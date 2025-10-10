https://sarabic.ae/20251010/ماكرون-يعيد-تعيين-سيباستيان-لوكورنو-رئيسا-للوزراء-في-فرنسا-1105858751.html
ماكرون يعيد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء في فرنسا
أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعيين رئيس وزرائه المنتهية ولايته سيباستيان لوكورنو، في منصبه مجددا، بعد 3 أيام فقط من استقالته. 10.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-10T20:35+0000
2025-10-10T20:35+0000
2025-10-10T20:36+0000
وأعلن قصر الإليزيه في بيان: "عيّن رئيس الجمهورية السيد سيباستيان لوكورنو، رئيسًا للوزراء وكلّفه بتشكيل حكومة".وأضافت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أن "ماكرون وجّه الشكر لرئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو، على جهوده خلال اليومين الماضيين، وأقر باستنتاجاته بأن غالبية النواب يعارضون حل البرلمان، وبأن هناك أرضية للاستقرار، وأن الطريق لاعتماد ميزانية بحلول نهاية ديسمبر(كانون الأول المقبل) ممكنة".وكان لوكورنو، أكد أن "الظروف مهيأة كي يعيّن ماكرون رئيسا جديدا للحكومة في غضون الساعات الـ48 المقبلة".وكان ماكرون، عيّن مساء الأحد الماضي، حكومة جديدة، برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في محاولة لانتشال البلاد من أزمتها السياسية المستمرة، إذ أُعلن التشكيل الوزاري الجديد بعد نحو شهر من تعيين لوكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.فقد قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو استقالته، يوم الاثنين الماضي، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، على ما أعلن قصر الإليزيه في بيان، ما يعمّق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.
20:35 GMT 10.10.2025 (تم التحديث: 20:36 GMT 10.10.2025)
وأعلن قصر الإليزيه في بيان: "عيّن رئيس الجمهورية السيد سيباستيان لوكورنو، رئيسًا للوزراء وكلّفه بتشكيل حكومة".
وأعلن قصر الإليزيه، أول أمس الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيختار رئيسا جديدا للوزراء خلال 48 ساعة المقبلة.
وأضافت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أن "ماكرون وجّه الشكر لرئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو، على جهوده خلال اليومين الماضيين، وأقر باستنتاجاته بأن غالبية النواب يعارضون حل البرلمان، وبأن هناك أرضية للاستقرار، وأن الطريق لاعتماد ميزانية بحلول نهاية ديسمبر(كانون الأول المقبل) ممكنة".
وكان لوكورنو، أكد أن "الظروف مهيأة كي يعيّن ماكرون رئيسا جديدا للحكومة في غضون الساعات الـ48 المقبلة".
وكان ماكرون، عيّن مساء الأحد الماضي، حكومة جديدة، برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في محاولة لانتشال البلاد من أزمتها السياسية المستمرة، إذ أُعلن التشكيل الوزاري الجديد بعد نحو شهر من تعيين لوكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.
وبعد ساعات على إعلان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، تشكيلة الحكومة الجديدة، أكد قصر الإليزيه استقالته.
فقد قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو استقالته، يوم الاثنين الماضي، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، على ما أعلن قصر الإليزيه في بيان، ما يعمّق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.