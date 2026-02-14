https://sarabic.ae/20260214/إعلام-ويتكوف-وكوشنر-يشاركان-في-محادثات-جنيف-بشأن-أوكرانيا-1110346627.html
إعلام: ويتكوف وكوشنر يشاركان في محادثات جنيف بشأن أوكرانيا
إعلام: ويتكوف وكوشنر يشاركان في محادثات جنيف بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بأن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيفن ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، سيشاركان في المحادثات الثلاثية في... 14.02.2026
2026-02-14T02:37+0000
2026-02-14T02:37+0000
2026-02-14T02:41+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
جاريد كوشنر
وجاء في تقرير وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصدر: "سيشارك ويتكوف وكوشنر بعد ظهر الثلاثاء في المحادثات الثلاثية مع ممثلي روسيا وأوكرانيا".وفي أواخر يناير/ كنون الثاني الماضي وأوائل فبراير/ شباط الجاري، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني في الإمارات العربية المتحدة، بحضور ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، ناقشوا خلالها القضايا العالقة في خطة السلام، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية.وأشار الكرملين، في وقت سابق، إلى إقرار الولايات المتحدة بأنه دون حل القضية الإقليمية، وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا (بين الرئيسين الروسي والأمريكي عام 2025)، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بأن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيفن ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، سيشاركان في المحادثات الثلاثية في جنيف يوم الثلاثاء، مع ممثلي روسيا وأوكرانيا.
وجاء في تقرير وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصدر: "سيشارك ويتكوف وكوشنر بعد ظهر الثلاثاء في المحادثات الثلاثية مع ممثلي روسيا وأوكرانيا".
وفي أواخر يناير/ كنون الثاني الماضي وأوائل فبراير/ شباط الجاري، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني في الإمارات العربية المتحدة، بحضور ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن
، ناقشوا خلالها القضايا العالقة في خطة السلام، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب وسائل الإعلام الغربية، تضمنت المبادرة الأمريكية، في البداية، "نقل منطقة دونباس بأكملها إلى سيطرة موسكو، والاعتراف بها وبشبه جزيرة القرم كأراضٍ روسية، وتجميد معظم خط التماس في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وخفض عدد القوات المسلحة الأوكرانية إلى النصف، وحظر نشر القوات الأجنبية والأسلحة البعيدة المدى في أوكرانيا".
وأشار الكرملين، في وقت سابق، إلى إقرار الولايات المتحدة بأنه دون حل القضية الإقليمية، وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا (بين الرئيسين الروسي والأمريكي عام 2025)، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.
وأشار الكرملين، في وقت سابق، إلى إقرار الولايات المتحدة بأنه دون حل القضية الإقليمية، وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا (بين الرئيسين الروسي والأمريكي عام 2025)، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.