https://sarabic.ae/20260214/زيلينسكي-يعترف-واشنطن-تضغط-على-أوكرانيا-لتقديم-تنازلات-1110345037.html

زيلينسكي يعترف: واشنطن تضغط على أوكرانيا لتقديم تنازلات

زيلينسكي يعترف: واشنطن تضغط على أوكرانيا لتقديم تنازلات

سبوتنيك عربي

اعترف فلاديمير زيلينسكي، الجمعة، بأن الولايات المتحدة ترسل إشارات إلى أوكرانيا بشأن ضرورة تقديم تنازلات. 14.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-14T00:59+0000

2026-02-14T00:59+0000

2026-02-14T00:59+0000

زيلينسكي

أخبار أوكرانيا

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109569251_0:147:1571:1031_1920x0_80_0_0_fa69208b0d52f67fb49ce28bcd9d8d0c.jpg

وقال زيلينسكي في تصريح لصحيفة "بوليتيكو": "إنهم (الولايات المتحدة) يرسلون إشارات أكثر بأن على أوكرانيا تحديدًا أن تقدم تنازلات، وليس روسيا".كما وصف زيلينسكي إجراء انتخابات في أوكرانيا بأنه "فكرة ممتازة"، لكنه أشار إلى أن ذلك يتطلب، بحسب قوله، مساعدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وفي وقت سابق، الجمعة، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن على فلاديمير زيلينسكي أن يتجه نحو السلام، مؤكدا أن روسيا مهتمة بحل النزاع الأوكراني.وقال ترامب للصحفيين: "يجب على زيلينسكي أن يتجه نحو السلام. روسيا تريد اتفاقاً، وسيتعين على زيلينسكي التحرك"، مضيفا:وفي أواخر يناير/ كنون الثاني الماضي وأوائل فبراير/ شباط الجاري، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني ​​في الإمارات العربية المتحدة، بحضور ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، ناقشوا خلالها القضايا العالقة في خطة السلام، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية.وبحسب وسائل الإعلام الغربية، تضمنت المبادرة الأمريكية، في البداية، "نقل منطقة دونباس بأكملها إلى سيطرة موسكو، والاعتراف بها وبشبه جزيرة القرم كأراضٍ روسية، وتجميد معظم خط التماس في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وخفض عدد القوات المسلحة الأوكرانية إلى النصف، وحظر نشر القوات الأجنبية والأسلحة البعيدة المدى في أوكرانيا".وأشار الكرملين، في وقت سابق، إلى إقرار الولايات المتحدة بأنه دون حل القضية الإقليمية، وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا (بين الرئيسين الروسي والأمريكي عام 2025)، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.وأشار الكرملين، في وقت سابق، إلى إقرار الولايات المتحدة بأنه دون حل القضية الإقليمية، وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا (بين الرئيسين الروسي والأمريكي عام 2025)، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.

https://sarabic.ae/20260213/ترامب-يحذر-زيلينسكي-من-تفويت-فرصة-التوصل-إلى-اتفاق-مع-روسيا-1110336824.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم