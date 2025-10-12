https://sarabic.ae/20251012/اعلام--قصر-الإليزيه-يعلن-عن-تشكيل-الحكومة-الفرنسية-الجديدة--1105921220.html
أفادت وسائل اعلام غربية، أن قصر الإليزيه، أعلن عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة. 12.10.2025, سبوتنيك عربي
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أعاد تعيين وزير الدفاع السابق سيباستيان ليكورنو رئيسا للوزراء وكلّفه بتشكيل حكومة. ورفض زعيم الحزب الجمهوري، برونو ريتيلو، الانضمام إلى الحكومة الجديدة.وبحسب المصادر، احتفظ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، ووزير المالية رولان ليسكور بمناصبهم.وفي السادس من أكتوبر، استقال ليكورنو من رئاسة وزراء فرنسا، وهو المنصب الذي شغله لمدة 27 يوما فقط. بعد إعادة تعيينه في العاشر من أكتوبر، أعلن عن خطط لتشكيل حكومة "أكثر حرية"، مستقلة عن الأحزاب السياسية. ووفقا لليكورنو، فقد وافق على قيادة الحكومة الفرنسية مجددا بعد أن حصل على ضمانات بمنحه حرية كاملة في التصرف.وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن استقالة ليكورنو أغرقت فرنسا في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ عقود. فمنذ إعادة انتخاب ماكرون رئيسا عام ٢٠٢٢، شهدت البلاد خمسة رؤساء حكومات، واستقال سلف ليكورنو، رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بعد أن صوت البرلمان على سحب الثقة من حكومته بسبب إجراءات التقشف المقترحة.
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أعاد تعيين وزير الدفاع السابق سيباستيان ليكورنو رئيسا للوزراء وكلّفه بتشكيل حكومة. ورفض زعيم الحزب الجمهوري، برونو ريتيلو، الانضمام إلى الحكومة الجديدة.
وبحسب المصادر، احتفظ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، ووزير المالية رولان ليسكور بمناصبهم.
وتم تعيين رئيس شرطة باريس لوران نونيز رئيسا لوزارة الداخلية، وتم تعيين وزيرة العمل والصحة السابقة كاثرين فوتران رئيسة لوزارة الدفاع.
وفي السادس من أكتوبر، استقال ليكورنو من رئاسة وزراء فرنسا، وهو المنصب الذي شغله لمدة 27 يوما فقط. بعد إعادة تعيينه في العاشر من أكتوبر، أعلن عن خطط لتشكيل حكومة "أكثر حرية"، مستقلة عن الأحزاب السياسية. ووفقا لليكورنو، فقد وافق على قيادة الحكومة الفرنسية مجددا بعد أن حصل على ضمانات بمنحه حرية كاملة في التصرف.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن استقالة ليكورنو أغرقت فرنسا في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ عقود. فمنذ إعادة انتخاب ماكرون رئيسا عام ٢٠٢٢، شهدت البلاد خمسة رؤساء حكومات، واستقال سلف ليكورنو، رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بعد أن صوت البرلمان على سحب الثقة من حكومته بسبب إجراءات التقشف المقترحة.