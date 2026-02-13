https://sarabic.ae/20260213/ترامب-يحذر-زيلينسكي-من-تفويت-فرصة-التوصل-إلى-اتفاق-مع-روسيا-1110336824.html
ترامب يحذر زيلينسكي من تفويت فرصة التوصل إلى اتفاق مع روسيا
ترامب يحذر زيلينسكي من تفويت فرصة التوصل إلى اتفاق مع روسيا
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة بأن على فلاديمير زيلينسكي أن يتجه نحو السلام، مؤكدا أن روسيا مهتمة بحل النزاع الأوكراني. 13.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال ترامب للصحفيين: "يجب على زيلينسكي أن يتجه نحو السلام. روسيا تريد اتفاقاً، وسيتعين على زيلينسكي التحرك".عملية السلام في أوكرانياوفي أواخر يناير/ كنون الثاني الماضي وأوائل فبراير/ شباط الجاري، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني في الإمارات العربية المتحدة، بحضور ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، ناقشوا خلالها القضايا العالقة في خطة السلام، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية.وأشار الكرملين، في وقت سابق، إلى إقرار الولايات المتحدة بأنه دون حل القضية الإقليمية، وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا (بين الرئيسين الروسي والأمريكي عام 2025)، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.
وقال ترامب للصحفيين: "يجب على زيلينسكي أن يتجه نحو السلام. روسيا تريد اتفاقاً، وسيتعين على زيلينسكي التحرك".
وأضاف: "على زيلينسكي أن يتحرك، وإلا سيضيع فرصة عظيمة (للتوصل إلى اتفاق سلام)".
وفي أواخر يناير/ كنون الثاني الماضي وأوائل فبراير/ شباط الجاري، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني في الإمارات العربية المتحدة، بحضور ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، ناقشوا خلالها القضايا العالقة في خطة السلام، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب وسائل الإعلام الغربية، تضمنت المبادرة الأمريكية، في البداية، "نقل منطقة دونباس بأكملها إلى سيطرة موسكو، والاعتراف بها وبشبه جزيرة القرم كأراضٍ روسية، وتجميد معظم خط التماس في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وخفض عدد القوات المسلحة الأوكرانية إلى النصف، وحظر نشر القوات الأجنبية والأسلحة البعيدة المدى في أوكرانيا".
وأشار الكرملين، في وقت سابق، إلى إقرار الولايات المتحدة بأنه دون حل القضية الإقليمية، وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا (بين الرئيسين الروسي والأمريكي عام 2025)، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.