرية"، مستقلة عن الأحزاب السياسية. ووفقا لليكورنو، فقد وافق على قيادة الحكومة الفرنسية مجددا بعد أن حصل على ضمانات بمنحه حرية كاملة في التصرف.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن استقالة ليكورنو أغرقت فرنسا في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ عقود. فمنذ إعادة انتخاب ماكرون رئيسا عام ٢٠٢٢، شهدت البلاد خمسة رؤساء حكومات، واستقال سلف ليكورنو، رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بعد أن صوت البرلمان على سحب الثقة من حكومته بسبب إجراءات التقشف المقترحة.
ماكرون يزور مصر الاثنين المقبل لدعم جهود تسوية الوضع في قطاع غزة
